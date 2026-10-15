Jack & Jones, Only y Balmohk inauguran el 23 de octubre. Los locales tendrán hasta 500 m² y ofrecerán descuentos y vouchers de hasta $100.000

El viernes 23 de octubre será la fecha de estreno de tres marcas internacionales de indumentaria en el mercado argentino. Jack & Jones, Only y Balmohk abrirán sus primeros locales en Unicenter, el shopping ubicado en Martínez, con propuestas que abarcan desde la moda urbana hasta el diseño minimalista.

El lanzamiento incluirá beneficios para quienes se acerquen durante la jornada inaugural: las primeras personas en ingresar podrán obtener vouchers de entre $50.000 y $100.000 para utilizar en las tiendas. Además, todos los clientes tendrán un descuento del 20% en sus compras ese día.

Cómo serán las nuevas tiendas de Jack & Jones, Only y Balmohk en Unicenter

La oferta se distribuirá entre los dos niveles del centro comercial, con espacios de distintas dimensiones.

Jack & Jones: tendrá un local de 500 metros cuadrados en el primer nivel de Unicenter . Su propuesta estará enfocada en la moda urbana y casual, con prendas de denim, básicos versátiles y ropa alineada con las tendencias.

Only: abrirá en el segundo nivel, en un espacio de 370 m² . La marca ofrecerá indumentaria actual pensada para el uso cotidiano.

Balmohk: también estará en el segundo nivel, con un local de 500 m² . Su colección se centrará en el diseño contemporáneo, el minimalismo y la funcionalidad.

La inversión detrás de la llegada de Bestseller

Las aperturas forman parte de la expansión local de Bestseller, grupo de origen danés que desarrollará su operación en la Argentina junto con Grupo One. El plan anunciado contempla una inversión de u$s50 millones durante cinco años y la apertura de alrededor de 40 tiendas en el país.

Grupo One ya participó en la llegada de Decathlon y Kiabi. Lucas Lisarrague, country head del holding, vinculó la incorporación de las nuevas etiquetas con la estrategia de ampliar su presencia en el mercado local.

"Sumar Betseller a nuestro portfolio representa un nuevo paso en el camino que venimos construyendo en Argentina. Después de la llegada de Decathlon y KIABI, incorporamos tres marcas con identidad y propuestas diferentes, pero con un mismo potencial de crecimiento. Nuestro objetivo es seguir desarrollando una operación sólida y de largo plazo, acercando al consumidor argentino nuevas experiencias y marcas internacionales", indicó.

Decathlon prepara otra apertura en Buenos Aires

La agenda de Grupo One también incluye una nueva tienda de Decathlon. La cadena francesa de indumentaria y equipamiento deportivo abrirá el 17 de octubre en el shopping Abasto, en lo que será su primer local dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

El establecimiento estará en el segundo nivel del centro comercial y tendrá 2.470 metros cuadrados. Con esa inauguración, Decathlon llegará a tres sucursales en la Argentina.

La tienda ofrecerá artículos para 65 disciplinas deportivas, con opciones tanto para principiantes como para deportistas experimentados. El catálogo incluirá productos vinculados con fitness, natación, montaña, trekking y camping, entre otras actividades.

La compañía proyecta alcanzar 20 locales mediante una inversión de u$s100 millones en cinco años. El programa también contempla la creación de 750 empleos directos. La siguiente apertura anunciada será en noviembre, en el shopping Portal Rosario.

Armani volvió a la Argentina y Unicenter suma marcas internacionales: cuáles llegan

Unicenter atraviesa una etapa de renovación de su oferta comercial, con la incorporación de marcas internacionales de indumentaria y accesorios. El regreso de Armani al mercado argentino, después de 17 años, fue uno de los principales movimientos de esta nueva etapa, que durante octubre suma otras aperturas en el shopping de Martínez.

La estrategia incluye tanto firmas que regresan al país como compañías que debutan con sus primeros locales físicos en la Argentina. En conjunto, las nuevas incorporaciones amplían la variedad de propuestas disponibles en uno de los principales centros comerciales del área metropolitana.

La casa italiana volvió a operar en el país el 17 de septiembre, cuando inauguró un local de Armani Exchange en el nivel 1 de Unicenter. El establecimiento tiene 278 metros cuadrados y comercializa indumentaria y accesorios para hombres y mujeres.

La operación se concretó mediante un acuerdo con Grupo Tucci, que quedó a cargo del desarrollo de la marca en el mercado local. La inversión informada para esta apertura fue de u$s1,5 millones.

Armani Exchange es la línea de perfil urbano y contemporáneo del grupo italiano. Su regreso marca una nueva etapa para la compañía, que había dejado de operar directamente en la Argentina en 2009.

Una renovación que se extiende a otras marcas

El calendario de aperturas incluye a Superdry, firma británica que combina referencias de la moda estadounidense vintage con influencias japonesas. Su local tendrá 74 metros cuadrados en el primer nivel de Unicenter.

Las nuevas incorporaciones se agregan a firmas que llegaron durante 2026, como Boss, Calvin Klein, Victoria's Secret, Skechers, Miniso e Indian.

El movimiento forma parte de un proceso de ampliación de Unicenter impulsado por Cencosud, que contempla una inversión de u$s60 millones y tiene prevista su finalización para octubre de 2027. Con estas aperturas, el shopping busca ampliar su oferta de indumentaria, accesorios y productos de consumo, con propuestas que van desde marcas de perfil urbano hasta firmas internacionales de moda.