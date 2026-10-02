Los detalles del desembarco de H&M en Argentina

La cadena sueca prepara su llegada al país. Los datos clave sobre la superficie, el formato de la tienda y la empresa que gestionará su operación local

El mercado textil y el comercio minorista nacional sumarán un movimiento clave con la confirmación del arribo oficial de H&M a la Argentina. La gigante sueca del segmento de moda masiva definió, desde hace unos meses, la puesta en marcha de su proyecto en el país y seleccionó al shopping Alto Palermo, administrado por el grupo IRSA, como la sede elegida para su desembarco inicial sobre la avenida Santa Fe.

La llegada de la firma europea, proyectada para concretarse durante el primer semestre de 2027, forma parte de una nueva etapa de aperturas e inversiones internacionales en los principales centros de compras porteños. El proyecto comercial contempla la instalación de una megatienda de 2.130 metros cuadrados sobre el primer piso del complejo, posicionándose como una de las propuestas de mayor superficie dentro del establecimiento.

Cómo funcionará la tienda insignia y quién estará al frente del negocio

La sucursal operará bajo el formato de "flagship store" o tienda insignia, un modelo caracterizado por desplegar la oferta completa de colecciones, calzado y accesorios de la marca en espacios de gran escala. La gestión no se realizará de forma directa desde la casa matriz europea, sino a través de Hola Moda, subsidiaria del grupo panameño Dorben Group que actuará como franquiciado exclusivo en el territorio nacional.

Esta modalidad de licenciamiento regional permite a las compañías globales expandirse mediante alianzas estratégicas con operadores especializados que administran la logística, importación y comercialización en los mercados locales. El desembarco se enmarca en la trayectoria que la marca inició en América Latina en 2012, cuando inauguró su primera sucursal en México antes de extenderse por diversos países de la región.

Qué productos se comercializarán en el nuevo local de H&M en Argentina

Al desplegarse en una megatienda de más de dos mil metros cuadrados, la sucursal de Alto Palermo reunirá el abanico completo de la firma sueca, centrado en colecciones urbanas de rápida renovación e indumentaria para mujeres, hombres, niños y bebés. La propuesta incluirá además sus líneas de calzado, marroquinería y accesorios, junto a cápsulas especiales de diseño.

Asimismo, este formato de gran superficie habilita la llegada de las distintas divisiones globales del grupo. Entre ellas destacan la línea deportiva H&M Move, el segmento de decoración y textil para el hogar H&M Home, y su división de cosmética H&M Beauty. La provisión del stock inicial se coordinará desde el centro logístico automatizado que el grupo operador posee en Panamá.

Un mercado en transformación con más marcas internacionales

La incorporación de H&M ratifica la tendencia de renovación que atraviesan los centros comerciales porteños, impulsada por la llegada de firmas internacionales y la expansión de franquicias globales. Este movimiento se suma a los recientes anuncios e inauguraciones de marcas de relevancia como Decathlon, Victoria's Secret, Armani, Boss, Calvin Klein, Skechers, Miniso, Indian y Superdry & Co.

Por el momento, la firma sueca y su operador regional mantienen el año 2027 como el horizonte estipulado para la apertura formal del local en Alto Palermo, sin precisar aún la fecha exacta del corte de cintas ni la posibilidad de sumar nuevos puntos de venta adicionales en el país a corto plazo.