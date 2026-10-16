Subastan autos desde $1 millón y motos desde $500.000 en octubre

Narvaezbid anunció para este mes una agenda de subastas online de autos, motos, SUV, utilitarios y camiones, con precios base desde $1.000.000 para automóviles y desde $500.000 para motocicletas. Las unidades provienen de procesos de renovación de flota y de ejecución prendaria. Entre el 21 y el 30 de octubre habrá remates para BBVA, Coto, Stellantis, Ford Argentina y General Motors, según informó la plataforma.

Las bases son el punto de partida de las ofertas. El precio de adjudicación puede subir durante la puja y no equivale al costo total de la operación, que debe evaluarse junto con los gastos detallados en las condiciones de cada subasta.

El miércoles 21 de octubre será el turno de BBVA. La oferta anunciada incluye Renault Kwid, Volkswagen Polo Track, Peugeot Jumpy y Volkswagen Amarok, todos de 2025, con bases para ese conjunto de vehículos desde $1.000.000. También habrá motos Royal Enfield Meteor 350 y Kawasaki KLR 650, ambas de 2025, y Bajaj Rouser 200 de 2024, con valores iniciales desde $500.000, según la información difundida por Narvaezbid.

Además del precio, conviene revisar la documentación necesaria para la transferencia de una moto usada.

Un día después, el jueves 22, supermercados Coto subastará vehículos por renovación de flota. Entre los lotes anunciados figuran un Peugeot Berlingo desde $3.625.200, un Chevrolet Spin desde $5.436.000 y Toyota Hilux de 2012 a 2018 desde $7.059.600. Para quienes buscan transporte de mayor porte, se suman camiones Mercedes-Benz e Iveco con bases desde $13.680.000.

La agenda continuará el martes 27 con dos subastas de Stellantis por renovación de flota, una en pesos y otra en dólares. La primera reúne 23 lotes con bases desde $6.064.100. Incluye Citroën C3, Basalt y C4 Hybrid, Peugeot 208, 3008 y Partner, pick-ups Fiat Titano y unidades de Jeep Compass y Commander. En la segunda se ofrecerán sedanes DS 9 desde u$s17.402 y una SUV Jeep Grand Cherokee desde u$s39.729.

El miércoles 28, Ford Argentina ofrecerá 18 lotes. Habrá distintas unidades de Ranger de 2023, 2024 y 2025, con transmisión manual y automática, tracción 4x4 y 4x2 y opciones a patentar. Las bases parten de $11.661.000. También se anunciaron una Territory de 2026 desde $17.433.000 y una Everest desde $28.860.000, ambas a patentar.

Las motos se subastarán el 21 de octubre, con precios base desde $500.000 (Gentileza Narvaezbid)

El viernes 30 cerrará esta serie la subasta de General Motors. Según Narvaezbid, habrá Chevrolet Cruze desde $19.076.368, Tracker desde $24.637.346 y Montana desde $28.170.128. La oferta se completa con pick-ups S10 desde $34.768.806 y una Trailblazer desde $38.832.147.

"El volumen de operaciones viene creciendo mes a mes, en particular con los vehículos de flota. La demanda de utilitarios siempre fue alta por ser el principal tipo de unidades que utilizan las empresas que operan con nosotros", señaló Federico Failace, gerente de marketing de Narvaezbid.

¿Cómo participar en las subastas online de vehículos?

Para participar hay que registrarse en la web de Narvaezbid, esperar la validación del usuario e iniciar la habilitación para la subasta elegida. Pueden hacerlo personas y empresas, y el proceso se desarrolla online. La plataforma informa que la participación no tiene costo, aunque los gastos de compra se detallan por separado en las condiciones de cada remate.

Antes de ofertar, los interesados pueden coordinar una visita o consultar en el sitio los días de exhibición y puesta en marcha. La revisión del lote y de las condiciones permite conocer qué unidad se está comprando y qué gastos tendrá la operación.

Según Failace comprar en una subasta online puede permitir un ahorro de hasta el 40% frente al mercado tradicional, dependiendo del segmento y de la ubicación del lote. La plataforma informó, además, que estas propuestas se suman a una oferta de más de 350 vehículos de distintas compañías y entidades bancarias en el país.

La puja puede continuar después del horario previsto de cierre. Según el mecanismo informado por Narvaezbid, cada nueva oferta agrega tres minutos al reloj para que los participantes puedan decidir si vuelven a ofertar. El remate termina cuando no ingresan nuevas propuestas dentro de ese plazo.