Crece el cuentapropismo en Argentina: cuánto ganan los trabajadores independientes

Manejar horarios y trabajar para varios clientes son algunas de las razones para elegir la independencia. Testimonios y datos oficiales, en esta nota

El auge del cuentapropismo refleja la falta de ofertas formales, obligando a muchos a aceptar el monotributo como única opción.

Entre julio de 2025 y julio de 2026, el empleo asalariado privado registrado perdió 134.500 puestos de trabajo. En el mismo período, la cantidad de monotributistas aumentó en 58.800 personas. Las cifras surgen del último informe de la Secretaría de Trabajo, elaborado a partir de los registros del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En este contexto, el 14 de octubre, durante el debate del Presupuesto 2027 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, defendió las modalidades de empleo independiente. "Hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia", sostuvo el funcionario. Y agregó: "No todo el mundo quiere poner todo su tiempo a disposición de un empleador que lo dirige".

Cordero también afirmó: "Hay algunas personas que quieren tener la libertad de contar con un trabajo por cuenta propia".

Sus declaraciones se produjeron durante una exposición en la que defendió las modificaciones de la legislación laboral y la figura del trabajador independiente.

El economista Jorge Colina, consultado por iProfesional, distinguió: "La verdad es que no se sabe si es creciente. Lo que sí es que hay gente que sí prefiere trabajar como monotributista y otras se ve forzada a trabajar como independiente porque no consigue un buen trabajo en relación de dependencia".

Radiografía del trabajo independiente en Argentina

Un sondeo realizado por iProfesional entre 30 trabajadores de distintas actividades reunió 21 respuestas de personas que trabajan exclusivamente de manera independiente, 8 de empleados en relación de dependencia y 1 de una persona que combina ambas modalidades.

Más de la mitad de los consultados trabaja como freelancer o monotributista.

Entre los independientes, 16 se identificaron como monotributistas o freelancers y cinco como autónomos.

Sol Frocham trabaja de manera independiente en marketing aunque anteriormente mantuvo su trabajo durante años en relación de dependencia en Mercado Libre: "Lo que más valoro es la flexibilidad y la libertad". Según declaró, "facturo más de $3.000.000 por mes y lo que más me cuesta es casi no tener derechos laborales (vacaciones, licencias, seguro médico, etc.)".

Antonella María Zantedeschi, profesional de la salud, dejó la relación de dependencia y abrió su propio consultorio: "Manejo mis horarios y tengo la posibilidad de seguir creciendo económicamente", afirmó.

Según informó, sus ingresos mensuales alcanzan los $6 millones. Ante la posibilidad de volver a trabajar en relación de dependencia, respondió: "¡No! Porque creé mi propio consultorio con mucho esfuerzo y dedicación para llegar a donde estoy".

La edad de los consultados.

Carolina, tiene 36 años y trabaja de manera independiente en decoración. Tiene cuatro hijos y destacó: "Lo que más valoro es mi tiempo, que yo puedo decidir cómo organizarme y ponerme mis horarios", respondió.

Según declaró, factura más de $3.000.000 mensuales y le quedan aproximadamente $2.800.000 después de gastos e impuestos.

Ante la posibilidad de volver a un empleo asalariado, fue categórica: "No. Imposible tener una modalidad de dependencia horaria siendo madre de cuatro hijos y queriendo estar presente como ahora".

También mencionó las dificultades de trabajar por cuenta propia: "El ser emprendedor está buenísimo, pero también es estresante. Hay meses mejores que otros y no tenés siempre la misma seguridad del sueldo", afirmó.

Otra cara de la misma moneda es el trabajo en aplicaciones de delivery o de transporte, una salida laboral creciente para muchas personas que perdieron su trabajo o necesitan sumar ingresos extras.

Pablo, de 51 años y conductor de Uber desde hace dos meses, trabaja entre 9 y 10 horas por día, de lunes a viernes. Descontando gastos, aseguró a iProfesional que le quedan "limpios" por mes $1.800.000.

En tanto, según un informe elaborado por Fundación Encuentro a mitad de año, un repartidor de aplicación de delivery debe realizar unos 15 pedidos por día (450 al mes) para ganar $1.424.340 brutos por mes.

¿Cuánto se gana siendo "independiente"?

Según el INDEC, durante el segundo trimestre de 2026 el ingreso promedio mensual de los asalariados fue de $1.161.833.

Entre quienes tenían descuento jubilatorio, el promedio alcanzó los $1.433.794. Para los asalariados sin descuento jubilatorio fue de $706.204. El ingreso medio de los trabajadores no asalariados fue de $1.050.153. Esta categoría incluye a trabajadores por cuenta propia y empleadores, no solamente a monotributistas.

