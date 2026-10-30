Chacarita tendrá crematorio público para mascotas: cuánto costará y quiénes no pagarán

CABA tendrá un servicio de cremación individual con devolución de cenizas. Los valores estimados van de $25.000 a $65.000, según el peso del animal

Cremar a una mascota en la Ciudad de Buenos Aires podría costar entre $25.000 y $65.000 con el nuevo servicio público que funcionará en el Cementerio de la Chacarita. La Legislatura porteña aprobó la creación de esta prestación, que permitirá recuperar las cenizas de los animales de manera individual y ofrecerá tarifas diferenciadas según su peso.

El valor definitivo todavía no está establecido. La cifra se incorporará a la Ley Arancelaria, que se debatirá en la próxima sesión junto con el presupuesto. Como referencia, el legislador Emmanuel Ferrario anticipó que cremar un animal de hasta 10 kilos tendría un costo cercano a los $25.000.

La propuesta apunta a ofrecer una alternativa frente a los prestadores privados, cuyos servicios pueden alcanzar los $300.000. También introduce una diferencia respecto de la opción gratuita que ya existe en el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur: allí las cremaciones son colectivas y no se restituyen las cenizas a los responsables.

Quiénes podrán acceder a la cremación sin pagar

El proyecto contempla exenciones para determinados grupos y situaciones. No todos los animales deberán ingresar al sistema bajo la modalidad paga.

La prestación será gratuita para refugios y organizaciones rescatistas que trabajen en territorio porteño y tengan convenios de colaboración vigentes con el Gobierno de la Ciudad.

También estarán exceptuados del pago los animales encontrados sin vida en la vía pública que no tengan identificación ni responsable conocido. La misma condición se aplicará a las mascotas de personas que acrediten residencia en Buenos Aires y atraviesen una situación de vulnerabilidad social.

En estos dos últimos supuestos, la cremación se realizará de manera conjunta, a diferencia del servicio individual previsto para quienes abonen la tarifa correspondiente.

Para solicitar un turno será necesario completar un trámite online y presentar un certificado del veterinario que atendió al animal. El documento deberá ajustarse a un formulario oficial que establecerá el Poder Ejecutivo mediante la autoridad de aplicación. La ley indica que el profesional deberá expedirlo mediante "el formulario específico que determinará la Autoridad de Aplicación del Poder Ejecutivo".

Qué podrán hacer los dueños con las cenizas

Uno de los aspectos centrales de la nueva prestación es que permitirá recuperar individualmente los restos de las mascotas. Esto representa una alternativa para las familias que desean conservar sus cenizas sin afrontar los precios de los operadores privados.

El proyecto también prevé habilitar un ámbito específico para recordar a los animales dentro del predio de Chacarita. Allí se podrán depositar las cenizas o realizar despedidas en condiciones de respeto y recogimiento.

La disposición establece que se deberá habilitar "un espacio de memoria destinado a animales de compañía, donde tutores/as responsables puedan depositar sus cenizas o realizar actos de despedida en un ámbito de respeto y recogimiento".

Esto no implica que el establecimiento vaya a funcionar como una casa velatoria. La normativa excluye expresamente las salas para velar animales y los espacios destinados a exhibir sus cuerpos. Tampoco permitirá adquirir derechos exclusivos sobre nichos, sepulturas o lugares individuales: las cenizas se depositarán en el cinerario o columbario habilitado.

La Ciudad también proyecta un cementerio para mascotas

La aprobación del crematorio estuvo acompañada por otra iniciativa legislativa: la creación de un cementerio público para animales en el mismo predio de Chacarita. El proyecto también fue impulsado por Ferrario y Graciela Ocaña, aunque todavía no se habían informado detalles sobre su funcionamiento.

La propuesta establece que "se encuentra prohibido la disposición de cadáveres de animales de compañía en lugares o sectores destinados a la disposición de cadáveres de personas".

