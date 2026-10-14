Levi’s liquida jeans desde $99.000: qué modelos tienen hasta 53% de descuento en octubre

La liquidación de Levi’s incluye jeans de distintos calces y otras prendas. Las compras se realizan online, con retiro en locales habilitados

El outlet online de Levi’s Argentina ofrece opciones de ahorro en jeans seleccionados, con precios desde $99.000 y descuentos de hasta 53% para quienes compren por internet.

La liquidación incluye pantalones de las líneas 510, 505, 511, 512 y 568, con opciones de calce ajustado, recto y holgado. También hay modelos para mujer con rebajas de hasta el 50%. Los precios y la disponibilidad dependen de cada variante y talle.

Qué jeans de Levi’s tienen hasta 53% de descuento

Según un relevamiento de iProfesional, uno de los precios más bajos corresponde al 510 Skinny Medium Indigo Worn, que figura a $99.000 frente a un precio anterior de $209.000. La ficha oficial informa una rebaja del 53%.

Entre las otras alternativas disponibles en la sección de jeans para hombre aparecen:

505 Regular Cord Tea: $139.000, frente a $209.000; descuento del 33%.

$139.000, frente a $209.000; descuento del 33%. 505 Regular Fit Shaded Woods: $129.000, frente a $179.000; descuento del 28%.

$129.000, frente a $179.000; descuento del 28%. 511 Slim Fit Cord Pewter: $139.000, frente a $209.000; descuento del 33%.

$139.000, frente a $209.000; descuento del 33%. 568 Loose Straight Carpenter: $159.000, frente a $245.000; descuento del 35%.

$159.000, frente a $245.000; descuento del 35%. 512 Slim Taper Dx Do Your Thing: $149.000, frente a $222.000; descuento del 33%.

Los importes corresponden a modelos y variantes específicas del catálogo. No todos los jeans tienen las mismas rebajas ni todos los talles están necesariamente disponibles.

Qué jeans de mujer tienen hasta 50% de descuento

El outlet online de Levi’s también ofrece rebajas en jeans para mujer. Entre los modelos relevados, el 720 High Rise Super Skinny registra un descuento del 50%: cuesta $75.000, frente a un precio anterior de $149.000.

Otras opciones son:

90'S Straight Beyoncé x Levi's: $186.700, frente a $315.000, con un descuento del 41%.

724 Hi Rise Straight Rolling: $119.000, frente a $198.000, con una rebaja del 40%.

726 Hi Flare Recycle Middle Custom: $122.500, frente a $198.000, con un descuento del 38%.

Los precios corresponden a los modelos relevados en el catálogo y pueden variar según la disponibilidad de talles y las condiciones vigentes.

Cómo comprar los jeans de Levi’s con rebajas

Las ofertas se pueden consultar en la tienda online oficial, tanto en la sección de jeans para hombre como en la categoría de jeans para mujer.

Para adquirir un modelo, hay que:

Ingresar a su ficha Seleccionar un talle disponible Agregarlo al carrito

Algunas prendas también ofrecen la opción de retiro en tienda, sujeta a disponibilidad para cada pedido.

En cuanto a la financiación, la tienda online ofrece 3 cuotas sin interés sin monto mínimo de compra y 6 cuotas sin interés en compras desde $210.000. Además, brinda envío gratis en compras superiores a $250.000.

Por otra parte, Levi’s ofrece un 10% de descuento en la primera compra a quienes se suscriban a sus comunicaciones y reciban un cupón promocional. Antes de finalizar el pedido, conviene revisar las condiciones de cada beneficio y comprobar si pueden combinarse con las rebajas del outlet.