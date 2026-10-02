Mango ya abrió su primer local en Argentina y estos son los precios de la ropa

La marca española llegó al país de la mano de Grimoldi y ya abrió su primera tienda en el país, luego de más de 20 años de ausencia

La marca planea cinco tiendas en cinco años y e-commerce, marcando su tercer intento de expansión en el país.

Los precios generaron revuelo en redes sociales, con usuarios comparándolos y hallándolos similares a los de Zara.

Mango regresó a Argentina con su primer local en Alto Palermo, de la mano de Grimoldi, tras más de 20 años.

La marca española de ropa Mango concretó su desembarco en Argentina, después de más de 20 años. De la mano de Grimoldi, abrió su primer local en el shopping Alto Palermo.

El desembarco de Mango se da en un contexto marcado por las aperturas de distintas marcas internacionales, tanto en shoppings como en las principales calles comerciales de Buenos Aires y el Interior del país. Por caso, esta semana también abrió su tienda en el Unicenter la firma francesa Karl Lagerfeld.

Mango abrió su local en Argentina: los precios de la ropa

Y, como suele ocurrir, la apertura de la marca española no pasó inadvertida en redes sociales. Es que rápidamente distintos usuarios visitaron el local y mostraron los precios de las distintas prendas.

Las cuentas de TikTok e Instagram @aguscristofanelli_ y @ratondelahorro fueron de las primeras que visitaron la tienda y mostraron algunos de los precios. Una de ellas comparó los valores con Zara y llegó a la conclusión que "son parecidos".

Lo cierto es que ambas recorrieron el local y mostraron los precios de distintas prendas, sobre todo para mujeres.

A continuación, algunos precios:

Remera: $45.990

Vestido largo de mujer: $138.900

Vestido corto: $138.900

Sandalias: $140.000

Remera de hilo tipo chomba: $99.990

Camisa: $80.000

Jean de mujer: $120.000

Top sastrero: $140.000

Sweater de hilo: $100.000

Top con encaje: $60.000

Cartera: $200.000

Short jean: $100.000

Sweater algodón: $100.000

Musculosa tejida: $80.000

Musculosa de noche: $120.000

Lo cierto es que el regreso de Mango a la Argentina apunta a construir una red comercial propia, más de dos décadas después de su salida del país. Además de su apertura en el Alto Palermo, la compañía tendría otros shoppings en mente para abrir en el futuro: entre ellas DOT y un centro comercial de Rosario, aunque las próximas aperturas todavía no fueron confirmadas.

El proyecto contempla, en principio, la apertura de cinco tiendas durante los próximos cinco años, además del desarrollo de un canal de venta online para acompañar la expansión de la marca en el mercado local.

La operación se realizará junto a Grimoldi, compañía argentina que ampliará su actividad más allá del negocio del calzado y sumará a su cartera una de las principales cadenas españolas de indumentaria.

La historia de Mango y su anterior salida de Argentina

Fundada en Barcelona en 1984, Mango construyó una extensa presencia internacional y se posicionó entre las principales compañías españolas de moda. Su nueva apuesta por el mercado argentino llega después de dos experiencias comerciales anteriores.

La primera comenzó en 1998, durante la convertibilidad, cuando la firma abrió locales en algunos de los principales centros comerciales del país. Sin embargo, la crisis económica que estalló pocos años después modificó las condiciones del negocio.

La devaluación posterior al fin de la convertibilidad, la caída del consumo y el encarecimiento de la estructura de costos complicaron la operación. Finalmente, en 2003, Mango cerró sus tiendas y abandonó el mercado argentino.

Años más tarde, la marca volvió a tener presencia local, aunque bajo un esquema diferente. En 2018, sus productos comenzaron a comercializarse a través de Falabella, dentro de las tiendas que el grupo chileno mantenía en el país.

En esa etapa, Mango no contaba con locales propios y su actividad dependía de la operación del retailer chileno. La experiencia terminó cuando Falabella decidió retirarse de la Argentina y cerrar sus establecimientos.

En esta nueva etapa, Mango volverá a contar con tiendas identificadas con su marca y una operación desarrollada específicamente para el mercado argentino.

El acuerdo con Grimoldi establece una primera etapa de crecimiento con cinco locales en cinco años, a lo que se sumará el canal digital. La estrategia permitirá combinar la venta presencial en centros comerciales con el comercio electrónico.

Además de Alto Palermo, la posibilidad de instalarse en otros shoppings de IRSA forma parte de los planes que analiza la compañía. Sin embargo, por el momento no se informaron fechas ni confirmaciones oficiales para esas ubicaciones.

Para Grimoldi, el proyecto representa una ampliación de su negocio hacia el segmento de indumentaria, mientras que para Mango implica una nueva oportunidad de desarrollar una presencia comercial estable en la Argentina, luego de las dificultades que marcaron sus anteriores intentos de expansión en el país.