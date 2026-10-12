Grimoldi suma zapatillas, sandalias, carteras y otros regalos para el Día de la Madre, con cuotas sin interés y promociones bancarias durante octubre

Su catálogo es variado, con filtros por tipo, talle o precio.

Grimoldi ofrece calzado y accesorios para el Día de la Madre.

El Día de la Madre 2026 se celebrará el domingo 18 de octubre y, a medida que se acerca la fecha, las propuestas de las marcas comienzan a concentrarse en productos pensados para regalar. En ese contexto, Grimoldi cuenta con una sección específica que reúne distintas alternativas de calzado y accesorios.

La oferta incluye zapatillas, sandalias, mocasines, balerinas y zuecos, además de carteras, bolsos, mochilas y billeteras. El catálogo reúne productos de diferentes marcas y rangos de precios, con filtros que permiten ordenar la búsqueda según la categoría, el talle o el valor.

A la propuesta de productos se suman distintas formas de pago. La tienda informa opciones de cuotas sin interés y promociones asociadas con determinados bancos y tarjetas de crédito. Las condiciones varían según cada beneficio y, en algunos casos, también existen fechas específicas de vigencia.

Qué opciones aparecen entre los regalos para el Día de la Madre

La sección de regalos de Grimoldi concentra una selección de productos que puede consultarse online de cara al 18 de octubre. Dentro de las categorías aparecen distintos tipos de calzado femenino y accesorios.

Entre las alternativas se encuentran sandalias bajas, modelos de confort, plataformas, sandalias con taco, zuecos, mocasines y balerinas. También hay zapatillas urbanas, deportivas, de confort y modelos destinados a actividades al aire libre.

El catálogo incluye además carteras, bolsos, mochilas y billeteras. Estos productos representan otra posibilidad para quienes buscan un regalo sin necesidad de conocer el talle de calzado.

La página permite aplicar filtros para acotar las opciones. El usuario puede seleccionar categorías, marcas, talles y rangos de precios, una herramienta que permite consultar el catálogo de acuerdo con el presupuesto disponible.

Zapatillas y sandalias, entre las categorías disponibles

Dentro de la oferta de calzado aparecen diferentes modelos de zapatillas. La selección incluye alternativas urbanas y de confort, además de productos destinados al deporte y al trekking.

Las diferencias no están solamente relacionadas con el diseño. El uso previsto también puede orientar la búsqueda. Una zapatilla urbana, por ejemplo, responde a un tipo de utilización diferente de un modelo pensado para actividades al aire libre.

Las sandalias constituyen otra de las categorías presentes en la sección. Hay modelos bajos, de confort, con plataforma y con taco, entre otras opciones.

También se encuentran mocasines, balerinas y zuecos. En estos casos, además del modelo, el talle disponible es uno de los datos que conviene revisar antes de realizar una compra.

Carteras, bolsos y otros accesorios

Los accesorios ocupan otro espacio dentro de la propuesta para el Día de la Madre. Grimoldi ofrece carteras, bolsos, mochilas y billeteras en distintas categorías.

A diferencia del calzado, estos productos no requieren conocer una medida de pie. Por ese motivo, pueden constituir una alternativa cuando el comprador no tiene información sobre el talle de la persona que recibirá el regalo.

Las diferencias entre productos también están relacionadas con el uso. Una cartera puede estar destinada a la actividad cotidiana, mientras que una mochila o un bolso puede responder a necesidades vinculadas con el trabajo, los viajes o el traslado de objetos.

Las billeteras, en tanto, forman parte de las opciones de menor tamaño dentro de la sección de accesorios.

Qué marcas se encuentran en el catálogo

La propuesta de Grimoldi reúne productos de diferentes marcas de calzado, indumentaria y accesorios. Entre las firmas presentes aparecen Hush Puppies, Vans, New Balance, On, Merrell, Caterpillar, Dr. Martens, Arezzo, Jansport y The North Face, entre otras.

El sitio organiza el catálogo por categorías y públicos. Además de la sección femenina, la tienda cuenta con productos destinados a hombres y niños.

Para quienes buscan opciones para el Día de la Madre, la sección específica permite consultar una selección de productos y luego profundizar la búsqueda según la marca o categoría.

Cuáles son las opciones de cuotas sin interés

Las formas de pago constituyen otro de los puntos que pueden incidir en una compra para el Día de la Madre. Grimoldi publica diferentes alternativas de financiación para octubre.

