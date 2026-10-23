Por qué el juez sobreseyó a todos los acusados en la causa $LIBRA

Además del presidente Javier Milei y su hermana, el juez federal Martínez de Giorgi sobreseyó a los otros nueve acusados por la presunta estafa

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió este viernes sobreseer al presidente Javier Milei, a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los demás acusados en la causa por la fallida criptomoneda $LIBRA. El magistrado consideró que los hechos investigados no constituyen un delito.

La decisión también alcanzó a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Chyi Haur Peh (Julian Peh), María Alicia Rafaele, María Pia Novelli, Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

El juez Martínez de Giorgi decidió sobreseer a Javier y Karina Milei, en el marco de la causa Libra.

Según la resolución judicial, los sucesos denunciados "no encuadran en una figura legal".

Martínez de Giorgi adoptó la medida luego de que el fiscal Eduardo Taiano solicitara el sobreseimiento de los imputados. De acuerdo con la información difundida, la causa quedaría cerrada si no hay querellantes que apelen la decisión.

La resolución tiene 60 páginas y se apoya en el artículo 336, inciso tercero, del Código Procesal Penal de la Nación, que contempla el sobreseimiento cuando los hechos investigados no constituyen un delito. El fallo todavía puede ser objeto de recursos y su alcance se limita a las actuaciones analizadas por ese juzgado.

Cómo se originó la causa $LIBRA

La investigación comenzó a partir de denuncias por presuntos hechos de corrupción y una posible estafa vinculada con el lanzamiento de $LIBRA, el 14 de febrero de 2025.

Ese día, a las 19.01, Milei publicó en su cuenta de X un mensaje en el que promocionaba el proyecto y difundía la dirección del contrato del criptoactivo. De acuerdo con las denuncias reconstruidas en el fallo, el precio pasó de aproximadamente u$s0,01 a un valor cercano a u$s5, antes de desplomarse.

Dos de los tuits de Javier Milei que dieron origen a la causa Libra.

Los denunciantes estimaron que un grupo reducido de billeteras retiró alrededor de u$s100 millones y que más de 40.000 compradores sufrieron pérdidas por la caída de la cotización.

Por qué el juez descartó el delito de estafa

Uno de los principales argumentos de la resolución fue que no se logró probar un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa.

Martínez de Giorgi sostuvo que la publicación del Presidente pudo darle mayor visibilidad al proyecto e influir en la confianza de quienes compraron el activo. Sin embargo, consideró que esa circunstancia, por sí sola, no demostraba la existencia de una maniobra fraudulenta.

Para el magistrado, tampoco era suficiente acreditar la suba inicial del precio, su posterior caída y las pérdidas económicas de los inversores. La investigación debía establecer la existencia de una falsedad concreta que hubiera inducido a los compradores a adquirir el token.

El fiscal Taiano solicitó el sobreseimiento luego de analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. Durante la investigación se realizaron allanamientos, se secuestraron dispositivos electrónicos, se estudiaron operaciones en la red Solana y se requirió información a organismos públicos y empresas privadas.

Además, se pidió cooperación judicial a Estados Unidos para identificar operaciones y posibles responsables de billeteras vinculadas con el lanzamiento del activo.

Qué resolvió la Justicia sobre Javier Milei

En relación con el Presidente, el fallo también descartó los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

La resolución tomó en cuenta que la Oficina Anticorrupción había concluido que la publicación de Milei no constituyó un acto institucional ni implicó el uso de recursos estatales. También señaló que no se encontraron actos administrativos relacionados con el lanzamiento de $LIBRA ni documentación oficial que acreditara un acuerdo confidencial entre el mandatario y Hayden Davis para brindar asesoramiento sobre criptomonedas.

El rol de Karina Milei y las pruebas analizadas

En el caso de Karina Milei, Martínez de Giorgi consideró que no se acreditó que hubiera solicitado o recibido dinero para facilitar reuniones entre el Presidente y empresarios vinculados con el proyecto.

La investigación había examinado posibles hechos de tráfico de influencias y presuntos pagos para concretar encuentros oficiales. Entre las pruebas se encontraba una nota extraída del teléfono de Novelli que mencionaba un pago destinado a Javier y Karina Milei. Sin embargo, las pericias no permitieron demostrar que esa propuesta hubiera sido comunicada o aceptada por terceros.

Los análisis del dispositivo de Novelli también identificaron dos conversaciones eliminadas con un contacto registrado como "Karina Milei RRPP" y comunicaciones telefónicas con el Presidente. No obstante, no pudo establecerse el contenido de estas últimas.

En paralelo, se revisaron movimientos en cajas de seguridad vinculadas con Novelli, ingresos bancarios y operaciones de billeteras virtuales. El juzgado concluyó que esos elementos no alcanzaban para probar pagos indebidos a funcionarios públicos ni una intervención delictiva de las personas investigadas.

El pedido de congelamiento de fondos en Estados Unidos

El expediente también incluyó un pedido para congelar 44.593.888,562 USDC, identificados en una billetera relacionada con movimientos del equipo de $LIBRA.

El fiscal solicitó la cooperación de las autoridades estadounidenses para preservar esos activos. Sin embargo, el fallo señaló que Estados Unidos consideró insuficientes los elementos aportados para establecer, bajo los requisitos de la asistencia solicitada, una conexión entre los investigados, los delitos denunciados y los registros requeridos. Por ese motivo, ese trámite de cooperación fue cerrado.

Martínez de Giorgi sostuvo que el dictamen de Taiano estaba debidamente fundamentado y que no existía una acusación autónoma que permitiera continuar el proceso.

El juez aclaró, además, que ninguno de los once investigados había sido citado a declaración indagatoria en este expediente, aunque consideró que esa circunstancia no impedía dictar el sobreseimiento.

La resolución también menciona la existencia de otra investigación judicial vinculada con $LIBRA. Por lo tanto, el cierre de estas actuaciones no implica, por sí solo, que hayan concluido todas las causas relacionadas con el caso.