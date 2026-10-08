Jack & Jones, Only y Balmohk, tres marcas del gigante danés Bestseller abrirán este mes en el Unicenter. Cómo acceder a las rebajas en la apertura

El mercado argentino de indumentaria suma nuevas marcas internacionales. El viernes 23 de octubre, tres etiquetas del grupo danés Bestseller abrirán sus primeros locales en Unicenter: Jack & Jones, Only y Balmohk.

El desembarco se realizará de la mano de Grupo One, el holding que también está detrás de la llegada de Decathlon y Kiabi al país. La compañía proyecta desarrollar una red de hasta 40 tiendas de las marcas de Bestseller en Argentina, con una inversión prevista de u$s50 millones durante los próximos cinco años.

"Sumar Bestseller a nuestro portfolio representa un nuevo paso en el camino que venimos construyendo en Argentina. Después de la llegada de Decathlon y KIABI, incorporamos tres marcas con identidad y propuestas diferentes, pero con un mismo potencial de crecimiento", señaló Lucas Lisarrague, Country Head de Grupo One.

"Nuestro objetivo es seguir desarrollando una operación sólida y de largo plazo, acercando al consumidor argentino nuevas experiencias y marcas internacionales", agregó.

La apertura se producirá en un momento de fuerte renovación de la oferta comercial de los principales shoppings del país. En las últimas semanas, Unicenter sumó o anunció la llegada de distintas marcas internacionales, entre ellas Armani Exchange, Superdry y Karl Lagerfeld, mientras que otros centros comerciales también incorporaron nuevas cadenas extranjeras.

Cómo serán los nuevos locales

Only ofrece ropa femenina y tendrá un local de 370m2 en Unicenter

Las tres marcas de Bestseller ocuparán espacios en los dos primeros niveles de Unicenter y tendrán propuestas diferenciadas.

Jack & Jones estará ubicada en el primer nivel y contará con un local de 500 m². La marca apunta principalmente a una propuesta urbana y casual, con una oferta que combina denim, prendas básicas y productos de tendencia.

En el segundo nivel se instalará Only, con una superficie de 370 m². La marca estará enfocada en indumentaria femenina y ofrecerá prendas orientadas al uso cotidiano.

En el mismo nivel funcionará Balmohk, que tendrá un espacio de 500 m². Su propuesta combina diseño contemporáneo, minimalismo y funcionalidad, con una oferta dirigida tanto a hombres como a mujeres.

Balmohk tiene además una particularidad dentro del grupo Bestseller: es la primera marca de la compañía concebida desde su lanzamiento para operar de manera simultánea en Europa y América, como parte de una estrategia orientada a crear etiquetas con alcance internacional desde el comienzo.

En total, las tres tiendas incorporarán 1.370 m² de superficie comercial dentro de Unicenter.

Hasta 40% de descuentos durante la apertura

Quienes se registren en las páginas, recibirán hasta un 40% de descuento para la apertura

Además de conocer las nuevas marcas, quienes concurran a los locales el viernes 23 de octubre podrán acceder a promociones especiales por la inauguración.

Durante toda la jornada de apertura, todos los clientes tendrán un 20% de descuento en sus compras.

También habrá beneficios para los primeros clientes que lleguen a los locales, con vouchers de $100.000 y $50.000 para utilizar posteriormente en las respectivas tiendas.

A su vez, habrá una promoción previa para quienes se registren hasta el 22 de octubre en los sitios oficiales de cada marca. Quienes completen ese registro recibirán un código que permitirá acceder a un 40% de descuento al momento de realizar la compra.

La promoción estará disponible en sus páginas web jackjones.com.ar; balmohk.com.ar; y onlyargentina.com.ar.

De esta manera, la estrategia comercial combina descuentos generales durante el primer día con un beneficio mayor para quienes se hayan registrado previamente.

Una inversión de u$s50 millones y hasta 40 locales

El desembarco de las tres marcas no se limita a las aperturas de Unicenter. El proyecto presentado por Grupo One contempla una inversión de u$s50 millones durante cinco años y el desarrollo de hasta 40 tiendas en Argentina.

Las primeras aperturas se concretarán durante 2026 y forman parte de una estrategia de expansión de largo plazo.

El movimiento amplía además la presencia de Grupo One en el segmento de indumentaria. El grupo ya opera Decathlon, cadena especializada en artículos deportivos, y Kiabi, marca francesa de moda accesible que abrió su primera tienda argentina en agosto.

Kiabi inauguró su primer local en el país en Florida 313, en pleno microcentro porteño, con una superficie superior a 1.500 m². Su expansión contempla nuevas tiendas, entre ellas una en Portal Rosario.

En el caso de Decathlon, el grupo también continúa con el plan de crecimiento. La compañía tiene prevista para el 17 de octubre la apertura de una tienda de 2.470 m² en Abasto Shopping, su primer local en la Ciudad de Buenos Aires.

Así, el desembarco de Bestseller se integra a una estrategia más amplia de Grupo One para sumar marcas internacionales al mercado argentino, con presencia en distintos segmentos de consumo.

Qué es Bestseller y qué marcas tiene

Bestseller es un grupo de origen danés fundado en 1975. Actualmente comercializa sus productos en más de 90 países y cuenta con alrededor de 3.100 tiendas propias en 47 mercados.

Dentro de su portfolio reúne distintas marcas de indumentaria, entre ellas las tres que abrirán en Unicenter: Jack & Jones, Only y Balmohk.

La llegada de Bestseller se suma así a una ola de desembarcos y regresos de marcas internacionales que comenzó a tomar fuerza durante 2026. Además de las nuevas etiquetas de Unicenter, Mango concretó su regreso al país con un local en Alto Palermo, mientras que Karl Lagerfeld abrió su primera tienda argentina en el propio Unicenter.

El fenómeno también alcanza a cadenas de otros segmentos, como Decathlon, y muestra una estrategia cada vez más orientada a combinar grandes locales físicos, expansión geográfica y canales de venta online, en lugar de limitar el desembarco a una única tienda.