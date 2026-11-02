Alquiler de balcones por u$s500 y otros negocios que surgen con la visita del papa

Desde vecinos que ofrecen una vista privilegiada, hasta souvenirs y alquileres, son algunos de los rebusques que surgieron por la visita de León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina vuelve a poner en primer plano las oportunidades económicas vinculadas con su llegada. Hoteles, alquileres temporarios, merchandising y comercios que preparan productos religiosos esperan capitalizar la movilización de millones de fieles.

Pero más allá de los alquileres tradicionales, con precios por las nubes, otro negocio impensado es el posible alquiler de balcones para seguir el traslado del papa por la avenida Libertador en Buenos Aires. Algo similar ya ocurre en Montevideo y Córdoba, otros de los destinos incluidos en la gira del Sumo Pontífice por Sudamérica.

Alquilan balcones en Libertador por u$s500 para ver al papa León XIV

Uno de los datos más llamativos de la visita del papa es el supuesto alquiler de balcones en Libertador para seguir el recorrido del papa. La noticia fue difundida por Canal 13, que recorrió el lugar y consultó con algunos vecinos que lo confirmaron. Aunque sin revelar demasiados detalles.

Un vecino llamado Eduardo, en Libertador y Olleros, aseguró: "Escuché que ofrecían balcones entre u$s300 y u$s500 el momento que dure que el papa pase por el papamóvil".

También hubo algunos comentarios en redes que hicieron mención a este "negocio": "Hay algunos que cobran u$s500 o más para estar en el balcón y ver todo desde ahí. Ofrecen incluso el uso del baño y en algunos casos, le suman alguna bebida y algo de comer".

Sin embargo, los alquileres no se promocionan en canales habituales. Parecería ser algo más parecido al "boca en boca". De hecho, una vecina de la zona dijo: "Lo estamos haciendo muy público y va a venir ARCA. Pero habría que evaluar".

Un encargado de edificio dijo que no sabía de ninguno de los vecinos que alquilara.

Quien vive en un edificio frente a donde se montó el escenario para la misa es Guillermo Coppola, quien señaló que tuvo ofrecimientos para alquilar su balcón, tanto de particulares como de medios de comunicación extranjeros.

"No se me ocurre hacerlo. Tal vez vengan mis hijas o algunos amigos. Recibimos al Papa y tengo una vista privilegiada, es para la familia y amigos", respondió.

El requisito para los vecinos que viven en la zona

La zona donde será el acceso restringido durante la visita del papa y su misa en Palermo

En Buenos Aires, el Papa recorrerá por la zona aproximadamente 20 cuadras en el Papamóvil: irá por la avenida del Libertador desde el túnel de Libertador hasta llegar al escenario instalado en las inmediaciones del Monumento de los Españoles.

El público estará distribuido en sectores vallados con capacidad para entre 500 y 1000 personas; los espacios más próximos al altar quedarán reservados para personas con discapacidad y autoridades religiosas y políticas. Ante versiones sobre un posible saludo a bordo del avión, el coordinador precisó que el protocolo indica que la recepción se realiza en tierra.

El viaje apostólico está previsto entre el 6 y el 17 de noviembre. En la Argentina, el Papa permanecerá del 8 al 11 de noviembre y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será la primera visita de un pontífice al país desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

Según señalaron desde el gobierno de la Ciudad, hasta la noche del 3 de noviembre habrá cortes parciales en Avenida del Libertador desde Avenida Colombia hasta Avenida Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano.

Desde la madrugada del miércoles 4 hasta el lunes 16 de noviembre, "en Avenida del Libertador entre Sucre y Ugarteche, los cortes de tránsito se harán de manera progresiva hasta llegar a una restricción total".

"Los vecinos frentistas de Avenida del Libertador podrán acceder a las cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado 7, evitando el vallado y armado de carpas. Desde la tarde del sábado 7 hasta la madrugada del miércoles 11 habrá controles policiales en la zona restringida y los ingresos y egresos peatonales y vehiculares serán por Avenida Santa Fe, Avenida Luis M. Campos y Avenida Las Heras", destacan.

"Los vecinos deberán presentar su DNI con un domicilio actualizado, para poder entrar a los perímetros de seguridad que estarán custodiados por la Policía", subrayó.

