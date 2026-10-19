Pocas ventas, ofertas y locales vacíos: radiografía de la emblemática avenida Santa Fe

En una recorrida por la tradicional Avenida comercial, vendedores señalaron bajas en las ventas y dificultades para afrontar los gastos

Es una crisis general. La venta online crece, pero los locales físicos son clave para el comercio.

Después de 6 años sobre Avenida Santa Fé, una sucursal de "+58", un comercio dedicado al servicio técnico de celulares y a la venta de accesorios, cerrará sus puertas antes de que termine 2026. Su socio, Alberto, explicó que las ventas mejoraron durante los últimos tres meses, pero que los ingresos todavía no alcanzan para cubrir el alquiler.

"Mayormente, por el costo del alquiler", respondió al ser consultado por el cierre. "Todavía no llegamos a cubrir el alquiler", contó a iProfesional. Según explicó, el propietario no quiso negociar las condiciones y decidieron entregar el local.

El comercio funciona dentro de una galería cuyo acceso principal permanece clausurado desde hace años. "La galería en la que estamos nosotros está clausurada hace muchos años", señaló Alberto, quien considera que esa situación afecta el ingreso de potenciales clientes.

Según el último relevamiento de la Cámara Argentina del Comercio (CAC), en el bimestre julio y agosto de 2026 (último dato disponible), en la Avenida Santa Fe entre el 700 y el 5300 hubo 64 locales vacíos, lo que representó un incremento del 14,3% interanual, pese a la baja del 5,9% frente al bimestre previo. El crecimieto de locales desocupados en Santa Fe se ubicó muy por encima del promedio en toda la Ciudad de Buenos Aires, que fue del 4% frente al mismo período del 2025.

Locales en alquiler y ofertas, una postal recurrente en la avenida Santa Fe

En una recorrida de iProfesional por esa arteria comercial, comerciantes, empleados y compradores describieron un nuevo mapa del consumo, con clientes que comparan precios, buscan financiación y esperan promociones antes de comprar.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salvador Femenía, vocero de la entidad, aseguró que el problema no se limita solo a la Avenida. "Los centros comerciales abiertos están sufriendo las mismas consecuencias que cualquier comercio fuera de estos agrupamientos. La caída de consumo afecta a todos", sostuvo.

Sobre la Av. Santa Fé, advirtió: "Se está viendo una cantidad importante de locales vacíos que cuesta mucho se ocupen, además del costo de alquileres que no cede".

Ventas en baja y descuentos para atraer compradores

Katherine, de 32 años, encargada de una dietética ubicada sobre Avenida Santa Fé y Callao, aseguró "en comparación con el año pasado, desde exactamente enero ha bajado muchísimo, hay semanas que levanta pero en general bajó".

Además, así describe la situación actual "ahora los clientes son los que trabajan por acá, y que compran cosas puntuales como para desayunar o merendar, consultan el precio, te pregunta alguna promoción bancaria o algún descuento, y de ahí a medida de eso van llevando un poquito más", explicó.

Para incentivar las ventas, el comercio incorporó descuentos propios. "Ahora tenemos el 20% de descuento en toda la tienda, cualquier día, con cualquier método de pago", detalló Katherine, y explicó que buscan "levantar un poco" las ventas y animar a los clientes a comprar más.

Algo parecido pasa en un local de calzado que abrió hace aproximadamente un año y medio. Tatiana y Rocío, empleadas del comercio desde sus comienzos, aseguran "nuestras ventas disminuyeron cerca de un 50% respecto del año pasado". Además, observan "los clientes buscan precio, y cuotas sin interés".

Sin embargo, en este contexto, fechas especiales como el Día de la Madre generan movimiento. "Se define mucho más ahora por la fecha, más que nada el Día de la Madre, y esperamos a que pase lo mismo en las fiestas", señalaron Tatiana y Rocío.

Los comercios apuestan al Día de la Madre para apuntalar las ventas

Los últimos datos de CAME sobre ventas minoristas pyme muestran diferencias entre rubros. En septiembre, las ventas crecieron un 0,3% interanual en términos reales, pero cayeron un 1,2% respecto de agosto. En el acumulado de los primeros nueve meses del año, registraron una baja del 2,1%.

En textil e indumentaria hubo una suba interanual del 5% y en calzado y marroquinería, del 3,5%. Sin embargo, el informe señala que ambos rubros se comparan con caídas importantes de septiembre de 2025 y que algunos comerciantes resignaron rentabilidad para obtener liquidez.

Cuotas, precios y compras puntuales: qué dicen los clientes de Santa Fe

Del lado de los compradores, recorrer los locales y probarse los productos sigue siendo uno de los motivos para visitar la Avenida, aunque no siempre se concreta una compra.

Lucía, de 60 años, explicó que continúa eligiendo Santa Fé: "Sigo viniendo a la Avenida porque están los locales, y yo prefiero comprar presencial, viste, probarme y ver, pero bueno, busco precios, comparo promociones bancarias, pago en cuotas, y no compro mucho salvo en ocasiones especiales", contó a iProfesional.

