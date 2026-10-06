Frávega liquida electrodomésticos con hasta 56% de descuento y heladeras desde $422.999

La cadena ofrece una variedad de promociones para el hogar, con productos de distintas categorías y precios. Cuáles son las principales ofertas

Para quienes buscan ahorrar en las compras para el hogar, Frávega tiene una selección de electrodomésticos con descuentos de hasta 56%. Entre las promociones aparecen productos de limpieza, cocina y lavado, además de distintos artículos para equipar la casa.

Entre las promociones aparecen productos desde menos de $20.000 y opciones de mayor valor, como lavarropas y heladeras. Las rebajas más importantes superan el 50% y alcanzan a marcas como Philco, Drean, Sansei, Nespresso, Atma, Electrolux y Winco, entre otras.

Frávega: las ofertas con mayores descuentos

Entre las promociones disponibles se destacan productos con descuentos de hasta 56%. Estas son algunas de las ofertas:

Aspiradora Philco Stick Vertical 2 en 1: $56.999, con 56% de descuento.

Lavarropas Drean Ecoinverter de 7 kg: $769.499, con 55% de descuento.

Aspiradora de tacho Sansei de 10 litros: $57.999, con 55% de descuento.

Máquina de coser MC202 Mini Recta: $24.999, con 55% de descuento.

Cafetera Nespresso Inissia Black: $181.950, con 50% de descuento.

Steamer vaporizador de prendas Suono: $29.999, con 45% de descuento.

Freidora de aire Atma de 6 litros: $109.999, con 42% de descuento.

Pava eléctrica Winco W1704: $17.999, con 40% de descuento.

Aspiradora de tacho Electrolux A10N1: $89.999, con 40% de descuento.

Aspiradora sin bolsa Ultracomb AS-4224: $129.999, con 39% de descuento.

Heladera Philco de 185 litros con dispenser: $422.999, con 38% de descuento.

Aspiradora de mano Yelmo recargable: $37.999, con 36% de descuento.

Licuadora Smartlife con jarra de vidrio de 1,5 litros: $51.999, con 32% de descuento.

Plancha a vapor Ultracomb PL-4170: $28.999, con 32% de descuento.

Tostadora Kanji de 800W: $27.999, con 30% de descuento.

Otras ofertas en heladeras y lavarropas

La oferta también incluye otros modelos de heladeras y lavarropas que no aparecen entre los mayores descuentos. En heladeras, se destacan la Electrolux Inverter Top Freezer No Frost de 424 litros, a $1.099.999, con 26% de descuento; la Hisense de 240 litros, a $589.999, con 20%; y la Electrolux No Frost Inverter Multidoor de 480 litros, a $1.599.999, con 16%.

En lavarropas, aparecen el Philco frontal inverter de 11 kg, a $829.999, con 30% de rebaja, y el Samsung frontal de 6,5 kg, a $755.999, con 20%.

Cómo comprar en cuotas sin interés

Además de las rebajas, Frávega cuenta con una sección específica de cuotas sin interés. La financiación disponible puede variar según el producto, el medio de pago y la promoción vigente.

Por eso, antes de cerrar una operación conviene ingresar a la ficha del producto y revisar qué cantidad de cuotas aparece disponible, qué tarjeta o medio de pago requiere y si existe alguna condición particular.

La tienda también dispone de accesos específicos para consultar las alternativas de cuotas sin interés, envío y retiro en sucursal.

Cómo comprar las ofertas de Frávega

Las promociones se pueden consultar y comprar a través de la tienda online de Frávega. El usuario debe seleccionar el producto, verificar sus características y avanzar con el proceso de compra para conocer las opciones de pago y entrega disponibles.

En las fichas de los productos, la compañía informa las alternativas de envío a domicilio y retiro en sucursal. En varios de los artículos relevados también figura la posibilidad de entrega gratuita, aunque las condiciones pueden depender del producto y de la ubicación.

Qué conviene revisar antes de comprar

El porcentaje de descuento no es el único dato que conviene mirar. Para determinar si una oferta resulta conveniente hay que comparar:

Precio final

Financiación

Costo de envío

Características del producto

También es importante tener en cuenta que los valores, descuentos y disponibilidad pueden modificarse según el stock. Por eso, el precio informado corresponde al momento del relevamiento y puede cambiar cuando se concrete la compra.