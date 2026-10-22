La aerolínea extranjera que vuela a 6 provincias argentinas y ofrece Starlink por u$s2,50

Una de las compañías aéreas más fuertes de la región, con importante presencia en aeropuertos argentinos, ya ofrece su servicio de internet satelital

La conectividad a internet satelital de alta velocidad en pleno vuelo dejó de ser un lujo futurista para transformarse en una realidad cada vez más extendida en las grandes aerolíneas del mundo. Con el objetivo de elevar la experiencia del usuario, cada vez más flotas comerciales incorporan sistemas satelitales que permiten navegar a bordo casi a la misma velocidad que en tierra. En el ámbito regional, Copa Airlines se convirtió en la primera línea aérea de Latinoamérica en implementar la tecnología de Starlink, la red desarrollada por la firma SpaceX de Elon Musk. Lo más destacado de la propuesta es su accesibilidad: los pasajeros pueden estar conectados durante todo el trayecto por apenas 2,50 dólares por vuelo, un valor equivalente al costo de un café en cualquier terminal aérea.

La compañía panameña —que mantiene una sólida presencia en la Argentina conectando directamente a Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Salta y Tucumán con su Hub de las Américas en Panamá— comenzó a instalar los equipos en sus aviones y prevé completar la cobertura total de su flota durante la primera mitad de 2027.

Starlink en los vuelos de Copa Airlines por u$s2,50

El sistema de internet de Starlink permite realizar llamadas de trabajo en la nube, reproducciones en streaming de películas o deportes en vivo, videojuegos en línea y envío continuo de mensajes de texto. La conectividad está disponible desde el momento del embarque hasta el desembarque en la gran mayoría de los destinos. Por razones de convivencia en la cabina, las llamadas con voz no están permitidas, aunque los usuarios sí pueden sumarse a videoconferencias en modo silencioso y utilizando auriculares.

El esquema de acceso y tarifas a bordo se estructura de la siguiente manera:

Acceso sin costo: Viajan con WiFi bonificado los pasajeros de Clase Ejecutiva, los socios de las categorías ConnectMiles Gold, Platinum y Presidential, y aquellos clientes que ya cuenten con suscripciones personales de Starlink Residential o Starlink Roam.

Viajan con WiFi bonificado los pasajeros de Clase Ejecutiva, los socios de las categorías ConnectMiles Gold, Platinum y Presidential, y aquellos clientes que ya cuenten con suscripciones personales de Starlink Residential o Starlink Roam. Pasajeros de clase económica: Quienes no tengan los beneficios anteriores pueden conectarse ingresando directamente al portal cautivo de Starlink a bordo por un costo promocional de 2,50 dólares por vuelo por dispositivo.

Quienes no tengan los beneficios anteriores pueden conectarse ingresando directamente al portal cautivo de Starlink a bordo por un costo promocional de 2,50 dólares por vuelo por dispositivo. Paso a paso para la conexión: No se requiere la descarga previa de ninguna aplicación. Simplemente se debe activar el modo avión en el teléfono o tableta, encender la red WiFi, seleccionar la red wifi.starlink.com y seguir las instrucciones en el navegador.

Cada pase de internet es individual y queda vinculado al primer dispositivo que se conecte. Las aeronaves equipadas con la antena satelital son notificadas previamente a los usuarios vía correo electrónico y también pueden identificarse mediante la señal de red disponible en la puerta de embarque.

Copa Airlines ya tiene más de 20 aviones con Starlink y ofrece internet por u$s2,50

Starlink ya factura u$s11.400 millones y equipará a más de 1.400 aviones en el mundo

Starlink es una subsidiaria de SpaceX. En 2025, Starlink generó ingresos por u$s11.400 y una ganancia operativa de 4.400 millones, convirtiéndose en la unidad de negocio más grande de SpaceX. A junio de 2026, la red contaba con más de 12 millones de suscriptores en aproximadamente 160 países y territorios.

En el segmento de aviación comercial, más de 1.400 aviones en el mundo ya tienen Starlink instalado y más de 40 aerolíneas firmaron acuerdos con SpaceX para equipar sus flotas. La lista incluye, entre otras, a Qatar Airways, Emirates, Air New Zealand, Alaska Airlines, Hawaiian Airlines, Southwest Airlines y Zipair.

El próximo capítulo de la historia se escribe en Texas: SpaceX prepara para septiembre de 2026 desde su base en ese estado norteamericano el vuelo 14 de su cohete Starship, que intentará por primera vez alcanzar la órbita terrestre. Si tiene éxito, desplegará los primeros 26 satélites Starlink V3, una nueva generación más grande y potente que eventualmente reemplazará a toda la constelación actual y promete velocidades aún mayores.

Para los pasajeros argentinos, la conclusión es concreta: cada vez más vuelos internacionales desde Ezeiza tendrán Internet como en su hogar, no el simulacro de conexión al que el viajero frecuente estaba resignado.