El meteorólogo trabajaba en Artear desde 1995 y también integraba TN Campo. Mario Massaccesi comunicó su muerte y lo recordó con emoción al aire

La televisión argentina perdió este viernes a Fernando Confessore, el meteorólogo que durante casi tres décadas acompañó a la audiencia de Todo Noticias (TN) con sus pronósticos y alertas. Tenía 58 años y su fallecimiento fue confirmado por su familia.

La noticia se conoció a través de Mario Massaccesi, quien habló del impacto que provocó la muerte entre sus compañeros. Confessore sufrió un infarto durante la madrugada en su casa de Versalles, en la Ciudad de Buenos Aires, donde vivía con su esposa y sus tres hijas.

Su vínculo con Artear había comenzado en 1995, cuando se incorporó al canal. Con el paso de los años, además de convertirse en una presencia habitual en los segmentos meteorológicos de TN, también trabajó en TN Campo.

Su formación en el área había empezado antes de su llegada a la televisión. Entre 1992 y 1994 integró el Servicio Meteorológico Nacional y, a lo largo de su carrera, realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica. Su perfil combinaba así el trabajo periodístico con la investigación científica y la especialización técnica.

El recuerdo de Mario Massaccesi en vivo

Al comunicar la noticia en Tempraneros, Massaccesi eligió recordar al meteorólogo más allá de su presencia cotidiana en pantalla. Habló de su vida familiar, de su bajo perfil y del vínculo que había construido con quienes compartían el trabajo con él.

"Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995″, fueron las primeras palabras que dijo el conductor de Tempraneros.

Uno de los aspectos que destacó fue la relación de Confessore con su esposa y sus hijas. Según explicó, el meteorólogo prefería mantener esos asuntos lejos de la exposición pública, aunque el afecto que sentía por su familia era evidente para quienes lo conocían.

"Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor de toda una vida con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas", sostuvo el conductor.

Su pasión por Boca y el vínculo con sus colegas

El homenaje también incluyó una referencia a la personalidad de Confessore fuera del ámbito laboral. Massaccesi recordó su fanatismo por Boca Juniors y su temperamento, que no siempre lograba disimular cuando algo lo enojaba.

Lo definió como un hincha "bastante cabrón que se enojaba fácil y no lograba ocultarlo". Sin embargo, al hablar de su desempeño en el canal, subrayó la dedicación con la que llevaba adelante su tarea y la relación con el resto del equipo: "Fue un compañero excepcional, que siempre se dedicó a lo suyo y no tenía problemas con nadie".

La despedida terminó con un reconocimiento al lugar que Confessore había ocupado durante tantos años en la vida de sus colegas y de los televidentes. Su presencia habitual en los hogares, a través de la pantalla, fue uno de los aspectos que más pesaron en el mensaje final de Massaccesi.

"Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, siempre estaba trabajando. La noticia nos dejó en shock. Pasó esta madrugada. No tenemos muchos detalles. Nos vamos a reacomodar como podamos. Vamos a honrarlo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible. Estamos mal, sí. Impactados. Durante años estuvo con nosotros, pero sobre todo en tu casa", cerró emocionado.