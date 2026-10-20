La propuesta incluye dinero mensual y acceso a tablas de surf. La convocatoria es para julio y agosto de 2027, con una estadía mínima de un mes

Una propuesta de voluntariado en Portugal permite pasar parte del verano europeo cerca del océano Atlántico sin pagar alojamiento. La convocatoria ofrece trabajo en un complejo turístico familiar a cambio de hospedaje gratuito, dinero mensual y tiempo libre para disfrutar de la zona.

La propuesta es de Retreat Oasis Portugal, un establecimiento ubicado en Colares, dentro de la región de Sintra. Está cerca de Praia Grande, a unos 35 minutos en auto de Lisboa y con tres playas a distancia caminable.

Qué ofrece la experiencia de voluntariado en Portugal

Las personas seleccionadas podrán alojarse sin costo en el complejo o, si hay disponibilidad, en un departamento situado a unos cinco minutos. Esta segunda alternativa cuenta con vista al mar, pileta y jacuzzi.

El paquete también contempla dinero mensual y acceso gratuito a tablas de surf. El tiempo libre permite recorrer la zona o practicar esa actividad fuera de las horas de colaboración.

Retreat Oasis recibe a familias que suelen pasar una semana de vacaciones en el lugar. Durante la estadía, pueden participar de actividades opcionales como:

Surf

Yoga

Caminatas

Meditación

Talleres

Propuestas recreativas

Cuándo se puede participar y cuánto dura la estadía

La búsqueda apunta principalmente al período comprendido entre el 1° de julio y el 25 de agosto de 2027. La organización solicita una permanencia mínima aproximada de un mes y da prioridad a quienes puedan sumarse durante una parte amplia de la temporada.

La convocatoria está abierta a postulantes individuales y también a quienes quieran presentarse junto con un amigo. No se exige experiencia profesional previa, aunque sí predisposición para colaborar en distintas actividades y desenvolverse en un entorno familiar.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

La colaboración abarca distintas necesidades cotidianas del complejo. Entre las funciones previstas se encuentran:

Dar la bienvenida a los huéspedes y orientarlos durante su estadía.

Preparar las canastas para el desayuno.

Ayudar con las cenas y las noches de pizza.

Acompañar en la playa a niños de entre 3 y 6 años.

Elaborar contenido sencillo para las redes sociales.

Colaborar con la limpieza ligera y el orden de los espacios.

El trabajo implica integrarse al equipo que acompaña a las familias durante sus vacaciones y participar del funcionamiento diario del establecimiento.

Qué idiomas se necesitan y cómo enviar la solicitud

Hablar inglés es un requisito. El alemán es un conocimiento valorado por la organización, ya que muchas de las familias que participan de las estadías hablan ese idioma.

Para postularse, hay que completar el formulario oficial disponible en la página de Retreat Oasis Portugal. Allí se solicita una presentación breve, una explicación de los motivos para participar y las fechas concretas de julio y agosto de 2027 en las que la persona estaría disponible.

Antes de confirmar la participación, es recomendable consultar con el establecimiento las condiciones específicas del pago mensual, la distribución de las tareas y las opciones de alojamiento.