Carrefour liquida 2x1 en pequeños electrodomésticos por tiempo limitado: cómo acceder

La promoción exige activar un cupón desde la app y permite sumar un descuento bancario, sujeto a condiciones y topes de reintegro

Carrefour ofrece un 2x1 en pequeños electrodomésticos seleccionados hasta el 15 de octubre, una oportunidad para ahorrar en las compras del hogar.

El beneficio requiere activar un cupón desde la aplicación y solo está disponible en sucursales físicas que comercializan estos artículos. No se aplica a las compras online y permite combinar distintos productos incluidos en la promoción.

Cómo acceder al 2x1 de Carrefour en pequeños electrodomésticos

Para utilizar el beneficio, es necesario cumplir con estos requisitos:

Activar el cupón: ingresar a la aplicación de Carrefour y habilitar la promoción.

Respetar la anticipación: hacerlo al menos cinco minutos antes de pasar por caja.

Presentar el DNI: informar el documento al momento de pagar.

Comprar en un local habilitado: la oferta rige únicamente en sucursales físicas que venden electrodomésticos.

Como se trata de artículos seleccionados, conviene consultar en la aplicación cuáles participan y verificar su disponibilidad en el local.

Cómo sumar un 20% de ahorro con BBVA

Los clientes que tengan tarjetas BBVA Black + Save o Black + All pueden acceder a un 20% de ahorro adicional, según las condiciones difundidas en el reel.

El beneficio tiene un tope de $100.000 mensuales, compartido con las promociones de combustible.

Antes de pagar, conviene revisar las condiciones bancarias para confirmar si el descuento es acumulable con el 2x1.

Carrefour: qué pequeños electrodomésticos tenían hasta 59% de descuento y precios desde $14.999

A comienzos de octubre, un relevamiento de iProfesional identificó 15 pequeños electrodomésticos con rebajas de entre 42% y 59% en Carrefour. Entre las opciones había productos para la cocina y equipos de limpieza, con precios desde $14.999.

Entre las alternativas había aparatos de uso cotidiano, como exprimidores y cafeteras, además de aspiradoras convencionales, modelos tipo stick y robots aspiradores. Los precios y las rebajas relevados eran los siguientes.

Aspiradoras y robots con hasta 59% de descuento

Los mayores descuentos del listado correspondían a equipos de limpieza. El robot aspirador iRobot Roomba 692 encabezaba la selección, mientras que también aparecían modelos de Midow, Klindo y Black+Decker.

iRobot Roomba 692: $419.999, con un descuento del 59%.

Aspiradora y mopa Midow 3 en 1 de 400 W: $32.999, con una rebaja del 52%.

Aspiradora sopladora Midow de 1.000 W: $79.999, con un descuento del 51%.

Aspiradora Klindo Stick 2 en 1: $104.900, con una rebaja del 50%.

iRobot Roomba Combo i5: $857.999, con un descuento del 44%.

Aspiradora Black+Decker Duo Pro Max: $559.999, con una rebaja del 42%.

Cafeteras, exprimidores y jarras eléctricas

La selección también incluía productos para preparar café y otras bebidas calientes o frías. En esta categoría, los precios comenzaban por debajo de los $20.000.

Exprimidor Mandine MCJ50R: $19.900, con un descuento del 50%.

Exprimidor eléctrico Bluesky de 30 W: $21.900, con una rebaja del 50%.

Jarra eléctrica Bluesky BWK17S: $22.990, con un descuento del 50%.

Cafetera de filtro Quint de 1,2 litros con pantalla digital: $43.999, con una rebaja del 51%.

Cafetera Daihatsu D-CF1000: $33.999, con un descuento del 43%.

Multiprocesadoras, tostadoras y otros equipos de cocina

Entre los productos para cocinar también figuraban opciones de distintas características y precios. El listado incluía desde una multiprocesadora económica hasta una batidora planetaria de mayor valor.

Multiprocesadora Atma Home AAMM109P: $14.999, con un descuento del 47%.

Tostadora Ranser Arezzo BT-1200: $26.999, con una rebaja del 46%.

Batidora planetaria Ranser Cuomo de 5 litros: $118.999, con un descuento del 45%.

Tostadora Electrolux Inox ETS25: $57.999, con una rebaja del 42%.

Los valores corresponden al relevamiento realizado a comienzos de octubre y pueden haber cambiado.

Además, los descuentos individuales de esa selección no implican que los mismos artículos estén incluidos en el actual 2x1 de Carrefour, que cuenta con sus propios productos seleccionados y condiciones de acceso.