Los sueldos de empleadas domésticas se actualizan en noviembre de 2026. Cuánto se paga por hora y por mes según la categoría y la modalidad de trabajo

La suba incluye el 1,6% mensual y la integración total de sumas no remunerativas al sueldo básico.

Con la llegada de noviembre, las empleadas domésticas tendrán una nueva actualización salarial. Para quienes trabajan en casas particulares y para las familias que las contratan, el cambio vuelve a poner sobre la mesa una pregunta concreta: cuánto corresponde pagar por hora y cuánto debe cobrarse por mes.

La respuesta depende de varios factores. No todas las categorías tienen el mismo salario y tampoco es igual trabajar con retiro que hacerlo sin retiro. Además, la cantidad de horas semanales y los adicionales previstos por la normativa pueden modificar el monto final que recibe cada trabajadora.

En noviembre, el personal para tareas generales, que incluye actividades como limpieza, lavado, planchado y preparación de comidas, tendrá un salario mínimo de $4.174,62 por hora con retiro y $4.451,49 sin retiro. Para quienes cobran mensualmente, los valores serán de $512.142,96 con retiro y $562.837,52 sin retiro.

Estos importes corresponden a los mínimos establecidos para cada modalidad. Es decir, funcionan como un piso salarial que los empleadores deben respetar, aunque pueden acordar una remuneración superior.

La actualización forma parte del cronograma definido en agosto por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, el organismo que reúne a representantes de las trabajadoras, los empleadores y el Estado. El acuerdo se formalizó posteriormente mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial en septiembre.

Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en noviembre de 2026

El salario por hora cambia según las tareas que realiza cada trabajadora y las condiciones en las que presta servicios. La escala contempla cinco categorías, con valores específicos para las modalidades con retiro y sin retiro, salvo en el caso de los caseros, para quienes se establece una remuneración sin retiro.

Los valores mínimos previstos para noviembre son los siguientes:

Supervisores: $4.928,28 por hora con retiro y $5.344,33 sin retiro

y Personal para tareas específicas: $4.700,21 por hora con retiro y $5.098,84 sin retiro

y Caseros: $4.451,49 por hora sin retiro

Asistencia y cuidado de personas: $4.451,49 por hora con retiro y $4.923,50 sin retiro

y Personal para tareas generales: $4.174,62 por hora con retiro y $4.451,49 sin retiro

La diferencia entre las modalidades responde a las condiciones de contratación: una trabajadora con retiro se retira del domicilio al terminar su jornada, mientras que una empleada sin retiro permanece en la vivienda durante el período de trabajo acordado.

Por eso, antes de calcular cuánto corresponde pagar, conviene revisar no solo el valor por hora, sino también la categoría en la que se encuadran las tareas. Una persona contratada para limpiar una vivienda, por ejemplo, no necesariamente tiene la misma remuneración que otra que se dedica a cocinar de manera exclusiva o a supervisar a otros trabajadores.

Además, los importes de la escala son salarios mínimos. Si existe un acuerdo por una remuneración mayor, ese monto debe respetarse en la liquidación de los haberes.

Cuánto cobra una empleada doméstica por mes en noviembre

Para quienes cobran por mes, los salarios también presentan diferencias según la categoría y la modalidad de contratación. En noviembre, los valores mínimos serán los siguientes:

Supervisores: $614.791,27 mensuales con retiro y $678.036,40 sin retiro

y Personal para tareas específicas: $575.394,53 mensuales con retiro y $633.782,08 sin retiro

y Caseros: $562.837,52 mensuales sin retiro

Asistencia y cuidado de personas: $562.837,52 mensuales con retiro y $620.420,85 sin retiro

y Personal para tareas generales: $512.142,96 mensuales con retiro y $562.837,52 sin retiro

Estos montos permiten identificar cuánto corresponde cobrar según la categoría, aunque el sueldo final puede ser diferente cuando se suman los adicionales que correspondan. La antigüedad y la zona desfavorable son dos conceptos que deben tenerse en cuenta al momento de liquidar los haberes.

