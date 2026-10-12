Calendario de ANSES: quiénes cobran tras el feriado del 12 de octubre

El organismo previsional reanuda el cronograma oficial de pagos para jubilados, pensionados, PNC y AUH. Las fechas según la terminación de DNI

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este martes 13 de octubre el esquema habitual de liquidaciones correspondientes al décimo mes del año, luego de la pausa operativa por el feriado nacional del Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La reanudación del calendario alcanza a los titulares de jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas (PNC) y Asignación Universal por Hijo (AUH).

Las fechas de pago vigentes fueron oficializadas mediante el Anexo X de la Resolución 349/2025 emitida por el organismo previsional y publicada en el Boletín Oficial. A partir de esta jornada, las acreditaciones continuarán de manera coordinada según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.

Quiénes cobran este martes 13 de octubre y el resto de la semana

Con la reapertura del sistema bancario tras el fin de semana largo, el organismo abonará los haberes correspondientes a los siguientes grupos prioritarios:

Jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo: DNI terminado en 2.

Pensiones No Contributivas (PNC): DNI terminados en 4 y 5.

Para los beneficiarios que cobran el haber mínimo, la acreditación de fondos continuará durante las próximas jornadas con el siguiente cronograma:

DNI terminado en 3 el miércoles 14.

DNI 4 el jueves 15.

DNI 5 el viernes 16.

DNI 6 el lunes 19.

DNI 7 el martes 20.

DNI 8 el miércoles 21.

DNI terminado en 9 el jueves 22 de octubre.

Calendario para jubilaciones superiores a la mínima y Pensiones No Contributivas

En el caso de los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), el esquema de cobro para el resto de la semana contempla a las terminaciones de DNI 6 y 7 para el miércoles 14, y los documentos finalizados en 8 y 9 para el jueves 15 de octubre. Este tramo abarca a las pensiones por invalidez, vejez y la asignación para madres de siete hijos o más.

Por su parte, aquellos jubilados y pensionados cuyos haberes superan el tramo del haber mínimo comenzarán a percibir sus montos hacia fin de mes. El cronograma para este grupo arrancará el viernes 23 de octubre (DNI 0 y 1), continuará el lunes 26 (DNI 2 y 3), martes 27 (DNI 4 y 5), miércoles 28 (DNI 6 y 7) y finalizará el jueves 29 de octubre para las terminaciones en 8 y 9, concluyendo así las liquidaciones del mes.

AUH: cómo sigue el calendario de pagos en octubre

En tanto para la Asignación Universal por Hijo, desde este martes se retoman los pagos para los beneficiarios con DNI finalizado en 2 y se continúa durante los días hábiles siguientes.

• DNI terminados en 2: martes 13 de octubre

• DNI terminados en 3: miércoles 14 de octubre

• DNI terminados en 4: jueves 15 de octubre

• DNI terminados en 5: viernes 16 de octubre

• DNI terminados en 6: lunes 19 de octubre

• DNI terminados en 7: martes 20 de octubre

• DNI terminados en 8: miércoles 21 de octubre

• DNI terminados en 9: jueves 22 de octubre