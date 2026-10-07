El proyecto temporal de Shakira en Villaverde fue construido en 30 días y puede recibir a más de 600.000 personas durante su estadía en Madrid

La llegada de Shakira a Madrid implicó mucho más que la organización de una serie de recitales. En el distrito de Villaverde, la cantante transformó durante unas semanas un predio de unas 30 hectáreas en un espacio dedicado a la música y la cultura latina.

La iniciativa fue bautizada Macondo Park y está integrada al proyecto "Es Latina", que acompaña la residencia de la artista en la capital española. Su escala permite dimensionar el alcance de la propuesta: las instalaciones fueron preparadas en apenas 30 días y tienen capacidad para recibir a más de 600.000 espectadores.

La idea es que quienes lleguen al predio encuentren una experiencia que exceda el concierto. Por eso, el complejo combina espectáculos, gastronomía, propuestas culturales, moda y actividades destinadas a distintos públicos.

Shakira estrenó en Madrid un estadio con capacidad para 55.000 personas

Uno de los elementos centrales del emprendimiento es el Estadio Shakira, con capacidad para 55.000 asistentes.

El recinto fue diseñado específicamente para la residencia. A diferencia de lo que ocurre habitualmente con las grandes presentaciones musicales, no se trata de un estadio deportivo existente acondicionado para recibir a una cantante, sino de una estructura construida especialmente para estos shows.

El predio de Shakira en Madrid incluye un estadio para 55.000 personas y espacios dedicados a la música y el entretenimiento

La actividad tampoco queda concentrada allí. El predio incorpora escenarios secundarios, que permiten desarrollar una agenda musical complementaria durante las jornadas de la residencia, con la participación de artistas españoles y latinoamericanos.

De esta forma, el concierto de Shakira funciona como el principal atractivo dentro de una propuesta más amplia, distribuida en diferentes sectores del complejo.

Macondo también se traslada al mundo real

El nombre elegido para el parque remite directamente al universo de Gabriel García Márquez. Esa referencia literaria se extiende a los espacios que forman parte del predio.

Uno de ellos es Macondito, pensado especialmente para los niños y las familias. El sector toma elementos del universo de García Márquez y, según la organización, contempla además actividades y visitas escolares en los días en los que no haya conciertos.

La propuesta incluye también:

Biblioteca

Museo

Espacios gastronómicos

Áreas de moda

Así, la oferta del complejo combina entretenimiento con distintas expresiones culturales y busca mantener actividad alrededor de los recitales.

Cuándo desaparecerá Macondo Park

El enorme despliegue tiene una fecha de finalización definida desde el comienzo. Macondo Park fue concebido como una instalación temporal, vinculada exclusivamente a la residencia de Shakira en Madrid.

El espacio comenzó a recibir público en septiembre y continuará funcionando durante las fechas de los conciertos de la cantante en la capital española. Cuando termine la residencia, todo el complejo será desmontado.

La característica efímera del proyecto explica una de sus particularidades: en solamente un mes se levantó una infraestructura de 30 hectáreas capaz de recibir a cientos de miles de personas y que reúne un estadio de 55.000 localidades con espacios culturales, musicales, gastronómicos y familiares.

Después de la última presentación de Shakira, esa ciudad creada especialmente para la residencia dejará de formar parte del paisaje de Villaverde.