También hay una diferencia que conviene tener presente: cobrar por mes no significa que todas las trabajadoras perciban exactamente el mismo importe. La cantidad de horas contratadas, las condiciones de prestación del servicio y los conceptos adicionales pueden modificar la remuneración.

En la práctica, una empleada que realiza tareas generales y trabaja con retiro tendrá como referencia un salario mensual de $512.142,96. Si le corresponde el adicional por antigüedad, deberá sumarse ese concepto al importe que integra su remuneración.

Cómo se calcula el aumento salarial de noviembre

La actualización de noviembre forma parte de un esquema de aumentos mensuales acordado en agosto. El calendario contempla incrementos hasta diciembre, con porcentajes que se aplican sobre los salarios del período anterior.

El cronograma establecido prevé las siguientes subas:

Agosto: 1,9%

Septiembre: 1,8%

Octubre: 1,7%

Noviembre: 1,6%

Diciembre: 1,6%

Sin embargo, la variación de noviembre no se explica únicamente por el incremento del 1,6%. Hay otro componente que influye en la liquidación: la incorporación definitiva al salario básico de una suma no remunerativa que se pagó por única vez en agosto.

El importe de ese pago extraordinario dependía de la cantidad de horas trabajadas por semana. Quienes cumplían 16 horas semanales o más recibieron $20.000; para quienes trabajaban entre 12 y menos de 16 horas se establecieron $11.500, mientras que quienes realizaban menos de 12 horas cobraron $8.000.

El acuerdo dispuso que esa suma se incorporara de manera progresiva al salario básico: en septiembre se integró el 25%, en octubre se incorporó otro 50% y en noviembre se suma el 25% restante.

De esta manera, la totalidad del concepto queda incorporada al salario básico durante noviembre. Y es que este detalle modifica la comparación entre los haberes de un mes y los del siguiente: el incremento que se refleja en la liquidación puede ser mayor al 1,6% anunciado, debido a la integración de la suma no remunerativa.

Para empleadores y trabajadoras, revisar este punto permite entender por qué la variación salarial no siempre coincide con el porcentaje mensual informado. El cálculo debe contemplar tanto el aumento previsto como los cambios en la composición del sueldo.

Qué tareas corresponden a cada categoría de empleadas domésticas

Identificar correctamente la categoría laboral es una parte central de la liquidación. La escala salarial no se determina únicamente por la cantidad de horas trabajadas, sino también por las funciones que cumple cada persona dentro del hogar.

Supervisores

Esta categoría comprende a quienes coordinan y controlan las tareas realizadas por dos o más personas a su cargo. La responsabilidad de organizar y supervisar el trabajo es lo que distingue a este grupo de las demás categorías.

Personal para tareas específicas

Incluye a quienes realizan actividades domésticas que requieren determinadas habilidades o conocimientos. Entre los ejemplos contemplados se encuentran los cocineros contratados exclusivamente para esa función, además de otras tareas del hogar comprendidas en esta categoría.

Caseros

Son quienes se ocupan del cuidado general y la preservación de una vivienda en la que habitan como parte de las condiciones de su contratación. Para este grupo, la escala contempla valores salariales sin retiro.

Asistencia y cuidado de personas

Comprende la asistencia no terapéutica de personas enfermas, con discapacidad, niños, adolescentes y adultos mayores. La categoría contempla tanto a quienes trabajan con retiro como a quienes permanecen en el domicilio.

Personal para tareas generales

Es la categoría que abarca las actividades habituales del hogar, entre ellas la limpieza, el lavado, el planchado, el mantenimiento y la elaboración y cocción de comidas. Es la referencia habitual para quienes son contratados para realizar tareas generales de limpieza y mantenimiento doméstico.