Colina señaló que la posibilidad de obtener honorarios superiores influye en algunas decisiones laborales. "En algunos casos, la minoría, muchas veces preferís ser independiente porque los honorarios son más altos que el salario que se puede obtener", explicó.

Y agregó: "También eso pesa, no solo que los honorarios sean más altos, sino la libertad de poder tener otros trabajos más. En cambio el salario implica estar muchas veces ceñido a trabajar solamente en un solo lugar".

Para el economista, la cantidad de clientes y trabajos también influye en los ingresos. "Uno puede llegar a ganar más porque puede trabajar más, o en todo caso, a cada trabajo le asigna menos horas y entonces así suma más remuneraciones", afirmó.

"Me cuesta la inestabilidad": la otra cara del trabajo independiente

Ana Arancedo trabaja de manera autónoma en publicidad y factura entre $2.000.000 y $3.000.000 mensuales. "Realmente nunca sé cuánto me queda por mes después de pagar impuestos, depende mucho del mes y de cuánto facture". Además, afirmó: "Valoro la libertad, aunque me cuesta la inestabilidad y salir a venderme constantemente".

Horarios e independencia, entre los motivos para elegir el trabajo independiente.

Josefina Kairuz, diseñadora freelance de 23 años, destacó la posibilidad de trabajar para distintos clientes y participar en proyectos de diferentes rubros. "Valoro la variedad de trabajos que puedo hacer y la amplia experiencia laboral de distintos rubros que puedo ganar", señaló. También mencionó "la libertad de elegir todo el tiempo con quién trabajar".

Sin embargo, aseguró que le cuesta conseguir clientes y calcular cuánto gana por mes, porque cobra por proyecto y los tiempos de trabajo son variables. Según declaró, factura entre $500.000 y $1.000.000 mensuales.

Ante la posibilidad de ingresar a una empresa, respondió: "Sí, quiero estabilidad y estoy dispuesta a sacrificar mi libertad por un rato".

Jimena Aldasoro trabaja de manera independiente en marketing. Informó una facturación mensual de entre $1.000.000 y $1.500.000, aunque calcula que después de gastos e impuestos le quedan aproximadamente $400.000. "Lo que más valoro es la independencia, la flexibilidad horaria y que todos los días aparece un desafío o propuesta distinta", respondió. Aunque lo que más me cuesta es la estabilidad económica".

Colina también mencionó los períodos sin encargos como una dificultad del trabajo independiente. "Pasan períodos donde uno no tiene pedidos, y no cobrás", señaló.

El empleo independiente también crece en las estadísticas oficiales

El informe de la Secretaría de Trabajo registró 2.214.900 monotributistas en julio de 2026, frente a 2.156.100 en el mismo mes del año anterior. La suba fue del 2,7%.

Sin embargo, al sumar monotributistas, monotributistas sociales y autónomos, el conjunto de trabajadores independientes registrados creció un 0,7% interanual, equivalente a 18.900 personas.

El INDEC también registró un aumento de la participación de los cuentapropistas entre los ocupados de los 31 aglomerados urbanos relevados.

En el segundo trimestre de 2025 representaban el 23,7% de los ocupados. Un año después, la proporción llegó al 25,5%. En el mismo período, la participación de los asalariados pasó del 72,4% al 70,5%.

Colina vinculó el aumento del trabajo independiente con la disponibilidad de empleos formales. "Cuando cae el trabajo asalariado y aumenta el trabajo independiente, es claro que la gente está yendo hacia el trabajo independiente porque no hay empleos formales", sostuvo.

Cuando trabajar como monotributista no es una elección

Entre los consultados por iProfesional también hubo personas que señalaron que trabajan como monotributistas porque esa fue la modalidad de contratación que les ofrecieron.

Catalina, de 30 años,dijo: "Trabajo en una agencia donde nos pagan a través de monotributo, y esas fueron las condiciones que acepté antes de empezar", explicó.

Además, agregó: "Facturo aproximadamente $2.000.000 aunque la empresa me paga el monotributo". En cuanto a la modalidad de trabajo, Catalina asegura: "Valoro muchísimo que sea 100% remoto".

Bianca, tiene 29 años y es abogada. Trabaja como contratista para el exterior y también mencionó las ventajas del trabajo remoto y la posibilidad de cobrar en una moneda más fuerte.

Sin embargo, señaló "la menor estabilidad laboral" y la falta de "beneficios y protecciones del sistema laboral argentino. Yo cambiaría de modalidad laboral si recibiera una propuesta que me ofreciera condiciones económicas igual de competitivas que las de trabajar para el exterior, pero bajo una relación de dependencia en Argentina".