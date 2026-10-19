Marcas internacionales invierten millones y abren locales en Argentina

Cadenas de moda y deportes avanzan con aperturas. Los proyectos incluyen grandes inversiones y planes de expansión para los próximos años

La llegada de marcas internacionales a la Argentina comienza a traducirse en proyectos de inversión y planes de expansión que van más allá de la apertura de un local en un shopping. Cadenas de indumentaria, equipamiento deportivo y moda urbana preparan nuevas tiendas, mientras distintos grupos empresarios buscan ampliar su presencia en el mercado local durante los próximos años.

Entre los protagonistas aparecen Decathlon, Bestseller, H&M, Mango y Superdry, con estrategias que incluyen desde grandes superficies comerciales hasta redes de decenas de establecimientos. Algunos proyectos ya comenzaron a funcionar, mientras otros tienen fechas de inauguración previstas para los próximos meses o para 2027.

El fenómeno se desarrolla en un escenario de cambios en las condiciones para importar productos, aunque también de dificultades para el consumo. Por eso, buena parte de las compañías elige ingresar mediante socios locales o regionales, una modalidad que permite distribuir inversiones y reducir los riesgos de operar directamente en el país.

Las marcas internacionales que preparan nuevas inversiones en Argentina

Uno de los proyectos más importantes corresponde a Bestseller, el grupo danés de moda que anunció su desembarco con tres marcas: Jack & Jones, Only y Balmohk. Las primeras tiendas abrirán el 23 de octubre en Unicenter, con una inversión proyectada de u$s50 millones durante cinco años.

El plan contempla alcanzar hasta 40 locales en el mercado argentino. La operación estará a cargo de Grupo One, que también participa en el desarrollo local de Decathlon y Kiabi.

Las primeras sucursales ocuparán espacios independientes dentro de Unicenter. Jack & Jones contará con 500 metros cuadrados, Only tendrá 370 y Balmohk dispondrá de otros 500. Las tres propuestas apuntan a distintos segmentos del mercado de indumentaria.

Por su parte, Decathlon continúa ampliando su presencia en Argentina. La cadena francesa inauguró el sábado 17 de octubre su tercera tienda en el país, ubicada en el Abasto Shopping. El establecimiento, de 2.470 metros cuadrados, es el primero de la compañía en la Ciudad de Buenos Aires y ofrece productos para más de 65 disciplinas deportivas.

La empresa había iniciado su nueva etapa argentina en noviembre de 2025, con una tienda en Vicente López, y posteriormente sumó una sucursal en Córdoba. Su plan de expansión contempla más de 20 locales, una inversión superior a 100 millones de dólares y la generación de aproximadamente 750 empleos directos durante cinco años.

La próxima apertura está prevista para noviembre en el shopping Portal Rosario, mientras la compañía analiza nuevas ubicaciones en otras ciudades del país.

H&M, Mango y Superdry: los otros proyectos que avanzan

La cadena sueca H&M también confirmó su llegada a la Argentina. El proyecto se desarrollará mediante Hola Moda, con una primera tienda prevista en Alto Palermo durante 2027.

Aunque circularon versiones sobre un posible adelanto, el cronograma anunciado originalmente contempla una apertura durante el próximo año, sin una fecha específica comunicada oficialmente.

Otra firma que apuesta por el mercado local es Mango. La compañía española prepara su regreso de la mano de Grimoldi, con un establecimiento de más de 500 metros cuadrados en Alto Palermo, destinado a sus colecciones para mujeres y hombres.

En tanto, Superdry eligió la Argentina para desarrollar su presencia regional junto con Tango Fabric. El proyecto informado contempla inversiones estimadas entre u$s40 y 50 millones durante los primeros cuatro años.

La marca británica busca utilizar Buenos Aires como una base para su crecimiento en otros países sudamericanos. Su estrategia muestra que algunas compañías no consideran al mercado argentino únicamente como destino de venta, sino también como punto de partida para operaciones regionales.

A estos movimientos se suma Lucky Brand, la firma estadounidense especializada en denim, que anunció su llegada al shopping Dot Baires y proyecta desarrollar una red de locales propios y puntos de venta multimarca.

Por qué las marcas extranjeras vuelven a mirar a la Argentina

El renovado interés internacional tiene varias explicaciones. Una de ellas es la modificación de las condiciones comerciales que enfrentan las empresas que necesitan importar mercadería para abastecer sus tiendas.

Según un análisis del IAE Business School, los aranceles para ropa y calzado se redujeron del 35% al 20%, mientras que la eliminación de licencias de importación y otros cambios regulatorios contribuyeron a mejorar las perspectivas de operación.

Sin embargo, el mismo informe advierte que persisten costos elevados y que las compañías mantienen estrategias prudentes frente a los riesgos económicos del país.

La participación de operadores locales resulta clave en ese escenario. Grupos como One, Grimoldi y Hola Moda permiten que las marcas internacionales ingresen mediante estructuras comerciales que conocen el mercado argentino.

Para los consumidores, las aperturas significan una ampliación de la oferta de productos y nuevos competidores en distintos segmentos. Sin embargo, la llegada de más marcas no garantiza por sí sola una reducción de precios, ya que los valores finales también dependen de impuestos, costos operativos, tipo de cambio y estrategias comerciales.

El desafío para las empresas será convertir el interés inicial por las nuevas tiendas en ventas sostenidas. Mientras tanto, los proyectos anunciados anticipan que la transformación de los principales centros comerciales podría continuar durante 2027 y los años siguientes.