Outlets de Adidas, Puma y Nike liquidan ropa y zapatillas desde $28.999 con hasta 70% OFF

Adidas ofrece productos con hasta 70% de rebaja, mientras Puma llega al 60% y Nike tiene ofertas de hasta 50% en sus tiendas oficiales

Los outlets y secciones de ofertas de Adidas, Puma y Nike concentran descuentos de hasta el 70% en zapatillas, botines y ropa deportiva. Para quienes buscan comprar y ahorrar, hay productos que se consiguen a precios considerablemente inferiores a los habituales.

El mayor porcentaje aparece en artículos seleccionados de Adidas, mientras que Puma ofrece productos con hasta 60% de descuento y Nike llega al 50% en determinados modelos. Los precios corresponden al relevamiento de las tiendas oficiales de las tres marcas y pueden variar según stock, talle y color.

Adidas: qué zapatillas y ropa tienen hasta 70% de descuento

La sección de ofertas de Adidas Argentina reúne actualmente ropa y calzado con diferentes niveles de descuento. Entre los productos relevados aparecen artículos con rebajas de hasta 70%.

Pantalón de Entrenamiento River Plate 24/25 : de $119.999 a $35.999, con 70% de descuento.

: de $119.999 a $35.999, con 70% de descuento. Botines Copa Pure 3 Elite Terreno Firme: de $399.999 a $119.999, con 70% de descuento.

de $399.999 a $119.999, con 70% de descuento. Botines Predator Club Sala para niños: de $94.999 a $28.999, con 65% de descuento.

de $94.999 a $28.999, con 65% de descuento. Camiseta Tercer Uniforme River Plate 25/26 para niños: de $99.999 a $49.999, con 50% de descuento.

de $99.999 a $49.999, con 50% de descuento. Zapatillas Rapidmove ADV: de $169.999 a $84.999, con 50% de descuento.

de $169.999 a $84.999, con 50% de descuento. Zapatillas adidas VL Court 3.0: de $129.999 a $77.999, con 40% de descuento.

de $129.999 a $77.999, con 40% de descuento. Zapatillas NY 90: de $149.999 a $89.999, con 40% de descuento.

La página oficial de la marca también muestra productos con rebajas del 30% y 35%, entre ellos camisetas, camperas, shorts y otros modelos de zapatillas.

Puma en oferta: qué zapatillas, botines y ropa se consiguen con hasta 60% menos

El outlet oficial de Puma Argentina reúne actualmente cientos de productos entre ropa, zapatillas y botines. En el catálogo relevado aparecen artículos con descuentos de hasta 60%.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Campera PUMA x SAYSKY: de $229.999 a $92.000, con 60% de descuento.

de $229.999 a $92.000, con 60% de descuento. Remera PUMA x CHARLOTTE ROHDE: de $109.999 a $44.000, con 60% de descuento.

de $109.999 a $44.000, con 60% de descuento. Botines ULTRA 5 ULTIMATE FG para mujer: de $339.999 a $136.000, con 60% de descuento.

de $339.999 a $136.000, con 60% de descuento. Botines FUTURE 8 ULTIMATE FG: de $339.999 a $170.000, con 50% de descuento.

de $339.999 a $170.000, con 50% de descuento. Shorts de trail running SEASONS: de $114.999 a $57.500, con 50% de descuento.

de $114.999 a $57.500, con 50% de descuento. Botines FUTURE 8 MATCH MxSG: de $184.999 a $129.499, con 30% de descuento.

de $184.999 a $129.499, con 30% de descuento. Camiseta CAI Away II 24/25: de $119.999 a $83.999, con 30% de descuento.

La oferta incluye productos de distintas categorías y rangos de precio, aunque los mayores descuentos del relevamiento llegan al 60% en prendas y calzado seleccionados.

Qué ofertas tiene Nike en ropa zapatillas con hasta 50% de descuento

La sección Sale/Oportunidades de Nike Argentina ofrece actualmente productos de calzado e indumentaria con descuentos que llegan al 50%. El catálogo incluye zapatillas, botines, camperas, remeras, shorts y otros artículos deportivos.

Entre las ofertas relevadas aparecen:

Nike Phantom GX 2 Academy: de $199.999 a $99.999, con 50% de descuento.

de $199.999 a $99.999, con 50% de descuento. Nike Mercurial Vapor 16 Academy: de $199.999 a $109.999, con 45% de descuento.

de $199.999 a $109.999, con 45% de descuento. Nike Free Run 5.0: de $219.999 a $142.999, con 35% de descuento.

de $219.999 a $142.999, con 35% de descuento. Nike Sportswear Club Campera: de $569.999 a $341.999, con 40% de descuento.

de $569.999 a $341.999, con 40% de descuento. Jordan Brooklyn Campera: de $399.999 a $279.999, con 30% de descuento.

de $399.999 a $279.999, con 30% de descuento. Nike Club Short: de $99.999 a $69.999, con 30% de descuento.

de $99.999 a $69.999, con 30% de descuento. Nike Air Max Bia: de $199.999 a $179.999, con 10% de descuento.

En la sección de ropa para mujer también aparecen productos con descuentos de hasta 50%, como la Nike Sportswear Essential Campera, que figura de $249.999 a $124.999, y la Nike ACG "Lava Loft" Campera, de $529.999 a $264.999.

En calzado, Nike también tiene modelos con 50% de rebaja, como las Mercurial Vapor 16 Academy, que pasan de $199.999 a $99.999, y las SB Zoom Janoski OG+ SE, de $219.999 a $109.999.

Cuánto se puede ahorrar en cada marca

El relevamiento muestra una diferencia entre las tres tiendas:

Adidas : hasta 70% de descuento en productos seleccionados.

: hasta 70% de descuento en productos seleccionados. Puma : hasta 60% de descuento en productos seleccionados.

: hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Nike: hasta 50% de descuento en productos seleccionados.

En todos los casos, se trata de descuentos que aparecen directamente en los sitios oficiales y no de precios obtenidos mediante cupones externos. Los valores pueden modificarse por cambios de stock, talles, colores o actualización de las promociones.

Por eso, antes de concretar la compra conviene revisar el precio final, la disponibilidad del talle y las condiciones de entrega y devolución informadas por cada marca.