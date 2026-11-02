Las zonas en las que hay que llenar un formulario para transitar por la visita del papa

Durante la llegada del papa León XIV, solo habrá dos accesos peatonales y se requerirá registro online para circular en la zona afectada

El papa León XIV llegará a Buenos Aires y las autoridades porteñas blindaron parte del barrio de Recoleta con un fuerte operativo de seguridad. La zona en torno a la Nunciatura Apostólica quedará cercada desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11 de noviembre.

La medida afectará a residentes, comerciantes y trabajadores de la zona. Todos deberán presentar acreditación para atravesar los vallados policiales que controlarán la Policía de la Ciudad.

El Gobierno nacional definió un esquema especial de seguridad por la visita del Sumo Pontífice. La Ciudad de Buenos Aires ejecutará los controles en las calles.

Qué calles quedan cerradas y cuál es el perímetro exacto del operativo

La zona que estará restringida durante la visita del papa León XIV

La zona de máxima seguridad abarca un polígono delimitado por cuatro avenidas principales. El perímetro comprende Avenida Alvear, Cerrito, Avenida del Libertador y Avenida Callao, sumando además un tramo de 100 metros sobre las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear.

Son ocho cuadras en pleno corazón de Recoleta. El área incluye edificios residenciales de alta densidad, hoteles cinco estrellas, galerías comerciales y oficinas corporativas.

Miles de personas transitan diariamente por esas arterias. Durante cuatro días completos, esa dinámica cambiará radicalmente.

Cómo y por dónde podrán entrar peatones a la zona vallada

La Policía habilitará solo dos puntos de acceso peatonal durante todo el operativo. Las intersecciones de Avenida Alvear con Avenida Callao, y de Avenida Alvear con Libertad serán los únicos cruces permitidos.

En cada punto habrá vallados metálicos y efectivos verificando documentación. Los controles funcionarán las 24 horas.

Para cruzar, los vecinos que residan dentro del perímetro deberán exhibir su DNI con domicilio actualizado. Si el documento no refleja la dirección actual, deberán hacer un trámite.

Quienes trabajen en comercios de la zona, se desempeñen en inmuebles del sector o habiten allí pero no tengan la dirección asentada en el DNI, deberán registrar sus datos previamente en un formulario oficial habilitado en la web del Gobierno de la Ciudad. Ese formulario tiene carácter de declaración jurada.

El trámite web permanecerá abierto durante todo el evento. Las autoridades buscan garantizar el flujo de permisos requeridos sin generar cuellos de botella en los accesos.

Los huéspedes de hoteles deberán presentar la reserva correspondiente. Sin ese comprobante, no podrán ingresar.

Qué pasa con los autos estacionados y dónde pueden dejarlos

El esquema operativo contempla la prohibición total de estacionamiento y circulación vehicular dentro del perímetro custodiado. No habrá excepciones.

Los propietarios de vehículos estacionados en la zona tienen plazo hasta el mediodía del sábado 7 de noviembre para removerlos. Después de ese horario, las grúas de Tránsito comenzarán a operar.

Aquellos autos que no sean retirados en tiempo y forma serán trasladados al predio de la Facultad de Derecho. El acarreo no tendrá costo para los titulares, pero sí implicará la molestia de tener que ir a buscarlos.

Como alternativa, la Ciudad autorizó zonas especiales de estacionamiento a 45 grados. Una de ellas está sobre la mano derecha de Avenida Callao, entre Vicente López y Avenida del Libertador.

La otra zona habilitada corre por Avenida del Libertador en sentido a Retiro, entre Libertad y Avenida Callao. Ambas opciones quedan fuera del anillo de seguridad pero a distancia caminable.

Otra zona que presentará restricciones

Otro de los barrios que presentarán restricciones, por el traslado del papamóvil

En Buenos Aires, el Papa recorrerá por la zona aproximadamente 20 cuadras en el Papamóvil: irá por la avenida del Libertador desde el túnel de Libertador hasta llegar al escenario instalado en las inmediaciones del Monumento de los Españoles. Será el lunes a las 11.30

El público estará distribuido en sectores vallados con capacidad para entre 500 y 1000 personas; los espacios más próximos al altar quedarán reservados para personas con discapacidad y autoridades religiosas y políticas. Ante versiones sobre un posible saludo a bordo del avión, el coordinador precisó que el protocolo indica que la recepción se realiza en tierra.

El viaje apostólico está previsto entre el 6 y el 17 de noviembre. En la Argentina, el Papa permanecerá del 8 al 11 de noviembre y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será la primera visita de un pontífice al país desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

Según señalaron desde el gobierno de la Ciudad, hasta la noche del 3 de noviembre habrá cortes parciales en Avenida del Libertador desde Avenida Colombia hasta Avenida Sarmiento, con dos carriles habilitados por mano.

Desde la madrugada del miércoles 4 hasta el lunes 16 de noviembre, "en Avenida del Libertador entre Sucre y Ugarteche, los cortes de tránsito se harán de manera progresiva hasta llegar a una restricción total".

"Los vecinos frentistas de Avenida del Libertador podrán acceder a las cocheras por un carril exclusivo hasta el sábado 7, evitando el vallado y armado de carpas. Desde la tarde del sábado 7 hasta la madrugada del miércoles 11 habrá controles policiales en la zona restringida y los ingresos y egresos peatonales y vehiculares serán por Avenida Santa Fe, Avenida Luis M. Campos y Avenida Las Heras", destacan.

"Los vecinos deberán presentar su DNI con un domicilio actualizado, para poder entrar a los perímetros de seguridad que estarán custodiados por la Policía", subrayó.

Además, los vecinos recibieron mails con un formulario para completar en caso de que el DNI no tenga el domicilio dentro de la zona restringida. "Si tu DNI ya figura con una dirección dentro de la zona, no necesitás completarlo", aclara.

El formulario que los vecinos deben llenar si en sus DNI no figuran los domicilios

Cómo afectará el operativo al transporte público y los servicios

La presencia del papa León XIV modificará la dinámica habitual del espacio público en Recoleta. A lo largo de los cuatro días de restricción, las líneas de colectivos que transitan por las arterias involucradas sufrirán desvíos en sus recorridos habituales.

Las empresas de transporte público deberán informar a los pasajeros sobre los nuevos trayectos temporales. La modificación afectará tanto a líneas locales como a servicios interurbanos.

El Ministerio de Espacio Público reubicará los contenedores de basura fuera del anillo de seguridad por razones operativas. La recolección de residuos seguirá funcionando, pero con horarios y circuitos adaptados.

El operativo representa un desafío logístico mayor para vecinos y comerciantes de la zona. Las autoridades piden colaboración y planificación anticipada para minimizar inconvenientes durante la visita papal.