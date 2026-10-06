Empleada doméstica: los adicionales que se pagan en octubre

El esquema salarial para el personal de casas particulares contempla la liquidación de haberes junto a una serie de complementos obligatorios

El comienzo de octubre llega con definiciones fundamentales para las trabajadoras de casas particulares en Argentina, quienes deben percibir sus haberes con las actualizaciones correspondientes al último acuerdo paritario que estipula un aumento del 1.7% para este período. En un contexto de constante revisión salarial, es clave que los empleadores realicen una liquidación precisa que contemple no solo el sueldo base, sino también los suplementos obligatorios por ley. Estos adicionales funcionan como un refuerzo indispensable para el presupuesto familiar y su correcta aplicación garantiza la transparencia en el vínculo laboral. Para este período prestacional, si bien los salarios básicos se mantienen en línea con las subas acordadas en la última mesa paritaria, la correcta inclusión de los suplementos por antigüedad, zona desfavorable y la integración de la suma no remunerativa, que se va sumando al sueldo de forma gradual, es lo que termina de conformar el ingreso final. Es fundamental que tanto las trabajadoras como quienes las contratan verifiquen los montos vigentes, ya que omitir estos conceptos puede generar inconsistencias en los registros oficiales y reclamos administrativos posteriores.

Cómo se calcula y aplica el plus por antigüedad

Uno de los adicionales obligatorios con mayor impacto en el recibo de sueldo es el adicional por antigüedad. Este concepto reconoce la continuidad de la relación laboral y representa un incremento del 1% por cada año de trabajo efectivo cumplido junto al mismo empleador.

Para su cómputo formal se toma como fecha de inicio el 1 de septiembre de 2020, momento en el que comenzó a registrarse este derecho para la actividad. El porcentaje acumulado se aplica directamente sobre el haber básico remunerativo de la categoría correspondiente y no sufre deducciones ni topes según la cantidad de horas semanales trabajadas.

Zona desfavorable: quiénes cobran el 31 por ciento extra

Aquellas personas que desempeñan tareas en determinadas regiones del territorio nacional perciben un plus adicional sobre los haberes mensuales de la actividad. El beneficio contempla un recargo del 31% sobre el valor básico de cada hora o mes liquidado.

Este ítem por zona desfavorable rige para el personal que presta servicios en las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico del Sur, como así también en el partido bonaerense de Patagones.

Cómo se liquida la absorción del bono extraordinario en octubre

Por otra parte, la liquidación de haberes del mes incluye el avance en la integración de la suma fija que se otorgó hasta agosto. La normativa dispuso que el refuerzo, que alcanzaba importes de hasta $20.000 según la carga horaria semanal, deje de pagarse como un extra independiente para pasar a formar parte del sueldo básico remunerativo de forma progresiva.

El esquema de traspaso estipuló un primer tramo del 25% en septiembre y contempla la integración de un 50% adicional durante octubre, completando así un 75% de consolidación en los recibos de este mes. El 25% restante se incorporará en noviembre para finalizar el proceso de absorción, permitiendo que dicho monto sume para el cálculo del aguinaldo y los complementos por antigüedad y zona.