Las opciones disponibles incluyen:

Un plan de 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y Mastercard para los productos alcanzados por la promoción

con tarjetas Visa y Mastercard para los productos alcanzados por la promoción La posibilidad de acceder a 5 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja

Planes de 6 y 9 cuotas sin interés para compras desde $150.000, utilizando determinadas tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express

Las condiciones de cada modalidad dependen del medio de pago utilizado. Por eso, el número de cuotas disponible puede variar de acuerdo con la tarjeta seleccionada al momento de realizar la operación.

Las promociones bancarias disponibles en octubre

Además de las opciones generales de financiación, Grimoldi informa beneficios vinculados con determinados bancos.

Las promociones bancarias publicadas son:

Para clientes de Banco Ciudad , una promoción con un 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés para compras realizadas entre el 7 y el 9 de octubre de 2026. El beneficio está asociado con tarjetas de crédito Visa de Banco Ciudad y pagos mediante QR MODO a través de App Ciudad o Buepp

, una promoción con un para compras realizadas entre el 7 y el 9 de octubre de 2026. El beneficio está asociado con tarjetas de crédito Visa de Banco Ciudad y pagos mediante QR MODO a través de App Ciudad o Buepp En el caso de Banco Macro , descuentos de hasta 30% y hasta 12 cuotas sin interés , según la tarjeta y la categoría del cliente

, descuentos de , según la tarjeta y la categoría del cliente Para clientes de Macro Selecta , el beneficio publicado alcanza hasta 30% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés durante el período establecido para la promoción

, el beneficio publicado alcanza durante el período establecido para la promoción Para Banco Patagonia, Grimoldi comunica descuentos que van del 15% al 30%, de acuerdo con el segmento del cliente, además de hasta 3 cuotas sin interés

En este último caso, los beneficios cuentan con topes de reintegro que varían según la categoría bancaria. Por eso, el porcentaje de descuento no representa necesariamente el monto máximo que puede recuperarse en una operación.

Cómo funcionan las promociones para las compras

Las promociones bancarias no se aplican de manera indistinta a todas las operaciones. Cada una establece condiciones particulares relacionadas con el banco, la tarjeta, el medio de pago, la fecha y, en algunos casos, el monto de la compra.

Por eso, antes de confirmar una operación, es necesario verificar qué promoción corresponde a la tarjeta utilizada y si el producto adquirido está alcanzado por sus condiciones.

También hay que distinguir entre un descuento directo y un reintegro. En este último caso, el beneficio puede acreditarse posteriormente y estar sujeto a un límite establecido por la entidad financiera.

La cantidad de cuotas tampoco es necesariamente la misma para todas las tarjetas. Grimoldi publica planes generales y beneficios específicos, por lo que las condiciones pueden cambiar según el medio elegido.

Envíos y retiro de los productos

Otro aspecto a considerar antes del Día de la Madre es el tiempo disponible para recibir el regalo.

Grimoldi informa envío gratuito a todo el país para compras superiores a $150.000, de acuerdo con las condiciones publicadas en su tienda online. También ofrece alternativas de retiro gratuito en locales.

El plazo de entrega puede variar según el código postal, el producto seleccionado y la disponibilidad. En consecuencia, quienes realicen una compra cerca del 18 de octubre deben revisar el tiempo estimado antes de confirmar la operación.

El retiro en un local constituye otra alternativa disponible para determinadas compras. En ese caso, la posibilidad dependerá del producto y del establecimiento seleccionado.

Qué tener en cuenta al elegir un regalo

La oferta para el Día de la Madre reúne categorías con características diferentes. En calzado aparecen zapatillas, sandalias, mocasines, balerinas y zuecos, mientras que entre los accesorios se encuentran carteras, bolsos, mochilas y billeteras.

El talle es uno de los datos que deben considerarse cuando se elige calzado. Si no se conoce, los accesorios permiten buscar otra alternativa dentro del catálogo.

El precio también puede utilizarse como criterio de búsqueda. La tienda permite aplicar filtros y consultar productos dentro de diferentes rangos.

A esto se suma la financiación. Durante octubre, Grimoldi publica cuotas sin interés y promociones vinculadas con distintos bancos, aunque las condiciones cambian según cada tarjeta y beneficio.

De cara al Día de la Madre del domingo 18 de octubre, la combinación de categorías, marcas, precios y formas de pago permite consultar distintas alternativas antes de definir una compra. Las condiciones de las promociones deben verificarse al momento de realizar la operación, ya que pueden variar de acuerdo con su vigencia y los requisitos establecidos.