Mateo, de 30 años, combina las compras online con las visitas a los comercios. "Yo compro más por Internet, pero vengo acá a probarme lo que vi por la web. Espero al cambio de temporadas para que baje el precio, eso sí hago", explicó.

Aunque disfruta recorrer las distintas marcas, reconoció que compra menos que antes. "Me gusta venir a Santa Fe igualmente porque puedo ir mirando de todas las marcas aunque no compro como antes", agregó.

Ofertas y pocas ventas, una postal que se replica en los comercios de la avenida Santa Fe

La cercanía del Día de la Madre también se hizo sentir entre quienes recorrían los locales. Claudia, de 45 años, reconoció: "Yo vine hoy para buscar el regalo a mi mamá. La verdad que los precios los veo elevados, no te voy a mentir, pero aprovecho y pago en cuotas porque hay promociones", contó. "El regalo lo tengo que comprar, y ya me anticipé a este día, aprovecho las promociones y bueno, se aguanta", agregó.

Ignacio, de 50 años, también prefiere comprar presencialmente, aunque tiene una percepción diferente sobre la evolución reciente de los precios. "Yo veo los precios como siempre. A mí me sirve venir a los locales de la Avenida porque me gusta ver, tocar, probarme y pasear", explicó. "La verdad que sí, los precios son altos, pero todo se ajustó un poco más. Lo que sí veo es que los precios están estables, hace un mes me encontraba con los mismos precios", agregó.

Según el Índice de Precios al Consumidor del INDEC, en agosto de 2026 los precios de prendas de vestir y calzado bajaron un 0,6% mensual, mientras que la inflación general fue del 1,7%. En términos interanuales, el rubro aumentó un 11%, frente al 33,5% del nivel general.

Alquileres, expensas y servicios: los costos que complican a los comerciantes

Además de la menor cantidad de ventas, los gastos de funcionamiento aparecen entre las principales preocupaciones de los negocios.

En la dietética de Santa Fe y Callao, Katherine aseguró, "los servicios están caros, yo los pago los meses y no entiendo cómo hace la dueña para pagarlos", aseguró. "Nuestro alquiler no subió tanto, pero lo que sí va variando demasiado son las expensas", explicó. Sobre esos aumentos, agregó: "A veces al doble al mes y no entendemos porqué".

La encargada también señaló que reponer mercadería resulta cada vez más costoso. "Para hacer pedidos, se hace muy caro, la gente cada vez tiene menos efectivo y, bueno, se complica mucho a veces", contó.

En el último año creció la cantidad de locales en alquileres sobre la avenida Santa Fe

Para Alberto, el problema principal de la sucursal de +58 que cerrará es el alquiler, aunque también mencionó las dificultades para recuperar el nivel de ventas de años anteriores. "Si, es muy fuerte la baja que tuvimos nosotros", describió sobre la caída del consumo.

El comercio tiene otras dos sucursales que seguirán funcionando: una sobre Santa Fe, entre Paraná y Uruguay, y otra en Recoleta, cerca del cementerio. Sobre esta última, Alberto explicó: "Es otra zona, es más turístico, allá se vende mucho mejor".

Desde CAME, Femenía señaló "La caída del poder adquisitivo que origina caída de consumo hace que todos los costos se transformen en relevantes, sobre todo porque no hay escala y no hay márgenes suficientes".

También identificó a los servicios públicos entre los gastos que más aumentaron. "Lo que se ha hecho más notorio es el costo de los servicios públicos por ajuste de tarifas por encima de la inflación, además hay que agregarle los impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales".

Para el vocero, las dificultades ya se reflejan en el cierre de negocios. "Se han producido muchos cierres, más que nuevas aperturas y seguirá ocurriendo", advirtió.

"Por el costo de los alquileres es común que comercios abandonen las zonas más céntricas, se van a la periferia y si aún les cuesta subsistir despiden personal, trabajan a puertas cerradas y venden por Internet. Todo esto antes de tomar una determinación de cierre", explicó.

Locales en alquiler o con las persianas bajas en el la avenida Santa Fe

La venta online gana terreno, pero los locales siguen siendo importantes

El cambio en los hábitos de consumo también se observa en la forma en que los clientes llegan a los negocios. Según el relevamiento de septiembre de CAME, las ventas online realizadas por comercios con local a la calle crecieron un 19,4% interanual y un 8,7% respecto de agosto.

Para Femenía, el crecimiento de los canales digitales no implica que los negocios deban abandonar sus locales físicos. "El local físico sigue siendo muy importante y se complementa con el comercio electrónico y presencia en redes", sostuvo.

También consideró que "depende de la gestión del comerciante y de las herramientas que utilice. Pero claramente el textil es el más complicado", concluyó.

Mientras tanto, para compradores como Mateo, la Avenida Santa Fe sigue siendo un lugar para recorrer vidrieras y comparar productos, aunque las compras sean cada vez más medidas. "Me gusta venir a la avenida Santa Fe igualmente porque puedo ir mirando de todas las marcas aunque no compro como antes", resumió.