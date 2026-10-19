Una organización británica ofrece empleos de cinco meses en la Antártida, con sueldos de hasta 2.500 euros mensuales, alojamiento y comida incluidos

Vivir durante cinco meses en la Antártida implica aceptar condiciones muy diferentes de las de cualquier empleo convencional. En Port Lockroy, una base británica ubicada en una isla remota, no hay agua corriente ni señal habitual de telefonía móvil, las duchas suelen limitarse a una por semana y la electricidad depende de paneles solares.

En ese entorno, la organización UK Antarctic Heritage Trust (UKAHT) convoca personal para cubrir puestos durante la temporada antártica. Las funciones no se limitan al trabajo en contacto con la naturaleza: también hay que:

Recibir turistas

Atender una tienda

Procesar correspondencia

Mantener las instalaciones

Una de las responsabilidades es colaborar con el registro de una colonia de pingüinos papúa.

Cuánto se gana y qué gastos cubre la organización

Los salarios ofrecidos oscilan entre 1.700 y 2.500 euros por mes, según el puesto. La estadía prevista es de aproximadamente cinco meses y la entidad cubre los principales gastos asociados con la permanencia en la base.

El paquete contempla:

Alojamiento durante el contrato.

Alimentación.

Ropa y equipamiento adecuados para las condiciones polares.

Una estancia de alrededor de cinco meses.

La cobertura de vivienda y comida permite destinar una mayor parte del ingreso a gastos personales o al ahorro. Sin embargo, el sueldo concreto depende de la vacante y de las condiciones que establezca la organización para cada puesto.

Una oficina postal que recibe más de 80.000 postales por temporada

Una parte importante de la actividad en Port Lockroy está relacionada con el turismo. La base recibe pasajeros de cruceros de expedición y funciona como museo, tienda de recuerdos y oficina postal.

El movimiento se concentra entre noviembre y marzo, período en el que llegan entre 10.000 y 18.000 visitantes. El equipo debe atender al público, responder consultas y colaborar con el funcionamiento del comercio y del servicio postal.

La llamada Penguin Post Office procesa más de 80.000 postales cada temporada. Entre las tareas previstas figuran clasificar las cartas y sellar las tarjetas que los turistas envían desde uno de los puntos más aislados del planeta.

El trabajo también incluye limpieza y mantenimiento de las instalaciones, por lo que los seleccionados deben estar preparados para alternar labores de atención al público con actividades operativas.

El seguimiento de los pingüinos, otra responsabilidad del equipo

Además de las tareas vinculadas con los visitantes, los trabajadores participan en el monitoreo de la colonia de pingüinos papúa que habita la zona.

Los censos permiten registrar la evolución de la población y observar el éxito reproductivo de las aves. Esta actividad se suma a las responsabilidades cotidianas de la base, que combina el turismo con la conservación y el seguimiento ambiental.

Port Lockroy está situada en la isla Goudier, dentro del archipiélago Palmer. La instalación fue fundada en 1944, durante la Segunda Guerra Mundial, y con el tiempo adquirió una función histórica y turística.

Qué condiciones hay que aceptar para vivir en Port Lockroy

El aislamiento es uno de los principales desafíos del puesto. La base carece de agua corriente y el agua potable debe trasladarse manualmente desde las embarcaciones que llegan a la isla.

Las posibilidades de higiene también están condicionadas por los recursos disponibles: las duchas suelen limitarse a una por semana y, si el tiempo impide que lleguen barcos, la espera puede prolongarse.

La energía eléctrica se obtiene mediante paneles solares, de modo que el uso de aparatos de alto consumo está restringido. Tampoco existe cobertura móvil convencional. Para comunicarse, el equipo depende de una conexión satelital limitada o de las redes disponibles en los buques cercanos.

A esas limitaciones se suma la convivencia durante varios meses en un espacio remoto, con temperaturas bajo cero y servicios básicos reducidos. Por eso, la capacidad de adaptación y la experiencia en entornos exigentes forman parte de los aspectos que pueden evaluarse durante la selección.

Cómo enviar la solicitud para trabajar en la Antártida

Las postulaciones están a cargo de UK Antarctic Heritage Trust. Las vacantes y sus condiciones se publican en el portal oficial de empleos de la organización.

Quienes quieran participar deben consultar los requisitos específicos de cada puesto y comprobar las fechas de apertura y cierre. El proceso puede incluir la presentación de antecedentes laborales, experiencia en atención al público o en trabajos exigentes y una evaluación de la capacidad para convivir en condiciones de aislamiento.

La convocatoria reúne funciones diferentes bajo un mismo destino: una base histórica que recibe miles de visitantes, gestiona un importante volumen de correspondencia y participa en el seguimiento de la fauna antártica. A cambio, ofrece una experiencia laboral de temporada con alojamiento, alimentación y equipamiento cubiertos, pero exige aceptar condiciones de vida alejadas de las comodidades habituales.