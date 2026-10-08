Pasajeros argentinos recibieron cancelaciones y cambios en vuelos de Plus Ultra antes de las obras de Ezeiza, con dudas sobre sus nuevas fechas

Pasajeros argentinos que tenían previsto viajar en los próximos días con Plus Ultra comenzaron a recibir avisos de cancelación y modificaciones en sus vuelos, en un escenario que suma incertidumbre a la programación de la aerolínea entre Buenos Aires y Madrid. Los cambios se producen antes del inicio de las obras previstas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y afectan a personas que ya tenían sus pasajes emitidos y, en muchos casos, el viaje organizado alrededor de esas fechas.

Uno de los principales inconvenientes señalados por los pasajeros es que la información no siempre coincide de un lugar a otro: un viajero puede recibir un aviso en el que se informa que su vuelo fue cancelado y, poco después, encontrar que esa misma operación todavía aparece en alguno de los sistemas de consulta de la compañía. La verdad es que, para quien tiene que viajar, esa diferencia no es un detalle menor: hasta que la información se actualiza por completo, no queda claro si debe esperar, reclamar o empezar a reorganizar todo el itinerario.

El escenario se vuelve todavía más complicado cuando existen conexiones posteriores. Un pasajero que compró Buenos Aires-Madrid y luego tiene otro vuelo hacia París, Roma, Londres o cualquier otro destino europeo puede encontrarse con que una modificación de Plus Ultra termina afectando todo el viaje. Y es que mover un tramo unos días no equivale simplemente a cambiar la hora de salida: puede significar perder una conexión, una reserva de hotel o un servicio contratado para una fecha determinada.

A esto se suma la decisión de Plus Ultra de reducir de cinco a dos las frecuencias semanales entre Buenos Aires y Madrid. La medida había sido vinculada inicialmente con las restricciones operativas que tendrá Ezeiza durante las obras, pero el nuevo esquema se extenderá hasta diciembre, incluso después de finalizado el período de mayor afectación sobre la pista.

Pasajeros reciben cancelaciones antes de las obras de Ezeiza

Las obras en Ezeiza comenzarán el 25 de octubre y constituyen uno de los factores que obligaron a las aerolíneas a revisar sus operaciones. Sin embargo, los reportes de pasajeros argentinos muestran que los inconvenientes con Plus Ultra no se limitan a ese período.

Personas que tenían vuelos programados para los próximos días recibieron comunicaciones sobre cancelaciones o modificaciones. En algunos casos, además, la información disponible en los sistemas de la compañía no se actualizó de manera uniforme.

Para quien compró un pasaje con anticipación, encontrarse con un aviso de cancelación a pocos días del viaje cambia completamente el escenario. Y si después el sistema todavía muestra el vuelo original, la incertidumbre aumenta. El pasajero no sabe con certeza cuál de las dos informaciones debe tomar como válida.

Este tipo de situaciones obliga a realizar nuevas consultas y, en algunos casos, a insistir con los canales de atención para obtener una respuesta concreta. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo y las fechas de otros servicios contratados permanecen vigentes.

El problema puede ser especialmente sensible para quienes viajan desde la Argentina con un itinerario armado durante varias semanas. Una modificación en el primer vuelo puede obligar a revisar hoteles, traslados, vuelos internos y conexiones internacionales que habían sido reservadas tomando como referencia la fecha original de llegada a España.

Plus Ultra canceló vuelos y pasajeros argentinos quedan varados sin respuestas

Menos vuelos entre Buenos Aires y Madrid

Plus Ultra había incrementado durante los últimos meses la cantidad de vuelos entre Buenos Aires y Madrid. La programación llegó a contemplar cinco frecuencias semanales, pero la compañía decidió regresar a un esquema de dos vuelos por semana.

La medida fue relacionada inicialmente con las obras de Ezeiza. Durante ese período, la pista disponible tendrá una longitud operativa menor, una condición que afecta particularmente a las aeronaves utilizadas en vuelos internacionales de largo alcance.

La compañía había previsto una alternativa para mantener sus operaciones: utilizar Montevideo como escala técnica. De esa manera, los vuelos podían partir desde Ezeiza hacia Uruguay para realizar el reabastecimiento de combustible y continuar posteriormente hacia Madrid.

Sobre el papel, ese mecanismo permitía mantener la programación prevista. Sin embargo, el esquema terminó modificándose y Plus Ultra redujo la cantidad de frecuencias entre Buenos Aires y Madrid.

Para los pasajeros, la consecuencia es concreta. Hay menos vuelos disponibles y, por lo tanto, menos posibilidades de ser reubicados rápidamente cuando aparece una cancelación.

