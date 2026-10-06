Con una carta gourmet y coctelería de autor, la reciente apertura ofrece una de las terrazas con mejor vista y ambiente exclusivo de la Ciudad

La marca evalúa futuras aperturas en el exterior, capitalizando su solidez en el mercado local.

Trade inaugura su segunda sede en Palermo, expandiendo el éxito de su reconocido rooftop del edificio Comega.

Trade, el rooftop que abrió hace siete años en lo más alto del edificio Comega y se convirtió en uno de los más reconocidos de Buenos Aires, se expande con una segunda sede. Los dueños de la marca inauguraron Trade Sky Club en Palermo y proyectan facturar más de $350 millones.

La apertura es parte del crecimiento de MAD Group, la compañía gastronómica que también está detrás de Uptown & The Bronx y Nicky Harrison. Con la incorporación de Sky Club, el grupo ya emplea a unas 200 personas y suma un nuevo punto a su operación en Buenos Aires.

El proyecto demandó casi dos años de obra y es el primero que Trade desarrolla fuera del Microcentro desde su creación en 2019. Ahora, sus dueños no descartan avanzar con nuevas aperturas e incluso llevar la marca fuera de la Argentina.

Qué ofrece y cómo es el nuevo Trade Sky Club de Palermo

El nuevo Trade tiene 600 metros cuadrados y ocupa una única planta. Unos 450 metros están destinados a las mesas y la barra, mientras que el resto corresponde a la cocina y otros sectores internos. En total, tiene 130 lugares sentados y capacidad para sumar personas de pie.

Los tragos de autor en el nuevo rooftop cuestan unos 18.000 pesos

Ubicado en el piso 28 de Qiub, la torre de Juan B. Justo y Honduras, el salón está rodeado por grandes ventanales y tiene vista 360° de Buenos Aires. También cuenta con un sector al aire libre.

El desembarco en el edificio empezó a gestarse varios años atrás. Los socios llegaron a BWB, la desarrolladora de la torre, a través de contactos en común, cuando el proyecto todavía estaba en construcción. Desde el comienzo, el último piso había sido reservado para un rooftop.

Trade comenzó entonces a trabajar junto con la desarrolladora y pudo intervenir antes de que el edificio estuviera terminado. El equipo participó en la definición de los espacios que después ocuparían la cocina, los baños y otros sectores necesarios para el funcionamiento del bar.

"Empezamos a trabajar con ellos en el diseño operativo de lo que podía ser un rooftop ahí arriba", recordó Andrés Rolando, uno de los dueños de Trade, en diálogo con iProfesional.

Ubicado en el piso 28 de la torre Qiub, el salón está rodeado por grandes ventanales y tiene vista 360° de Buenos Aires.

La obra llevó casi dos años y avanzó al mismo tiempo que el resto de la torre. Los tiempos, de hecho, estuvieron atados a la construcción del edificio y a la habilitación de los distintos sectores.

El bar abre a las 18 y funciona hasta las 2 o 3 de la mañana. Durante las primeras horas se puede cenar o tomar algo y, cerca de las 23, comienza el DJ. "Es un bar con movimiento", explicó Rolando.

Para esta apertura, los socios mantuvieron la misma carta de comidas y coctelería que habían renovado dos meses antes. Entre las opciones hay:

Tiradito por $27.000

Rabas en tempura por $30.000

Hamburguesa de asado por $37.000

Sushi nikkei por $40.000

Cócteles de autor por $18.000

El ticket promedio se ubica entre $70.000 y $80.000 por persona.

El bar tiene 130 lugares sentados y capacidad para sumar personas de pie

Quiénes son los dueños de Trade y qué otros bares controlan

Trade abrió su primer local en 2019 en los últimos tres pisos del edificio Comega, en Corrientes y Leandro N. Alem. Para ese momento, sus dueños ya tenían otros dos bares en Buenos Aires.

El primero fue Nicky Harrison, que abrió hace 13 años en Palermo. El proyecto se hizo conocido por su bar escondido y fue el comienzo de una serie de aperturas que los socios continuaron en los años siguientes.

En 2017 llegó Uptown & The Bronx, también en Palermo. El bar, cuyo ingreso recrea una estación del subte de Nueva York, se convirtió con los años en el establecimiento que más personas recibe dentro del grupo. Según Rolando, un domingo pueden pasar por el lugar unas 500 personas.

Dos años más tarde nació Trade Sky Bar. En ese momento, los socios buscaban desarrollar un rooftop y encontraron la ubicación en los últimos pisos del Comega, uno de los primeros rascacielos construidos en Buenos Aires.

El edificio, inaugurado en la década del 30, está ubicado en la esquina de Corrientes y Leandro N. Alem. Trade se instaló en sus plantas superiores y quedó con vistas directas al Obelisco, Puerto Madero y el Río de la Plata.

En Trade Sky Club en Palermo, el ticket promedio se ubica entre $70.000 y $80.000 por persona

La ubicación también le permitió sumar un público diferente al de los otros bares del grupo. Además de los clientes locales, comenzó a recibir turistas y personas que circulan por el centro porteño, especialmente por el movimiento de oficinas y teatros de la zona.

Con el tiempo, el rooftop ganó reconocimiento fuera del país. La revista británica Time Out lo incluyó en distintas oportunidades entre las mejores terrazas del mundo, dentro de una selección que reunió establecimientos de ciudades como Londres, París, Lisboa, Hong Kong y Miami.

La apertura de Palermo requirió ahora entre 40 y 50 nuevas contrataciones. Con estos ingresos, MAD Group alcanzó unos 200 empleados entre sus distintos establecimientos.

Aunque pertenecen a los mismos socios, los bares fueron desarrollados con formatos diferentes. Nicky Harrison mantiene el concepto con el que abrió hace más de una década, Uptown concentra el mayor volumen de visitantes del grupo y Trade quedó asociado al formato de rooftop.

Con Sky Club, los dueños buscaron acercar algunos de esos formatos. "Esperamos tener algo entre el Trade del centro y Uptown, con cierta sofisticación que tiene uno y una situación más divertida como la del otro", explicó Rolando.

El desembarco en el edificio empezó a gestarse varios años atrás

Los planes de expansión de la marca Trade hacia el exterior

Con Palermo, Trade suma por primera vez una segunda ubicación desde que abrió en 2019. Hasta ahora, la marca había funcionado únicamente en el edificio Comega. "Sentíamos que era una marca que podía ser replicable y podía tener un sello", explicó Rolando.

Los socios consideran que, con los años, terminaron de definir varios de los elementos necesarios para repetir el formato en otra ubicación.

Por ahora, los dueños no tienen una tercera apertura en carpeta ni están buscando activamente desembarcar en el exterior. Sin embargo, no descartan avanzar si aparece una oportunidad.

"No es que lo estemos buscando, pero sentimos que la marca está cada vez más sólida. Si surge la oportunidad de abrir algo afuera, podemos ir con algo que ya está establecido", señaló.

La posibilidad tampoco está limitada a un país de la región. Durante los últimos años, el grupo analizó cómo podría funcionar Trade en otras ciudades con un mercado gastronómico y nocturno desarrollado. San Pablo, Miami y Ciudad de México son algunos de los mercados donde Rolando considera que Trade podría funcionar, aunque todavía no hay proyectos en marcha.

*Todos los precios aquí expresados corresponden a octubre 2026