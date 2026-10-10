Los precios medidos en moneda estadounidense cayeron 0,3% en julio, pero el país sigue liderando el ranking regional en indumentaria y gastronomía

Argentina continúa siendo el país más caro de América Latina para comprar ropa y comer en restaurantes, pese a que en julio registró una leve baja de sus precios medidos en dólares. La reducción fue de 0,3% mensual, pero no alcanzó para modificar la posición del país en esos dos rubros, que siguen encabezando el ranking regional.

Los datos surgen del Índice Mensual de Precios Relativos de Fundar, que compara los precios argentinos con los de otros países de América Latina para determinar en qué categorías de consumo resulta más caro o más barato vivir.

El informe también muestra una diferencia importante entre los precios de determinados bienes y servicios y el costo de vida general. Aunque la Argentina es la más cara de la región en indumentaria y restaurantes, el nivel general de precios se ubica 1,7% por debajo del promedio latinoamericano, tomando como referencia el dólar oficial.

Sin embargo, desde la asunción de Javier Milei, los precios argentinos acumulan un encarecimiento del 2,3% en dólares. En comparación con enero de 2021, la suba alcanza el 74,4%, según la medición de Fundar.

Por qué bajaron los precios en dólares en julio

La reducción de los precios en moneda estadounidense se explica por la diferencia entre la inflación local y la evolución del tipo de cambio oficial.

Durante julio, los precios en pesos aumentaron 2,1%, mientras que el dólar oficial subió 2,4%. Como la cotización de la divisa avanzó por encima de la inflación, los bienes y servicios argentinos se abarataron 0,3% medidos en dólares.

La gastronomía es otro de los rubros más caros en Argentina.

Al mismo tiempo, el promedio de precios de América Latina aumentó 0,6%. Como resultado, la Argentina se abarató 0,9% frente al conjunto de la región durante ese mes.

La variación representa un alivio en términos de competitividad, aunque no modifica las diferencias acumuladas entre países ni la posición de la Argentina en los rubros con los precios más elevados.

Argentina tiene la ropa más cara de América Latina

La indumentaria es uno de los sectores en los que más se nota la diferencia de precios frente a los países vecinos. Según Fundar, la Argentina ocupa el primer puesto regional en esta categoría, con valores superiores a los de otros mercados latinoamericanos.

El encarecimiento de la ropa representa un desafío para los consumidores, que deben afrontar precios elevados en prendas y calzado. También influye sobre las decisiones de compra: cuando la diferencia con el exterior es significativa, viajar o recurrir a comercios internacionales puede convertirse en una alternativa para quienes tienen esa posibilidad.

Entre los factores que suelen incidir sobre el precio final de las prendas se encuentran los costos de producción y comercialización, los impuestos, los alquileres y las condiciones de competencia con los productos importados.

No obstante, el índice de Fundar compara niveles relativos de precios y no establece, por sí solo, qué proporción de la diferencia corresponde a cada uno de esos componentes.

Salir a comer también cuesta más que en los países vecinos

La gastronomía es el otro rubro en el que la Argentina presenta los precios más altos de América Latina.

El resultado tiene implicancias tanto para el consumo interno como para el turismo. Para los residentes, los valores de restaurantes y bares pueden representar un gasto importante dentro del presupuesto mensual. Para los visitantes extranjeros, en tanto, el encarecimiento en dólares reduce parte de la ventaja que el país puede ofrecer como destino turístico.

Cuando los precios locales crecen más rápido que los de otros destinos, los turistas comparan cada vez más el costo de comer afuera, alojarse y consumir servicios. Esa diferencia puede influir en cuánto gastan durante su estadía y en la competitividad de los establecimientos argentinos frente a los de otros países.

En qué otros rubros Argentina es más cara

El relevamiento de Fundar analiza 11 grandes categorías de consumo. Además de restaurantes e indumentaria, la Argentina presenta precios superiores al promedio regional en otros tres rubros.

Restaurantes.

Indumentaria.

Comunicaciones.

Recreación.

Equipamiento del hogar.

En comunicaciones, la Argentina se ubica prácticamente a la par de Costa Rica, el país más caro de la región en esa categoría.

En transporte, los precios se encuentran alrededor del promedio latinoamericano.

Por el contrario, el país resulta relativamente más barato que el promedio regional en alimentos, educación, vivienda y servicios, alcohol y tabaco, y salud.

Esta comparación muestra que el encarecimiento argentino no es uniforme: depende del tipo de producto o servicio que se mida. Por eso, aunque algunos consumos cotidianos son más caros que en otros países, el indicador general no ubica a la Argentina por encima de toda América Latina.

Qué puede pasar con los precios y el consumo

La evolución de los precios en dólares depende de la relación entre la inflación interna y el movimiento del tipo de cambio. Si los precios en pesos aumentan más rápido que la cotización de la divisa, los productos y servicios locales se encarecen en moneda extranjera. Si ocurre lo contrario, pueden abaratarse.

La baja registrada en julio muestra que esa relación puede cambiar de un mes a otro. Sin embargo, la competitividad también depende de los costos de producción, la estructura impositiva, la productividad y las condiciones de cada sector.

Para el comercio y el turismo, la brecha de precios frente al exterior sigue siendo una variable relevante. Una indumentaria más cara puede incentivar compras fuera del país, mientras que una gastronomía costosa puede afectar el gasto de los visitantes extranjeros.

Por ahora, el dato central es que la Argentina logró abaratarse en dólares durante julio, pero continúa siendo el país más caro de América Latina en ropa y restaurantes. La mejora mensual no alcanza para revertir una estructura de precios que mantiene diferencias importantes frente a sus vecinos.