Además, los vecinos recibieron mails con un formulario para completar en caso de que el DNI no tenga el domicilio dentro de la zona restringida. "Si tu DNI ya figura con una dirección dentro de la zona, no necesitás completarlo", aclara.

Los vecinos deben completar un formulario si en sus DNI no figura su domicilio en la zona

Otros negocios que surgen con la visita del papa León XIV

Aunque no hay cifras oficiales, distintas fuentes calculan que el impacto económico general podría ubicarse entre los u$s300 y los u$s400 millones. A los ingresos por alojamiento, transporte y actividades recreativas se sumaría el consumo en comercios y servicios de las ciudades que recibirán al pontífice.

El movimiento también podría verse favorecido por el fin de semana largo y los feriados previstos para el lunes, martes y miércoles, con una demanda adicional en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia. En paralelo, las agencias de turismo del interior vuelven a tener una oportunidad para comercializar excursiones y paquetes especiales, mientras que los propietarios de viviendas cercanas a la Basílica de Luján buscan aprovechar el interés por conseguir alojamiento durante esas fechas.

La confirmación de la visita también vuelve a poner en marcha un negocio que ya había empezado a tomar forma en los comercios y las plataformas de venta online: la comercialización de productos vinculados con León XIV y el Vaticano.

Desde hace semanas, algunos locales del centro porteño y de barrios como Once y Flores venden banderas del Vaticano, con precios que parten de los $4.000.

La oferta también se extiende a otras ciudades. En Córdoba, por ejemplo, un comercio ofrece tiras colgantes porta llaves a $1.449 y banderas a $489 cada una.

En Mercado Libre se venden remeras estampadas por la visita del papa León XIV

En las redes sociales, en tanto, se comercializan remeras estampadas con distintas imágenes del papa León XIV por alrededor de $25.000. A esa propuesta se suman llaveros, gorras y otros artículos vinculados con la figura del pontífice.

En la santería de una reconocida iglesia de Belgrano, ofrecen distintos productos:

Medalla conmemorativa con la visita del papa: $25.000

También una "vela devocional", por $4.000

Y 10 estampitas conmemorativas por la visita de León XIV por $1.500

En plataformas como Mercado Libre se pueden comprar también remeras estampadas con la imagen de León XIV y los colores argentinos: los precios varían entre los $18.990 y los $25.000.

Hay figuras de yeso del papa, por unos $24.200 y bañeras plásticas con los colores del Vaticano y la leyenda "Bienvenido León XIV por $11.250 las 25 unidades.

Con la visita confirmada, los comerciantes que comenzaron a preparar este tipo de mercadería cuentan con un acontecimiento concreto para impulsar las ventas. La demanda final dependerá de la cantidad de fieles que se movilicen y del interés por adquirir recuerdos durante las celebraciones.

También hay medallas conmemorativas y estampitas, entre otras imágenes

Alquileres por las nubes en Luján

Uno de los sectores que vuelve a quedar en el centro de las expectativas es el de los alojamientos temporarios en Luján, donde se espera una importante concentración de visitantes por la presencia del Papa en la Basílica.

De acuerdo con datos de Booking Argentina, las búsquedas de alojamiento en la ciudad crecieron un 1.803% interanual para las fechas de la visita de León XIV.

La demanda se concentró especialmente en los establecimientos y las viviendas ubicados cerca de la Basílica. En esa zona, muchas opciones ya no tienen disponibilidad y algunos alquileres temporarios alcanzan valores de miles de dólares por una sola noche.

Los alquileres en Luján se dispararon por la visita del papa León XIV

En diferentes plataformas se ofrecen viviendas para cuatro personas, a pocas cuadras de la Basílica, por precios que pueden alcanzar hasta los u$s24.300 por cuatro noches.

Entre las opciones publicadas en Luján figuran los siguientes valores:

Una casa de dos dormitorios, cerca del centro, por $26,9 millones las dos noches.

Un departamento de un dormitorio, también cerca del centro, por $19,5 millones.

Otro departamento de dos dormitorios, algo más alejado del centro, por $16,5 millones las dos noches.

Una habitación doble, entre las alternativas más económicas, por $4,4 millones.

Los precios publicados reflejan la expectativa de una demanda extraordinaria durante los días de la visita. Para los propietarios, el evento representa una oportunidad de obtener ingresos en un período acotado, aunque los valores anunciados no necesariamente equivalen a operaciones concretadas.