Nuevo video con reacción de pasajeros cuando misil impactó en aeropuerto de Arabia Saudita

La escalada del conflicto en Medio Oriente alcanza la capital saudita, con imágenes que revelan el temor entre quienes estaban en la terminal

Un ataque con misiles contra el aeropuerto de Riad dejó al menos 13 muertos y más de 300 heridos el sábado. Las nuevas imágenes del momento exacto del impacto muestran el pánico que se desató entre los pasajeros.

Los combatientes hutíes de Yemen, un grupo rebelde respaldado por Irán, reivindicaron la autoría del ataque. El misil impactó contra las terminales 3 y 4 del aeropuerto, destinadas a vuelos nacionales, según informó un funcionario regional.

Los videos, grabados por cámaras de seguridad, revelan escenas terribles. Los pasajeros hacían fila para pasar por un control de seguridad. Otros esperaban sentados en una sala momentos antes de la explosión.

Este fue el ataque más letal contra un país del Golfo desde que comenzó la guerra con Irán el 28 de febrero, y se produjo en medio de una escalada en el conflicto en Yemen entre los hutíes y Arabia Saudita y el gobierno yemení respaldado por Riad.

Un testigo describió el horror vivido en el aeropuerto

Un pasajero de 32 años relató a la agencia AFP el momento exacto del impacto. Escuchó "un ruido muy fuerte" que hizo temblar la estructura del aeropuerto.

La gente empezó a correr de inmediato. El caos se apoderó de las terminales en cuestión de segundos, sin que nadie supiera hacia dónde dirigirse.

"Algunos tenían la cara cubierta de sangre", describió el testigo. Otros pasajeros "habían perdido una mano o un brazo" en la explosión.

Muchos corrían "cargando a heridos, cubiertos de sangre", intentando llevarlos hacia las salidas. Las escenas, según su relato, eran desgarradoras e imposibles de olvidar.

Cuatro operaciones en 24 horas: la ola de ataques hutíes

Los combatientes hutíes afirmaron el domingo haber lanzado cuatro operaciones de gran envergadura en apenas 24 horas. Utilizaron misiles balísticos, misiles de crucero y drones.

El grupo indicó que el aeropuerto internacional de Riad fue su objetivo principal. Los ataques se realizaron "en tres fases" a partir de la noche del viernes, según su comunicado oficial.

El aeropuerto de la capital extendió su cierre hasta el lunes, según confirmó el sitio de seguimiento de vuelos Flightradar24, que registró la suspensión total de operaciones.

El general Turki al-Malki, portavoz de la coalición internacional liderada por Arabia Saudita, reportó interceptaciones de nuevos ataques. Entre domingo y lunes fueron interceptados varios misiles y drones lanzados por los hutíes contra el reino petrolero.

La aviación civil saudita también reportó un ataque contra el aeropuerto de Dammam. Esta terminal, ubicada en la costa este de la península, había sido alcanzada el día anterior.

Por qué los hutíes atacan el aeropuerto de Riad

Los ataques contra el aeropuerto no son casuales, afirmó Andreas Krieg, experto de la firma de riesgos MENA Analytica.

Esta infraestructura "tiene una importancia enorme" para el proyecto del príncipe heredero Mohamed bin Salmán de convertir Riad en un centro para turistas, empresas multinacionales y eventos internacionales.

"Los hutíes entienden esto", explicó Krieg. Para el analista, estos ataques repetidos infligen un importante daño económico y psicológico que va más allá de las víctimas directas.

El mensaje de los rebeldes yemeníes es claro: pueden golpear el corazón económico y simbólico de Arabia Saudita. La vulnerabilidad del aeropuerto más importante del reino quedó expuesta ante el mundo entero.