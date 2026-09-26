Cuánto se paga por 4 horas de trabajo doméstico en octubre según la categoría

El aumento de sueldo para empleadas domésticas en octubre ya fue oficializado. Qué pasará con la suma extra que cobraron en agosto.

El pago por hora de las empleadas domésticas registradas llegará en octubre con 1,7% de aumento respecto de la escala del mes anterior. En ese marco, por cuatro horas por semana una trabajadora de casas particulares percibirá entre 16.256,32 y 20.862,36 pesos ese mes de acuerdo a su categoría, además de los adicionales que le correspondan por antigüedad, zona desfavorable y horas extras.

El último aumento para empleadas domésticas fue determinado por la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Con su publicación en el Boletín Oficial, estableció los siguientes aumentos de los haberes básicos:

agosto: 1,9%

septiembre: 1,8

octubre: 1,7%

noviembre: 1,6%

diciembre: 1,6

Además, se decidió que en octubre se incorporará a los salarios básicos el 50% de la suma no remunerativa que fue pagada según las horas trabajadas por semana en agosto del corriente.

Escala salarial de las empleadas domésticas en octubre 2026

La siguiente es la escala salarial con los haberes básicos para empleadas domésticas registradas en Argentina en octubre 2026. Nada quita que los empleadores abonen cifras superiores a estos mínimos establecidos por convenio:

Supervisora

Con retiro: $4.805,82 por hora y $599.514,52 por mes

Sin retiro: $5.215,59 por hora y $661.702,46 por mes

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.580,80 por hora y $560.776,33 por mes

Sin retiro: $4.973,38 por hora y $618.187,89 por mes

Caseros

Siempre sin retiro: $4.337,53 por hora y $548.429,23 por mes

Asistencia y cuidado de personas:

Con retiro: $4.337,53 por hora y $548.429,23 por mes

Sin retiro: $4.801,52 por hora y $605.050 por mes

Personal para tareas generales

Con retiro: $4.064,08 por hora y $498.582,06 por mes

Sin retiro: $4.460,36 por hora y $563.958,82 por mes

A estos sueldos básicos se suman los adicionales correspondientes de la actividad:

Antigüedad : 1% sobre el básico por cada año trabajado para el mismo empleador

: 1% sobre el básico por cada año trabajado para el mismo empleador Zona desfavorable: Un plus del 31% sobre los salarios mínimos del personal que presta tareas regulares en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y de manera adicional en el Partido de Patagones perteneciente a la provincia de Buenos Aires.

Un plus del 31% sobre los salarios mínimos del personal que presta tareas regulares en las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y de manera adicional en el Partido de Patagones perteneciente a la provincia de Buenos Aires. Horas extra: Las trabajadoras de la economía doméstica que superan la jornada legal estipulada de 48 horas semanales o las 9 horas de trabajo diarias reciben un recargo del 50 por ciento sobre su salario habitual si el esfuerzo laboral suplementario ocurre en días hábiles. Si las tareas de la casa se extienden durante los días sábados después de las 13 horas, o bien en jornadas de días domingos y feriados nacionales de calendario, el recargo salarial obligatorio asciende automáticamente al 100 por ciento.

Cuánto se paga por 4 horas de servicio doméstico en octubre

Vale la pena recordar que las empleadas domésticas que se desempeñan por horas o están jornalizadas, por ley reciben el pago al finalizar cada jornada o cada semana según fuera convenido.

Esto quiere decir que por cada 4 horas semanales de trabajo, al final de su jornada o semana, la empleada doméstica registrada debería percibir un mínimo básico de acuerdo a la siguiente escala:

Supervisores : 19.223,28 pesos con retiro y 20.862,36 pesos sin retiro

: 19.223,28 pesos con retiro y 20.862,36 pesos sin retiro Personal para tareas específicas : 18.323,2 pesos con retiro y 19.893,52 pesos sin retiro.

: 18.323,2 pesos con retiro y 19.893,52 pesos sin retiro. Caseros: esta categoría opera exclusivamente sin retiro y cobra 17.350,12 pesos por 4 horas semanales.

esta categoría opera exclusivamente sin retiro y cobra 17.350,12 pesos por 4 horas semanales. Asistencia y cuidado de personas: 17.350,12 pesos con retiro y 19.206,08 pesos sin retiro

17.350,12 pesos con retiro y 19.206,08 pesos sin retiro Personal para tareas generales: 16.256,32 pesos con retiro y 17.841,44 pesos sin retiro.

Los adicionales de la empleada doméstica aplican también a quienes se desempeñan por horas en lugar de estar mensualizadas.

Cuándo se puede contratar una empleada doméstica por horas

Hay dos modalidades de registro de las empleadas domésticas, con retiro o sin retiro del hogar o establecimiento en el cual presta tareas. El empleador puede elegir la modalidad de acuerdo a sus necesidades.

Por otro lado, la Ley N° 26.844 que regula la actividad de trabajadores auxiliares en casas particulares en Argentina, establecen que la empleada doméstica:

Cobra por horas (o por semana) cuando trabaja menos de 24 horas semanales para un mismo empleador. En ese caso, el pago debe realizarse al terminar la jornada o la semana, según lo acordado con la trabajadora.

(o por semana) cuando trabaja menos de 24 horas semanales para un mismo empleador. En ese caso, el pago debe realizarse al terminar la jornada o la semana, según lo acordado con la trabajadora. Debe estar mensualizada y percibir un salario cuando trabaja 24 horas semanales o más para un mismo empleador. A partir de 24 horas a remuneración pasa a ser mensualizada y proporcional a las horas trabajadas.

Por ley, la jornada diaria no puede superar las 8 horas ordinarias (con un tope máximo excepcional de 9 horas diarias si se distribuye de manera desigual).

Aportes de los empleadores

Si bien la mayoría de los empleadores pagan a sus empleadas domésticas por encima del mínimo que indica la escala para su categoría, y muchos pagan también los viáticos a aquellas que realizan tareas con retiro, también deben proveer la cobertura de salud y los aportes de la empleada a la seguridad social.

El costo de estos aportes también se relaciona con la cantidad de horas semanales en los que la empleada presta servicios. Pero en cualquier caso, los ítems que debe abonar el empleador a la Agencia de Recudación y Control Aduanero (ARCA) son:

Jubilación (SIPA) : permite a la trabajadora sumar años de aportes para acceder a su jubilación.

: permite a la trabajadora sumar años de aportes para acceder a su jubilación. Obra Social : brinda cobertura médica tanto a la empleada como a su grupo familiar.

: brinda cobertura médica tanto a la empleada como a su grupo familiar. ART (Riesgos del Trabajo): es el seguro obligatorio que cubre a la trabajadora ante cualquier accidente laboral o enfermedad profesional.

En Argentina, todo empleador está obligado a registrar a la empleada doméstica, pagar aportes y garantizar derechos laborales, sin importar cuántas horas trabaje o si tiene múltiples empleadores. Por lo tanto, todos los mencionados aportes son obligatorios para quienes tienen empleada doméstica.