Del tuit de Milei al sobreseimiento de todos los acusados: cómo estalló la causa $LIBRA

El Presidente publicó un mensaje el 14 de febrero de 2025 promocionando una cripto que subió y luego se desplomó. Qué resolvió la Justicia

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi resolvió sobreseer al presidente Javier Milei, a su hermana Karina y a otros nueve investigados en la causa $LIBRA, que analizaba una presunta estafa con criptomonedas y posibles delitos económicos vinculados con el lanzamiento y la promoción del activo digital.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Criminal y Correccional Federal 8, que hizo lugar al pedido del fiscal Eduardo Taiano. El magistrado consideró que los hechos denunciados no encuadraban en una figura penal. Entre los demás sobreseídos se encuentran Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y el empresario estadounidense Hayden Davis.

Cómo estalló el caso $LIBRA que involucró a Javier Milei

El caso $LIBRA estalló el 14 de febrero de 2025, cuando el presidente Javier Milei publicó en su cuenta de X un mensaje en el que promocionó una criptomoneda que acababa de salir al mercado. El mandatario presentó al proyecto como una iniciativa privada destinada a financiar pequeñas empresas y emprendimientos argentinos que no tenían acceso al crédito.

En su publicación incluyó el código del activo digital, necesario para operar con él, y difundió el sitio web del proyecto. La recomendación presidencial provocó un fuerte interés entre los inversores y disparó la cotización del token.

Los dos mensajes de Javier Milei, el día que estalló el caso $LIBRA

Sin embargo, pocas horas después, el precio de $LIBRA se desplomó. La caída se produjo luego de que un grupo de billeteras digitales retirara importantes sumas de dinero mediante la venta de sus tenencias, en una operatoria que generó ganancias millonarias para algunos participantes y pérdidas para miles de compradores. El episodio despertó sospechas sobre una posible maniobra de manipulación del mercado y derivó en denuncias penales contra Milei y otros involucrados.

La polémica se profundizó al día siguiente, cuando el Presidente borró el mensaje y explicó que no estaba interiorizado en los detalles del proyecto. Milei sostuvo que había difundido la iniciativa de buena fe, con el objetivo de que los emprendedores argentinos pudieran acceder a financiamiento.

En paralelo, el empresario estadounidense Hayden Mark Davis, vinculado al desarrollo del token, reconoció su participación en el lanzamiento. También quedaron bajo la lupa Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, señalados como nexos entre los impulsores del proyecto y el entorno presidencial.

A partir de las denuncias, la Justicia federal comenzó a investigar si detrás del lanzamiento y posterior derrumbe de $LIBRA existió una presunta estafa. La pesquisa buscó determinar qué participación tuvieron Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los empresarios vinculados al proyecto.

Entre los elementos analizados estuvieron las comunicaciones entre los involucrados, las reuniones previas al lanzamiento y los movimientos de fondos realizados antes y después de la publicación presidencial.

El expediente también tuvo derivaciones fuera de la Argentina. En Estados Unidos, inversores damnificados impulsaron una demanda colectiva contra los responsables del proyecto, mientras que en el Congreso argentino se promovieron iniciativas para investigar el episodio y determinar eventuales responsabilidades políticas.

La controversia se centró en el papel que tuvo la difusión del Presidente en el interés por el activo digital y en la posibilidad de que esa recomendación hubiera sido utilizada para favorecer una operatoria financiera irregular.

La Justicia resolvió sobreseer a Milei y todos los acusados por el caso LIBRA

Finalmente, este viernes 23 de octubre de 2026, el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi resolvió sobreseer a Javier Milei, Karina Milei y al resto de los acusados en la causa. La decisión alcanzó, entre otros, a Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Morales y Hayden Mark Davis.

El magistrado consideró que los hechos denunciados no constituían delito y dispuso que, una vez que la resolución quede firme, se archive el expediente. De esta manera, la Justicia cerró la investigación penal respecto de los imputados alcanzados por el fallo, que había comenzado con una publicación del Presidente y derivado en uno de los mayores escándalos políticos y financieros de su gestión.

Por qué el juez descartó el delito de estafa

Uno de los principales argumentos de la resolución fue que no se logró probar un engaño penalmente relevante que permitiera configurar el delito de estafa.

Martínez de Giorgi sostuvo que la publicación del Presidente pudo darle mayor visibilidad al proyecto e influir en la confianza de quienes compraron el activo. Sin embargo, consideró que esa circunstancia, por sí sola, no demostraba la existencia de una maniobra fraudulenta.

Para el magistrado, tampoco era suficiente acreditar la suba inicial del precio, su posterior caída y las pérdidas económicas de los inversores. La investigación debía establecer la existencia de una falsedad concreta que hubiera inducido a los compradores a adquirir el token.

El fiscal Taiano solicitó el sobreseimiento luego de analizar documentación, movimientos financieros, comunicaciones y pericias digitales. Durante la investigación se realizaron allanamientos, se secuestraron dispositivos electrónicos, se estudiaron operaciones en la red Solana y se requirió información a organismos públicos y empresas privadas.

Además, se pidió cooperación judicial a Estados Unidos para identificar operaciones y posibles responsables de billeteras vinculadas con el lanzamiento del activo.

Qué resolvió la Justicia sobre Javier Milei

En relación con el Presidente, el fallo también descartó los delitos de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

La resolución tomó en cuenta que la Oficina Anticorrupción había concluido que la publicación de Milei no constituyó un acto institucional ni implicó el uso de recursos estatales. También señaló que no se encontraron actos administrativos relacionados con el lanzamiento de $LIBRA ni documentación oficial que acreditara un acuerdo confidencial entre el mandatario y Hayden Davis para brindar asesoramiento sobre criptomonedas.

El rol de Karina Milei y las pruebas analizadas

En el caso de Karina Milei, Martínez de Giorgi consideró que no se acreditó que hubiera solicitado o recibido dinero para facilitar reuniones entre el Presidente y empresarios vinculados con el proyecto.

La investigación había examinado posibles hechos de tráfico de influencias y presuntos pagos para concretar encuentros oficiales. Entre las pruebas se encontraba una nota extraída del teléfono de Novelli que mencionaba un pago destinado a Javier y Karina Milei. Sin embargo, las pericias no permitieron demostrar que esa propuesta hubiera sido comunicada o aceptada por terceros.

Los análisis del dispositivo de Novelli también identificaron dos conversaciones eliminadas con un contacto registrado como "Karina Milei RRPP" y comunicaciones telefónicas con el Presidente. No obstante, no pudo establecerse el contenido de estas últimas.

En paralelo, se revisaron movimientos en cajas de seguridad vinculadas con Novelli, ingresos bancarios y operaciones de billeteras virtuales. El juzgado concluyó que esos elementos no alcanzaban para probar pagos indebidos a funcionarios públicos ni una intervención delictiva de las personas investigadas.