La categoría debe corresponder a las funciones que efectivamente se realizan. Por eso, cuando las tareas cambian o incluyen responsabilidades diferentes, conviene revisar el encuadramiento laboral antes de calcular el salario.

Cuándo corresponde pagar por hora o por mes

La modalidad de liquidación depende de la cantidad de horas semanales que una trabajadora cumple para un mismo empleador. Esta distinción permite establecer qué referencia salarial corresponde utilizar.

Quienes trabajan 24 horas semanales o más cobran bajo la modalidad mensual, en proporción a las horas efectivamente trabajadas. En cambio, para quienes cumplen menos de 24 horas semanales corresponde la liquidación por hora.

La diferencia puede parecer sencilla, pero tiene consecuencias concretas al momento de calcular los haberes. Una trabajadora que presta servicios durante pocas horas por semana no debe tomar automáticamente como referencia el salario mensual completo de su categoría.

Además, el cálculo debe considerar la modalidad con retiro o sin retiro, las funciones que se desempeñan y los adicionales aplicables. Por eso, antes de cerrar la liquidación de noviembre, los empleadores deben revisar las horas contratadas y la escala salarial vigente.

Antigüedad de las empleadas domésticas cómo se calcula

El salario básico no es el único concepto que puede integrar la remuneración. Las empleadas domésticas también tienen derecho a un adicional por antigüedad equivalente al 1% por cada año de servicio.

Este importe se calcula sobre el salario mensual y se abona todos los meses. Para determinarlo, se computan los años de antigüedad desde el 1 de septiembre de 2020, sin incluir el tiempo trabajado antes de esa fecha.

La antigüedad reconocida influye directamente en el monto que recibe cada trabajadora. Por eso, dos personas que realizan tareas de la misma categoría y cumplen una cantidad de horas equivalente pueden cobrar salarios diferentes si tienen distinta antigüedad computable.

Al liquidar los haberes, este adicional debe considerarse junto con el salario que corresponda por categoría y modalidad de contratación. De esa forma, el monto final refleja los conceptos aplicables a cada situación laboral.

Qué empleadas domésticas cobran el adicional por zona desfavorable

La escala también contempla un adicional por zona desfavorable equivalente al 31% sobre los salarios mínimos de cada categoría para quienes trabajan en determinadas jurisdicciones.

El beneficio corresponde al personal de casas particulares que presta servicios en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida e Islas del Atlántico Sur. También alcanza al partido bonaerense de Patagones.

Este porcentaje debe contemplarse cuando se cumplen las condiciones previstas para su aplicación. En consecuencia, las trabajadoras comprendidas en esas zonas pueden tener una remuneración superior a los valores generales de la escala.

La diferencia se suma a los demás conceptos que correspondan, como la antigüedad. Por eso, para conocer el salario que debe pagarse en cada caso, no alcanza con consultar el importe básico: también hay que verificar el lugar donde se presta el servicio y los adicionales aplicables.

Qué cambios habrá en los sueldos de empleadas domésticas en diciembre

El cronograma salarial acordado en agosto prevé una última actualización del 1,6% en diciembre. El incremento se aplicará sobre los salarios del mes anterior y completará el esquema de subas previsto para el cierre del año.

A diferencia de noviembre, en diciembre ya no quedará pendiente la incorporación de una parte de la suma no remunerativa, porque ese proceso habrá terminado durante el mes anterior. De esta manera, el último ajuste del calendario se aplicará sobre los salarios con ese concepto completamente integrado.

Para las familias que contratan personal doméstico y para las trabajadoras, conocer estas fechas permite anticipar los cambios en los haberes y revisar las liquidaciones de cada período.

En noviembre, la referencia será la escala salarial actualizada, junto con la incorporación del último tramo de la suma no remunerativa. En diciembre, en tanto, se aplicará el aumento final del cronograma. En ambos casos, el importe que corresponde pagar dependerá de la categoría, la modalidad de contratación, las horas trabajadas y los adicionales que correspondan.