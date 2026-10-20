Liberaron a los metrodelegados y se reanudó el servicio en todas las líneas del subte

Los metrodelegados fueron detenidos por la mañana y liberados por la tarde. De a poco se normalizó el servicio en todas las líneas

Luego de horas de máxima tensión y caos para viajar para miles de usuarios, las líneas de subte comenzaron a normalizar su servicio este martes después de las 15. Así lo anunció la cuenta oficial del Subte porteño. Luego de las 16, todas las líneas comenzaron a normalizarse.

Todo comenzó con la detención de representantes sindicales durante una protesta en la línea B de subte provocó la paralización de toda la red. Los delegados fueron liberados alrededor de las 15, luego de que levantaran los molinetes como protesta.

La disputa por una sanción laboral derivó en un conflicto que afectó a todos los servicios de subte y al Premetro. Desde las 10, las líneas A, B, C, D, E y H estuvieron interrumpidas, tras un operativo policial en la estación Juan Manuel de Rosas.

El gremio vinculó la protesta con el arresto de delegados durante una acción sindical en la que se intentó habilitar el paso de pasajeros sin pagar el boleto. El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la División Subtes de la Policía de la Ciudad.

Cerca de las 15, Claudio Dellacarbonara y Facundo Heredio recuperaron la libertad luego de seis horas detenidos por la protesta en el subte En su primera declaración, Dellacarbonara dijo que se trató de una medida represiva contra el derecho a la protesta y pidió profundizar las medidas de fuerza.

"Queremos garantías de que dejen de perseguir a los trabajadores", agregó. Más adelante explicó que "la liberación de molinetes no afecta el servicio y es amigable con los usuarios" y sostuvo que habrá asambleas para responder a los episodios de hoy.

Subte: por qué detuvieron a Sebastián Carrizo y a otros tres metrodelegados

El episodio se inició cuando Sebastián Carrizo, empleado de Emova y representante de los metrodelegados, abrió una puerta de emergencia para que los usuarios pudieran ingresar sin abonar el pasaje. La acción buscaba cuestionar la sanción que recibió otro trabajador.

A raíz de una denuncia, la Unidad Fiscal Norte, encabezada por Natalia Pla, ordenó detener a Carrizo por desobediencia. Durante el intento de arresto, Claudio Dellecarbonara y Facundo Heredia intervinieron y, de acuerdo con la información difundida, obstaculizaron el procedimiento al descender con el imputado a la zona de andenes.

Los dos también quedaron detenidos. Néstor Segovia, secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP), figuró entre los arrestados por una presunta agresión a integrantes de la Policía.

"Carrizo está atrincheró en una oficina, Dellacarbonara y Heredia fueron detenidos y alojados en el Centro de Admisión y Derivación (CAD) Norte de Chacarita y luego llevado a una oficina de la Fiscalía, para que evalúen antecedentes", señalaron por entonces fuentes policiales.

La advertencia de los metrodelegados antes de la detención

Minutos antes de ser arrestado, Dellecarbonara, dirigente político de izquierda e integrante del secretariado ejecutivo de AGTSyP, cuestionó el accionar policial y anticipó que podía detenerse el servicio.

"Escalada represiva ilegal y anticonstitucional. En estación Rosas de la línea B se quieren llevar detenido a uno de nuestros delegados. No vamos a permitir que avancen contra nuestra organización. Estado de alerta por posible paralización del servicio", expuso.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP-Metrodelegadxs) habpía informado que la medida iba a continuar hasta que se concreten las liberaciones reclamadas por el sindicato

Ante la interrupción total de la red, la Secretaría de Trabajo y Empleo del Gobierno porteño dictó la Resolución 1201/SECTE/26, que exige garantizar los servicios mínimos obligatorios de subte y Premetro, de acuerdo con el Decreto N.º 230/26.

La disposición establece una cobertura mínima del 50% en cada línea y ordena a las partes adoptar e informar de inmediato las medidas necesarias para cumplir con esa obligación.

El Gobierno de la Ciudad reclamó el cumplimiento de la normativa vigente con el objetivo de proteger a los usuarios y asegurar la continuidad del servicio.