Carrefour liquida electrodomésticos con hasta 57% de descuento y precios desde $8.900

Carrefour lanzó ofertas en pequeños electrodomésticos con rebajas que permiten ahorrar en las compras de octubre y anticipar gastos del hogar

Para ahorrar en las compras de pequeños electrodomésticos, Carrefour ofrece descuentos de hasta el 57% en su tienda online. Las ofertas incluyen cafeteras, planchas, vaporizadores y artículos de cocina, con precios desde $8.949,60. La mayor rebaja corresponde a una cafetera de filtro Quint, que bajó de $89.999 a $37.800.

Carrefour: qué pequeños electrodomésticos tienen descuentos

El catálogo online, según un relevamiento de iProfesional, incluye productos de distintas marcas con rebajas de entre el 32% y el 57%. Estos son algunos de los precios publicados, ordenados de mayor a menor descuento:

Cafetera de filtro Quint: $37.800 / Precio anterior: $89.999 / 57% de descuento / Ahorro: $52.199

Vaporizador de ropa Electrolux Efficient: $60.499 / Precio anterior: $122.221 / 50% de descuento / Ahorro: $61.722

Plancha seca Smartlife: $45.899 / Precio anterior: $89.999 / 49% de descuento / Ahorro: $44.100

Air fryer horno Electrolux de 12 litros: $255.849 / Precio anterior: $472.221 / 45% de descuento / Ahorro: $216.372

Jarra eléctrica Codini: $21.900 / Precio anterior: $39.990 / 45% de descuento / Ahorro: $18.090

Pava eléctrica Electrolux con selector de temperatura: $40.088,95 / Precio anterior: $72.888 / 44% de descuento / Ahorro: $32.799,05

Plancha a vapor Carrefour Home : $55.000 / Precio anterior: $99.800 / 44% de descuento / Ahorro: $44.800

Cafetera eléctrica Midea de 1,25 litros: $45.999 / Precio anterior: $79.999 / 42% de descuento / Ahorro: $34.000

Sandwichera Mandine 3 en 1: $53.900 / Precio anterior: $91.800 / 41% de descuento / Ahorro: $37.900

Mixer Smartlife de 600 W: $58.999 / Precio anterior: $99.999 / 41% de descuento / Ahorro: $41.000

Batidor de leche a pila : $8.949,60 / Precio anterior: $14.916 / 40% de descuento / Ahorro: $5.966,40

Vaporizador de ropa Electrolux Expert : $140.699 / Precio anterior: $233.332 / 39% de descuento / Ahorro: $92.633

Cafetera de filtro Bluesky: $28.900 / Precio anterior: $47.800 / 39% de descuento / Ahorro: $18.900

Cafetera espresso Krups Intuition: $1.699.999 / Precio anterior: $2.799.999 / 39% de descuento / Ahorro: $1.100.000

Exprimidor eléctrico Bluesky de 30 W: $24.900 / Precio anterior: $39.800 / 37% de descuento / Ahorro: $14.900

Cafetera eléctrica Electrolux de 600 ml : $32.619 / Precio anterior: $51.777 / 37% de descuento / Ahorro: $19.158

Plancha a vapor Electrolux: $62.900 / Precio anterior: $92.900 / 32% de descuento / Ahorro: $30.000 Los precios corresponden a los valores informados en las publicaciones de Carrefour y pueden variar según disponibilidad y condiciones de compra.

Qué medios de pago y financiación ofrece Carrefour

Además de los descuentos sobre el precio de lista, Carrefour publica distintas alternativas de financiación para la compra de pequeños electrodomésticos. Según el producto, se pueden encontrar opciones de 6 cuotas sin interés y 12 cuotas fijas, aunque no todos los artículos cuentan con los mismos planes.

Una de las alternativas es Mi Carrefour Crédito, cuya aprobación está sujeta a una evaluación crediticia. Las condiciones específicas, la cantidad de cuotas y los medios de pago habilitados se informan en la ficha de cada producto y al momento de concretar la compra.

Carrefour también promociona un 20% de descuento acumulable con Cuenta Digital Carrefour Banco. Sin embargo, el beneficio informado corresponde a determinadas compras de supermercado, por lo que no debe darse por hecho que se aplica a los electrodomésticos incluidos en este relevamiento.

Qué revisar antes de comprar

Antes de concretar la operación, conviene comparar el precio final con descuento y verificar el stock, los medios de pago disponibles, las cuotas y las condiciones de entrega. En los productos de mayor valor, la financiación puede incidir en el costo total y en el importe de cada cuota.

Los precios y descuentos mencionados corresponden a las publicaciones consultadas en la tienda online de Carrefour. Tanto la disponibilidad de los productos como las promociones y las condiciones comerciales pueden mod