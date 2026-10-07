Outlets de Adidas, Puma y Nike liquidan ropa y zapatillas desde $28.999 con hasta 70% OFF
Los outlets y secciones de ofertas de Adidas, Puma y Nike concentran descuentos de hasta el 70% en zapatillas, botines y ropa deportiva. Para quienes buscan comprar y ahorrar, hay productos que se consiguen a precios considerablemente inferiores a los habituales.
El mayor porcentaje aparece en artículos seleccionados de Adidas, mientras que Puma ofrece productos con hasta 60% de descuento y Nike llega al 50% en determinados modelos. Los precios corresponden al relevamiento de las tiendas oficiales de las tres marcas y pueden variar según stock, talle y color.
Adidas: qué zapatillas y ropa tienen hasta 70% de descuento
La sección de ofertas de Adidas Argentina reúne actualmente ropa y calzado con diferentes niveles de descuento. Entre los productos relevados aparecen artículos con rebajas de hasta 70%.
- Pantalón de Entrenamiento River Plate 24/25: de $119.999 a $35.999, con 70% de descuento.
- Botines Copa Pure 3 Elite Terreno Firme: de $399.999 a $119.999, con 70% de descuento.
- Botines Predator Club Sala para niños: de $94.999 a $28.999, con 65% de descuento.
- Camiseta Tercer Uniforme River Plate 25/26 para niños: de $99.999 a $49.999, con 50% de descuento.
- Zapatillas Rapidmove ADV: de $169.999 a $84.999, con 50% de descuento.
- Zapatillas adidas VL Court 3.0: de $129.999 a $77.999, con 40% de descuento.
- Zapatillas NY 90: de $149.999 a $89.999, con 40% de descuento.
La página oficial de la marca también muestra productos con rebajas del 30% y 35%, entre ellos camisetas, camperas, shorts y otros modelos de zapatillas.
Puma en oferta: qué zapatillas, botines y ropa se consiguen con hasta 60% menos
El outlet oficial de Puma Argentina reúne actualmente cientos de productos entre ropa, zapatillas y botines. En el catálogo relevado aparecen artículos con descuentos de hasta 60%.
Entre las opciones disponibles se encuentran:
- Campera PUMA x SAYSKY: de $229.999 a $92.000, con 60% de descuento.
- Remera PUMA x CHARLOTTE ROHDE: de $109.999 a $44.000, con 60% de descuento.
- Botines ULTRA 5 ULTIMATE FG para mujer: de $339.999 a $136.000, con 60% de descuento.
- Botines FUTURE 8 ULTIMATE FG: de $339.999 a $170.000, con 50% de descuento.
- Shorts de trail running SEASONS: de $114.999 a $57.500, con 50% de descuento.
- Botines FUTURE 8 MATCH MxSG: de $184.999 a $129.499, con 30% de descuento.
- Camiseta CAI Away II 24/25: de $119.999 a $83.999, con 30% de descuento.
La oferta incluye productos de distintas categorías y rangos de precio, aunque los mayores descuentos del relevamiento llegan al 60% en prendas y calzado seleccionados.
Qué ofertas tiene Nike en ropa zapatillas con hasta 50% de descuento
La sección Sale/Oportunidades de Nike Argentina ofrece actualmente productos de calzado e indumentaria con descuentos que llegan al 50%. El catálogo incluye zapatillas, botines, camperas, remeras, shorts y otros artículos deportivos.
Entre las ofertas relevadas aparecen:
- Nike Phantom GX 2 Academy: de $199.999 a $99.999, con 50% de descuento.
- Nike Mercurial Vapor 16 Academy: de $199.999 a $109.999, con 45% de descuento.
- Nike Free Run 5.0: de $219.999 a $142.999, con 35% de descuento.
- Nike Sportswear Club Campera: de $569.999 a $341.999, con 40% de descuento.
- Jordan Brooklyn Campera: de $399.999 a $279.999, con 30% de descuento.
- Nike Club Short: de $99.999 a $69.999, con 30% de descuento.
- Nike Air Max Bia: de $199.999 a $179.999, con 10% de descuento.
En la sección de ropa para mujer también aparecen productos con descuentos de hasta 50%, como la Nike Sportswear Essential Campera, que figura de $249.999 a $124.999, y la Nike ACG "Lava Loft" Campera, de $529.999 a $264.999.
En calzado, Nike también tiene modelos con 50% de rebaja, como las Mercurial Vapor 16 Academy, que pasan de $199.999 a $99.999, y las SB Zoom Janoski OG+ SE, de $219.999 a $109.999.
Cuánto se puede ahorrar en cada marca
El relevamiento muestra una diferencia entre las tres tiendas:
- Adidas: hasta 70% de descuento en productos seleccionados.
- Puma: hasta 60% de descuento en productos seleccionados.
- Nike: hasta 50% de descuento en productos seleccionados.
En todos los casos, se trata de descuentos que aparecen directamente en los sitios oficiales y no de precios obtenidos mediante cupones externos. Los valores pueden modificarse por cambios de stock, talles, colores o actualización de las promociones.
Por eso, antes de concretar la compra conviene revisar el precio final, la disponibilidad del talle y las condiciones de entrega y devolución informadas por cada marca.