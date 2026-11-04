Coca-Cola e YPF lanzan una silla playera única: cómo conseguirla

La promoción permite conseguir una silla plegable con conservadora incorporada. Cuánto hay que pagar, cómo obtenerla y hasta cuándo estará disponible

Coca-Cola y YPF Full lanzaron una nueva promoción en Argentina que permite conseguir una silla playera plegable con conservadora incorporada, un accesorio pensado para las vacaciones, las escapadas de fin de semana y las actividades al aire libre. La iniciativa comenzó el 26 de octubre y estará disponible durante noviembre de 2026 en las tiendas de las estaciones de servicio adheridas.

Para acceder al producto, los consumidores deben comprar tres botellas de Coca-Cola de determinados tamaños y pagar un adicional de $25.000. La propuesta se diferencia de otras promociones de la marca porque no requiere juntar tapas ni participar de un sorteo: quienes cumplen las condiciones pueden obtener directamente la silla, siempre que haya unidades disponibles.

La campaña llega cuando empiezan a subir las temperaturas y muchas familias comienzan a preparar sus vacaciones de verano. Sin embargo, tiene una duración limitada y un stock máximo de 15.000 unidades para todo el país.

Cómo conseguir la silla playera de Coca-Cola en YPF Full

La promoción está disponible en las tiendas YPF Full participantes y establece una mecánica de compra específica para acceder al beneficio.

Los requisitos son los siguientes:

Comprar tres botellas de Coca-Cola de 500 o 600 mililitros.

Pueden participar las variedades Coca-Cola Sabor Original, Coca-Cola Sabor Liviano y Coca-Cola Zero, según la disponibilidad.

Abonar $25.000 adicionales al precio de las tres bebidas.

Realizar la operación en una tienda YPF Full adherida que tenga unidades disponibles.

De esta manera, el costo total para conseguir la silla está compuesto por el valor de las tres gaseosas más los $25.000 del canje. No se trata, por lo tanto, de un producto que pueda obtenerse únicamente pagando ese importe, sin realizar la compra requerida.

Cómo es la silla playera con conservadora de Coca-Cola

El producto combina una silla plegable con un compartimento térmico incorporado, lo que permite transportar bebidas o alimentos sin necesidad de llevar una conservadora rígida por separado.

Entre sus principales características se destacan:

Conservadora integrada: dispone de un compartimento con cierre para guardar bebidas y alimentos.

Estructura plegable: puede cerrarse para facilitar su traslado y almacenamiento.

Capacidad de carga: soporta hasta 100 kilos, según las especificaciones difundidas.

Diseño: utiliza el característico color rojo de Coca-Cola e incorpora la identificación de YPF Full.

Hasta cuándo se puede conseguir la silla en YPF

La promoción comenzó el 26 de octubre y finalizará el 30 de noviembre de 2026, aunque podría terminar antes si se agotan las unidades disponibles.

Según la información difundida, se destinaron 15.000 sillas a la campaña en todo el territorio argentino. Esto significa que la disponibilidad puede variar entre estaciones de servicio y que no necesariamente todos los locales YPF Full cuentan con el producto. Por ese motivo, antes de realizar la compra conviene consultar en la tienda elegida si participa de la promoción y si todavía tiene sillas para entregar.

La iniciativa se suma a las acciones comerciales que Coca-Cola realiza con productos promocionales y artículos de uso cotidiano. En este caso, el atractivo está puesto en un accesorio de verano que combina una silla portátil y una conservadora en un mismo producto.