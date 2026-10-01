La marca de ropa francesa Karl Lagerfeld abrió su primer local en Argentina

Se suma así a otras marcas internacionales que arribaron al país en los últimos meses. Dónde está su nuevo local y qué artículos vende

Unicenter consolida su oferta sumando otras marcas globales como Armani Exchange y Superdry, diversificando su propuesta.

El local de 72m² ofrece prêt-à-porter y accesorios, fusionando el legado de la marca con una estética contemporánea.

Karl Lagerfeld inauguró su primera tienda en Argentina (Unicenter), como parte de su estrategia de expansión en Latinoamérica.

La marca de ropa francesa Karl Lagerfeld inauguró su primera tienda en Argentina. El local está ubicado en el shopping Unicenter, uno de los principales centros comerciales del país, y forma parte de la estrategia de expansión de la marca en Latinoamérica.

El espacio cuenta con una superficie de 72 metros cuadrados y reúne prendas prêt-à-porter para mujeres y hombres, además de calzado y accesorios correspondientes a la colección Spring 2026.

La apertura representa un nuevo desembarco de una marca internacional en el mercado argentino, donde los principales centros comerciales buscan ampliar su propuesta con firmas globales de indumentaria y accesorios.

Cómo es la primera tienda de Karl Lagerfeld en Argentina

La boutique está ubicada en el Nivel 1, Local 1061, de Unicenter, en Buenos Aires. El diseño del establecimiento combina elementos oscuros con superficies de mármol blanco y terminaciones inspiradas en la piedra. La ambientación también incorpora madera en tonos cálidos, detalles metálicos en blanco y negro y superficies espejadas.

La distribución incluye mesas circulares y espacios abiertos para organizar la exhibición de los productos. La identidad visual de la marca y la imagen de su fundador, Karl Lagerfeld, aparecen en distintos sectores del local.

La propuesta busca trasladar al espacio comercial la estética contemporánea de la Maison, con el producto como eje central de la experiencia de compra.

La compañía desarrolla una propuesta que combina la herencia estética de su fundador con una identidad contemporánea. Su catálogo incluye indumentaria para mujeres, hombres y niños, además de líneas de jeans, bolsos, pequeña marroquinería, calzado, fragancias y gafas.

También participa en otras categorías, como mobiliario para el hogar a través de Karl Lagerfeld Maison y proyectos internacionales vinculados con la hospitalidad.

La dirección creativa de la Maison está a cargo de Hun Kim. Entre las figuras vinculadas con la marca se encuentran Sebastien Jondeau, embajador y consultor de productos, y Amber Valletta, embajadora de sostenibilidad.

En el plano comercial, Karl Lagerfeld tiene presencia en más de 200 tiendas en todo el mundo, entre establecimientos propios, socios mayoristas y franquicias premium. Entre sus principales mercados figuran París, Londres, Múnich, Dubái y Shanghái.

La firma también cuenta con operaciones digitales en Europa, Oriente Medio y Asia, además de su plataforma KARL.COM.

Con su llegada a Unicenter, la marca suma Argentina a su red comercial latinoamericana y amplía su presencia en una región donde continúa desarrollando su estrategia de crecimiento.

Qué otras marcas internacionales llegan al Unicenter

Karl Lagerfeld se suma a la lista de marcas internacionales que ya abrieron o están por hacerlo en el Unicenter.

El calendario de aperturas comenzó el 17 de septiembre con Armani Exchange, la línea de estilo urbano y contemporáneo de la casa italiana Giorgio Armani. La marca inauguró un local de 278 m² en el nivel 1 de Unicenter, destinado a la venta de indumentaria para mujeres y hombres.

La apertura representa el regreso de Armani al mercado argentino con una tienda propia, después de más de una década sin presencia comercial directa en el país.

Durante octubre está prevista la llegada de Superdry , firma británica que combina elementos del estilo vintage estadounidense con influencias japonesas. Su establecimiento ocupará 74 m² en el nivel 1 del shopping.

La marca ya había anunciado su desembarco en Argentina, con una propuesta comercial que contempla precios comparables con los de Europa. Superdry llega a la Argentina: qué se sabe de su propuesta comercial

Otro de los movimientos destacados será la llegada de Bestseller, compañía de origen danés fundada en 1975 que reúne más de 20 marcas, opera en cerca de 100 países y cuenta con más de 600 puntos de venta en América Latina.

Su desembarco en el mercado argentino se concretará a través de tres de sus etiquetas, con establecimientos distribuidos entre los niveles 1 y 2 de Unicenter.

La apertura de mayor superficie corresponderá a Jack & Jones, especializada en indumentaria masculina y denim. El local tendrá 519 m² y estará ubicado en el nivel 1.

En el segundo piso se instalarán otras dos propuestas del grupo: Only, enfocada en moda femenina, contará con un espacio de 370 m²; y Balmohk, que ofrecerá indumentaria para hombres y mujeres, con una identidad contemporánea y urbana que combina minimalismo, funcionalidad y diseño. Su local tendrá 501 m².

La renovación comercial también alcanzará al rubro de belleza. Skinko, especializada en productos de skin care coreano, tiene previsto abrir sus puertas durante las próximas semanas.

Su llegada incorporará una categoría que ganó presencia en el mercado de cuidado personal y complementará la oferta de moda y accesorios de las nuevas tiendas internacionales.

En conjunto, las incorporaciones abarcan distintos segmentos del consumo y forman parte de la estrategia de Unicenter para diversificar su propuesta comercial.

"La llegada de estas marcas ratifica el atractivo de Unicenter para las compañías internacionales que buscan desarrollarse en Argentina. Seguimos evolucionando nuestra propuesta para acercar a nuestros visitantes las últimas tendencias globales, incorporando nuevas experiencias y una oferta cada vez más diversa, relevante y atractiva", señaló Sebastián Núñez, Gerente General de la División Shopping de Cencosud Argentina.

Con estas incorporaciones, Unicenter busca ampliar la presencia de marcas globales en su propuesta comercial y consolidarse como uno de los espacios elegidos por compañías internacionales para desarrollar sus operaciones en Argentina.