Actualmente, los restos de las mascotas no pueden enterrarse en viviendas particulares, parques ni espacios públicos, debido a que se consideran residuos patológicos. Ferrario, integrante del bloque Confianza y Desarrollo, defendió la creación del crematorio como una respuesta a una demanda de las familias porteñas.

"Para muchas personas, sus animales son parte de la familia. Y cuando mueren, merecen poder despedirlas con amor y dignidad, sin que eso dependa de cuánto dinero tengan. Con esta ley estamos dando respuesta a una necesidad real de miles de vecinos de la Ciudad", afirmó.

Al explicar el alcance de la iniciativa, el legislador sostuvo: "El cambio concreto es que los porteños van a tener la opción de cremar a sus animales y recibir sus cenizas de manera individual, con un costo mínimo para los vecinos y bonificaciones para los refugios y organizaciones rescatistas".

Y agregó: "Desde ya, esto es fundamental como reconocimiento a las familias que viven con animales, que son 4 de cada 10 de los hogares de la Ciudad".

Qué servicios existen en la provincia de Buenos Aires

La situación en territorio bonaerense es diferente. No existe una normativa provincial que establezca un régimen integral para la disposición final de los restos de animales domésticos. Por eso, las condiciones para habilitar crematorios y cementerios dependen de las regulaciones de cada municipio.

En localidades como La Plata, Quilmes, San Fernando y Pilar funcionan prestadores privados que realizan cremaciones y entregan las cenizas en urnas, junto con los certificados correspondientes.

Coronel Suárez cuenta con uno de los cementerios de mascotas más antiguos de la provincia. En tanto, Coronel Rosales aprobó en diciembre de 2021 una ordenanza para regular la instalación de crematorios de animales domésticos.

También existe una propuesta en el Concejo Deliberante de La Plata. Hace cuatro meses, la concejal de Unión por la Patria Yanina Sánchez presentó un proyecto para crear un "Espacio Público de Último Descanso para Mascotas", con un cementerio destinado a animales y referencias a experiencias de otras ciudades.

Educación y protección animal: qué otras medidas aprobó la Legislatura

La sesión también incluyó la sanción de la denominada Ley de Compasión Animal, que llevará contenidos vinculados con el bienestar y el respeto por los animales a las escuelas públicas y privadas de todos los niveles. La iniciativa cuenta con el respaldo de Sintientes, organización dirigida por la activista Liz Solari, quien participó en su elaboración.

"Esta ley histórica nace de la fuerza transformadora de la compasión que, a través de la educación, inspirará y guiará a las nuevas generaciones. Los niños compasivos son la promesa de un futuro pacífico y justo", reflexionó Liz Solari, autora del proyecto.

El Ministerio de Educación porteño será responsable de definir los contenidos mínimos que deberán incorporarse a los programas escolares. La propuesta contempla tres grandes ejes:

Reconocer a los animales como seres sintientes Promover prácticas de cuidado responsable Prevenir situaciones de maltrato

También se trabajará sobre las pautas de convivencia en espacios públicos, con contenidos relacionados con el uso de correas, la recolección de desechos y las normas de circulación y respeto.

La implementación incluirá formación para los docentes, revisión periódica de los contenidos según la evidencia científica y articulación con organizaciones sociales y especialistas en bienestar animal. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la norma dentro de los 90 días corridos posteriores a su promulgación.

Por otra parte, el Gobierno porteño presentó un proyecto que todavía no tiene fecha de tratamiento. La propuesta apunta a establecer un registro digital unificado de perros y gatos, con información de cada animal y de su responsable.

El sistema incluiría una libreta sanitaria digital con antecedentes de vacunación, castraciones y veterinarios intervinientes. Además, contempla permitir el traslado de mascotas en colectivos de la Ciudad dentro de transportadoras adecuadas, establecer requisitos para guarderías y pensionados y crear un registro de paseadores.

Desde el Gobierno porteño aclararon que estas propuestas tienen trámites legislativos independientes: "Son iniciativas distintas, con alcances y recorridos legislativos propios".