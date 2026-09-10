Tarjeta SUBE mantiene un 55% de descuento en septiembre y permite sumar otro beneficio

La tarjeta SUBE mantiene en septiembre descuentos para distintos usuarios. Quiénes acceden a la Tarifa Social Federal y cómo obtener el beneficio

La tarjeta SUBE permite acceder durante septiembre a distintos descuentos en el transporte público, pero para aprovecharlos es necesario cumplir determinadas condiciones. Entre los principales beneficios se encuentran la Tarifa Social Federal, que reduce un 55% el valor de la tarifa de referencia para los grupos alcanzados, y RED SUBE, que aplica rebajas cuando se combinan distintos medios de transporte en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

A diferencia de una promoción temporal, la Tarifa Social Federal continúa vigente durante 2026 y no tiene vencimiento ni requiere una renovación mensual. El descuento se mantiene activo automáticamente para quienes ya cuentan con el beneficio.

Cómo activar el descuento de la Tarifa Social en la SUBE

Para utilizar la Tarifa Social Federal es necesario que la tarjeta SUBE esté registrada a nombre del usuario y que tenga asociado el beneficio correspondiente.

Las personas que cumplen con las condiciones para acceder al descuento deben gestionar la Tarifa Social Federal a través de los canales habilitados por SUBE. Una vez realizado el trámite, es necesario finalizar la activación en una Terminal Automática SUBE o mediante la aplicación SUBE, según las opciones disponibles para cada usuario.

Una vez que el atributo queda aplicado, el descuento se realiza automáticamente al pagar el viaje. No es necesario presentar documentación adicional frente al conductor ni realizar una gestión antes de cada traslado.

La Tarifa Social Federal permite viajar con un 55% de descuento sobre la tarifa de referencia vigente, según la normativa actual. Además, el beneficio no está restringido a la localidad donde fue gestionado: puede utilizarse en cualquier lugar del país donde funcione el sistema SUBE.

Quiénes pueden utilizar la Tarifa Social Federal

El beneficio alcanza a determinados grupos sociales. Entre otros grupos contemplados por el sistema, se encuentran:

Jubilados y pensionados

Veteranos de la Guerra de Malvinas

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo

Titulares de la Asignación por Embarazo

Estudiantes de PROGRESAR

Personal de casas particulares

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas

Monotributistas sociales

También están incluidos determinados beneficiarios de programas sociales nacionales, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada prestación.

Por eso, no alcanza solamente con tener una tarjeta SUBE registrada: para obtener el 55% de descuento es necesario pertenecer a alguno de los grupos que tienen habilitado el atributo social.

Qué pasa con quienes ya tienen el beneficio

Quienes ya utilizan la Tarifa Social Federal no tienen que volver a solicitarla en septiembre. El Gobierno aclaró en enero de 2026 que el descuento del 55% permanece activo automáticamente y que no existe un trámite de renovación.

En estos casos, el usuario solamente debe continuar utilizando la tarjeta SUBE que tiene asociado el beneficio. Si cambia de tarjeta, pierde la anterior o necesita modificar la que utiliza, deberá realizar las gestiones correspondientes para trasladar o volver a activar el atributo.

Cómo funciona RED SUBE

Los usuarios del AMBA cuentan además con RED SUBE, un esquema diferente de descuentos que se aplica cuando se realizan combinaciones entre distintos medios de transporte.

El sistema establece que el primer viaje se paga a tarifa completa. En el segundo viaje se aplica un 50% de descuento, mientras que desde el tercer viaje el descuento alcanza el 75%, siempre que las combinaciones se realicen dentro del período establecido.

El plazo es de dos horas desde el primer viaje y permite realizar hasta cinco combinaciones con descuento. Entre cada combinación debe existir un intervalo mínimo de dos minutos.

El beneficio alcanza combinaciones entre colectivos, trenes, subtes y premetro comprendidos dentro del esquema. Sin embargo, no todas las líneas y combinaciones están incluidas, por lo que el descuento depende del recorrido realizado.

Los descuentos pueden combinarse

Una de las principales diferencias entre ambos beneficios es que RED SUBE puede acumularse con la Tarifa Social Federal.

En esos casos, primero se aplica el descuento correspondiente a RED SUBE y luego el 55% de la Tarifa Social Federal sobre el importe resultante. Por lo tanto, una persona que cuenta con el atributo social y realiza combinaciones alcanzadas por RED SUBE puede obtener una rebaja mayor que la que conseguiría utilizando solamente uno de los beneficios.

Por ejemplo, si una persona beneficiaria de la Tarifa Social realiza un segundo viaje dentro del período de dos horas, puede acceder al descuento correspondiente a RED SUBE y luego al beneficio social. Lo mismo ocurre con los viajes posteriores que estén alcanzados por el esquema.

Qué se necesita para acceder a los beneficios

Para aprovechar los descuentos, la condición central es utilizar un medio de pago válido y registrado, según el beneficio que corresponda.

En el caso de RED SUBE, se puede utilizar una tarjeta SUBE física registrada, SUBE Digital activa o el código QR de la aplicación SUBE, siempre utilizando el mismo medio de pago durante las combinaciones.

La registración de la SUBE también permite realizar otras gestiones, como consultar movimientos, conocer los descuentos obtenidos y recuperar el saldo ante una pérdida o rotura de la tarjeta.

De esta manera, durante septiembre los usuarios pueden acceder a diferentes mecanismos para reducir el costo del transporte. La Tarifa Social Federal está dirigida a determinados grupos y contempla un descuento del 55%, mientras que RED SUBE beneficia a quienes realizan combinaciones de transporte dentro del AMBA. En los casos en que se cumplen las condiciones, ambos beneficios pueden utilizarse de manera acumulada.