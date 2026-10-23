Buscan voluntarios para trabajar 15 horas semanales en Jujuy y ofrecen alojamiento gratis

Un hostal de Jujuy busca voluntarios para recibir turistas y atender la recepción. Ofrece habitación compartida, WiFi y dos días libres por semana

Vivir una temporada en Tilcara, recorrer sus paisajes y acercarse a las costumbres del norte argentino es parte de la experiencia que propone un hostal de Jujuy. El alojamiento busca voluntarios para colaborar con el funcionamiento cotidiano del alojamiento y, a cambio, les brinda hospedaje y acceso a espacios de uso común.

La convocatoria está publicada en la plataforma Workaway. La propuesta apunta a combinar la colaboración laboral con el intercambio cultural y el contacto con la naturaleza.

Cuál es la propuesta y qué condiciones hay que cumplir

El acuerdo contempla 15 horas de trabajo semanales y dos días de descanso, que preferentemente serán domingo y lunes. El alojamiento se realiza en una habitación compartida destinada al personal, con un máximo de tres personas.

Quienes participen dispondrán de ropa de cama, WiFi, una cocina compartida y agua caliente durante las 24 horas. No obstante, hay un aspecto que deben tener en cuenta antes de postularse: el hostal no incluye desayuno ni comidas.

El voluntario estará a cargo de recibir a los turistas, orientarlos sobre las instalaciones y atenderlos

La búsqueda está dirigida a personas que puedan comunicarse con turistas en dos idiomas. Para participar, es indispensable hablar español e inglés con fluidez.

Voluntariado en Tilcara: qué tareas deben hacer quienes buscan alojamiento gratis

La principal función del voluntario será acompañar a los visitantes durante su llegada y estadía. Esto implica recibirlos, explicarles cómo utilizar las instalaciones y atender las consultas que puedan surgir durante su paso por el establecimiento.

El puesto también abarca la atención al cliente y la gestión de pagos. El equipo del hostal está integrado por Fabricio, responsable de ventas y contabilidad, y Mariela, quien organiza las tareas de limpieza junto con un grupo de colaboradores.

Los propietarios describen el lugar como un espacio para el descanso y la tranquilidad. Por eso, quienes se sumen deberán respetar las pautas de convivencia: no están permitidas las fiestas, la música fuerte ni los ruidos que puedan molestar a otros huéspedes.

Ofrece 15 horas de trabajo semanales, dos días libres y alojamiento compartido para hasta 3 personas

El horario de descanso comienza aproximadamente a las 22:30. Además, no se autoriza el ingreso de personas ajenas a la dinámica de trabajo y convivencia del albergue, una regla orientada a preservar la seguridad y el bienestar de quienes se alojan allí.

Excursiones, tradiciones y cuidado del ambiente

El intercambio no se limita a las tareas del hospedaje. Durante su estadía, los voluntarios podrán:

Recorrer Tilcara

Realizar excursiones

Asistir a actividades culturales

Participar en festividades de la comunidad

La intención de los responsables es compartir sus conocimientos sobre las costumbres y tradiciones de la zona.

En la presentación publicada en Workaway, los propietarios resumen el espíritu de la iniciativa: "Nuestro albergue ofrece un ambiente cálido y acogedor, ideal para que los voluntarios se desarrollen personalmente, aprendan sobre nuestras tradiciones y disfruten del hermoso paisaje que nos rodea".

El cuidado ambiental también forma parte de la propuesta. "Estamos comprometidos con el medio ambiente y la sostenibilidad, por eso fomentamos el reciclaje y las prácticas ecológicas dentro de nuestras instalaciones. Si elegís ser parte de nuestra familia en el albergue, vivirás una experiencia transformadora, ya sea que te guste la aventura o prefieras un espacio para relajarte y disfrutar de la naturaleza", indicaron los propietarios.

Así, el hostal plantea una alternativa para quienes buscan conocer el norte argentino mediante una experiencia que combina tareas de atención turística, convivencia con otros colaboradores y acercamiento a la vida cultural de Tilcara.