Además, la reducción no se limita al período de obras. El nuevo esquema de dos frecuencias semanales se extenderá hasta el 13 de diciembre. Por eso, los pasajeros que viajen en noviembre y comienzos de diciembre también pueden encontrarse con una oferta menor a la que existía cuando compraron sus pasajes.

El impacto sobre quienes tienen conexiones

Uno de los puntos que más puede complicar a los pasajeros afectados son las conexiones.

Imaginemos un itinerario sencillo: Buenos Aires-Madrid con Plus Ultra y, dos días después, Madrid-Barcelona con otra aerolínea. Si el primer vuelo se mueve tres, cinco o más días, el segundo pasaje deja de servir para la fecha prevista.

Algo similar puede suceder con un viaje de regreso. Una persona puede haber organizado sus últimos días en Europa en función de una fecha determinada para volver a la Argentina y descubrir, a partir de una cancelación, que el cronograma cambió.

El inconveniente no termina entonces en el vuelo afectado: puede extenderse a todo lo que viene después. Por eso, los pasajeros que recibieron una modificación deberían revisar el itinerario completo antes de aceptar una nueva fecha.

También conviene conservar los mensajes enviados por la compañía, los datos de la reserva original y cualquier comunicación posterior relacionada con el cambio.

La diferencia entre una aerolínea con varias frecuencias diarias y otra con una programación más reducida también se hace evidente en estos casos. Si existen muchos vuelos disponibles, una reubicación puede resolverse dentro de las horas siguientes o al día posterior. Cuando hay solo dos frecuencias semanales, el margen es mucho menor.

Qué relación tienen las obras de Ezeiza con los cambios

Las obras previstas en Ezeiza representan un factor concreto para las operaciones de las aerolíneas durante octubre y noviembre.

Durante el período de trabajos, la pista disponible tendrá una longitud operativa menor, lo que condiciona las operaciones de determinados aviones de largo alcance. Las compañías deben entonces adaptar sus vuelos mediante cambios de aeronave, escalas técnicas o modificaciones en sus frecuencias.

En el caso de Plus Ultra, la primera alternativa anunciada había sido utilizar Montevideo como escala técnica para poder mantener los vuelos hacia Madrid durante las obras.

Sin embargo, la compañía finalmente redujo las frecuencias. Y ahí aparece uno de los puntos que genera preguntas entre los pasajeros: los reportes de cancelaciones alcanzan vuelos anteriores al comienzo de las obras y la reducción de frecuencias se prolongará hasta diciembre.

Es decir, la pista de Ezeiza explica una parte del problema operativo, pero no permite por sí sola determinar qué ocurre con los vuelos que fueron cancelados antes del 25 de octubre.

Plus Ultra atribuyó el cambio de programación al impacto operativo de las escalas técnicas y al incremento de costos asociado a ese esquema. Cualquier otro motivo adicional requeriría una explicación oficial de la compañía.

Qué pueden hacer los pasajeros afectados

Ante una cancelación o modificación, el primer paso es verificar directamente el estado de la reserva y las alternativas disponibles. Si el pasaje fue adquirido a través de una agencia de viajes, también se puede realizar la consulta por ese canal.

Cuando existen conexiones posteriores, revisar todo el itinerario antes de aceptar una nueva fecha puede evitar otro problema. Un cambio en el primer tramo puede dejar sin utilidad una reserva posterior que fue comprada para ese mismo viaje.

Plus Ultra dispone de canales de atención para consultas relacionadas con sus vuelos y reservas. La compañía también cuenta con información de contacto para pasajeros que necesitan consultar modificaciones de itinerario.

En este escenario, además, resulta conveniente conservar capturas o correos electrónicos en los que figure la cancelación. Si en una parte del sistema aparece un vuelo y en otra se informa que fue cancelado, guardar ambas referencias permite documentar la diferencia y facilita el reclamo posterior.

La situación afecta a pasajeros que ya habían comprado sus vuelos y que ahora deben determinar qué ocurrirá con sus viajes. Para muchos, el problema no consiste únicamente en saber si podrán volar, sino en cuándo podrán hacerlo y qué pasará con el resto de las reservas vinculadas.

Mientras Plus Ultra termina de actualizar su programación, la principal demanda de los pasajeros pasa por recibir información precisa sobre cada reserva.

La reducción de cinco a dos frecuencias semanales entre Buenos Aires y Madrid deja menos alternativas para quienes necesitan viajar entre Argentina y España. A eso se suman las cancelaciones comunicadas antes del comienzo de las obras y las diferencias detectadas entre algunos avisos enviados a pasajeros y la información que todavía aparece en los sistemas de consulta.

Para quienes ya tienen un pasaje comprado, la cuestión más urgente es conocer si el vuelo se mantiene, fue cancelado o será reprogramado. Sobre todo cuando una modificación de pocos días puede terminar alterando un viaje completo.