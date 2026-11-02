Las marcas que ya fueron confirmadas en el nuevo shopping outlet que abre en Buenos Aires

El nuevo Oeste Outlet, de IRSA, ya confirmó las primeras marcas que tendrán locales en el emblemático edificio donde funcionaba el Showcenter de Haedo

El antiguo Showcenter de Haedo empieza a mostrar los primeros cambios en su fachada. El histórico edificio se encuentra en plena transformación para convertirse en Oeste Outlet, un centro comercial que combinará compras, gastronomía y entretenimiento, con apertura prevista para los primeros días de diciembre.

Mientras avanzan las obras en el exterior del predio, el proyecto también comenzó a revelar algunas de las marcas que formarán parte de la propuesta. Los primeros anuncios se realizaron a través de las redes sociales oficiales del emprendimiento.

El intendente de Morón, Lucas Ghi, visitó las obras con Eduardo Elsztain, presidente de IRSA, y confirmó que la inauguración está prevista para comienzos de diciembre. Además, destacó el impacto que tendrá la iniciativa en el empleo local, con la generación de cientos de puestos de trabajo, y la recuperación de un espacio emblemático para la zona.

Qué marcas ya fueron confirmadas en Oeste Outlet de Haedo

Entre las novedades que comenzaron a despertar expectativa se encuentran las primeras firmas que confirmaron su presencia en el futuro centro comercial.

A través de sus canales oficiales, Oeste Outlet anunció la confirmación de las siguientes marcas:

Nike

Selú

Macowens

Café Martínez

Heladería Tiprendo

365 Kioscos Argentinos

La propuesta apunta a reunir distintas opciones comerciales en un mismo espacio. Según lo anticipado por la empresa, también habrá locales de gastronomía, belleza y entretenimiento.

Se espera que se conozcan nuevas incorporaciones a medida que avance la puesta en marcha del complejo. Por el momento, no se difundió un listado oficial y definitivo de todas las marcas que estarán presentes desde la inauguración.

Cómo será el nuevo centro comercial Oeste Outlet

En septiembre pasado, IRSA concretó la adquisición del antiguo Showcenter y comenzó a avanzar con el proyecto de reconversión del predio.

El desarrollo contempla una superficie de aproximadamente 75.000 metros cuadrados construidos y alrededor de 50 locales comerciales. La iniciativa busca combinar una propuesta de compras a precios promocionales con alternativas gastronómicas y recreativas.

Entre las principales características previstas para el complejo se encuentran:

Locales comerciales : alrededor de 50 espacios para distintas propuestas, principalmente de indumentaria y otros productos.

: alrededor de 50 espacios para distintas propuestas, principalmente de indumentaria y otros productos. Cines : continuidad de las 14 salas del complejo Showcase.

: continuidad de las 14 salas del complejo Showcase. Gastronomía : renovación del sector de comidas, con capacidad proyectada para 750 personas.

: renovación del sector de comidas, con capacidad proyectada para 750 personas. Entretenimiento : un espacio recreativo de más de 3.000 metros cuadrados.

: un espacio recreativo de más de 3.000 metros cuadrados. Deportes : continuidad de las canchas de pádel y un gimnasio proyectado de 1.500 metros cuadrados.

: continuidad de las canchas de pádel y un gimnasio proyectado de 1.500 metros cuadrados. Estacionamiento: más de 1.000 cocheras cubiertas para los visitantes.

Uno de los ejes del proyecto será el formato outlet, que se diferencia de los shoppings tradicionales por ofrecer productos de marcas reconocidas a precios promocionales.

La ubicación también es un factor relevante: el complejo buscará atraer visitantes de Haedo, Morón, Ramos Mejía, Castelar y otras localidades del oeste del Gran Buenos Aires.

Cuándo abre Oeste Outlet y cómo postularse para trabajar

La inauguración de Oeste Outlet está proyectada para diciembre de 2026, aunque IRSA todavía no comunicó una fecha exacta. La remodelación se enmarca en la estrategia de expansión de la compañía, que también administra centros comerciales como Abasto Shopping, Alto Palermo, DOT Baires y Distrito Arcos.

La apertura también tendrá impacto en el empleo local. Las estimaciones difundidas sobre el proyecto contemplan la generación de más de 250 puestos de trabajo, vinculados con las distintas actividades del complejo.

En ese marco, el Municipio de Morón firmó un acuerdo con IRSA para facilitar la incorporación de trabajadores de la zona. La selección de personal se canaliza a través de la Agencia de Empleo municipal, con prioridad para residentes del distrito.

Quienes estén interesados en participar de las búsquedas laborales pueden enviar su currículum vitae en formato digital a agenciadeempleo.moron@gmail.com, según la información difundida por el municipio.

Con esta reconversión, el antiguo Showcenter buscará recuperar su lugar como uno de los puntos de encuentro del oeste bonaerense, ahora con una propuesta que combinará compras, gastronomía y entretenimiento.