Operativo cero autos: removieron todos los vehículos del perímetro restringido por el Papa

El Gobierno ya comenzó con las restricciones en el acceso y la circulación de los peatones y vehículos en algunas zonas del barrio de Palermo

El operativo de seguridad por la llegada del papa León XIV también modifica la situación de quienes viven o trabajan en la zona de Palermo y utilizan el auto todos los días. Con el avance de los vallados y el armado de las estructuras para las actividades del Pontífice, el Gobierno porteño dispuso el despeje de determinados sectores de estacionamiento.

De hecho, el Gobierno ya comenzó con las restricciones en el acceso y la circulación de los peatones y vehículos en algunas zonas del barrio de Palermo y, desde el 7 de noviembre, ocurrirá lo mismo en Recoleta.

Quienes dejen sus autos en esos lugares después del horario establecido podrán encontrarse con que fueron trasladados por las grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho. El acarreo será gratuito, aunque los propietarios deberán acercarse hasta allí para recuperar sus vehículos.

En este contexto, ya empezaron a remover algunos autos que estaba estacionados en lugares en donde hay medidas restrictivas, ya que el operativo incluye remoción de autos estacionados. La Policía Federal revisará cada vehículo dentro del perímetro antes de la llegada del papa.

Calles que se cortan en Palermo por la visita del papa León XIV

Desde la madrugada del miércoles 4, los cortes en Avenida del Libertador entre Sucre y Ugarteche se harán de manera progresiva hasta llegar a una restricción total del tránsito.

Los vecinos frentistas de Libertador podrán acceder a sus cocheras hasta la mañana del sábado 7. Después de esa fecha, el ingreso vehicular quedará bloqueado.

El operativo se extiende hasta la madrugada del lunes 16. Durante esos 12 días, la zona quedará prácticamente aislada del resto de la ciudad.

Las calles y avenidas que se cortan por la visita del Papa León XIV. Imagen gentileza CABA

Controles máximos del perímetro del 7 al 11 de noviembre

El punto más crítico arranca la tarde del sábado 7 y se extiende hasta la madrugada del miércoles 11. Durante ese período habrá cortes totales y controles policiales permanentes.

Los vecinos y empleados podrán ingresar caminando o en vehículo, pero solo por cruces habilitados. Las opciones son tres: Avenida Santa Fe, Avenida Luis María Campos y Avenida Las Heras.

La Policía de la Ciudad montará puestos de control en cada uno de esos accesos. Sin documentación válida, no hay ingreso posible.

Cómo acceden los vecinos al perímetro cerrado

Los residentes de la zona deberán presentar su DNI con domicilio actualizado. Quienes tengan direcciones desactualizadas deberán completar un formulario con carácter de declaración jurada para poder ingresar.

El sistema de permisos aplica tanto para peatones como para conductores. Los controles serán estrictos en todos los accesos habilitados.

Las autoridades advirtieron que revisarán vehículo por vehículo. El proceso de ingreso puede demorar varios minutos en horarios pico.

Cuál es la zona de máxima seguridad en Recoleta y qué pasa con los autos

La zona de máxima seguridad abarca un polígono delimitado por cuatro avenidas principales. El perímetro comprende Avenida Alvear, Cerrito, Avenida del Libertador y Avenida Callao, sumando además un tramo de 100 metros sobre las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear.

Son ocho cuadras en pleno corazón de Recoleta. El área incluye edificios residenciales de alta densidad, hoteles cinco estrellas, galerías comerciales y oficinas corporativas.

El esquema operativo contempla la prohibición total de estacionamiento y circulación vehicular dentro del perímetro custodiado. No habrá excepciones.

Los propietarios de vehículos estacionados en la zona tienen plazo hasta el mediodía del sábado 7 de noviembre para removerlos. Después de ese horario, las grúas de Tránsito comenzarán a operar.

Aquellos autos que no sean retirados en tiempo y forma serán trasladados al predio de la Facultad de Derecho. El acarreo no tendrá costo para los titulares, pero sí implicará la molestia de tener que ir a buscarlos.

Como alternativa, la Ciudad autorizó zonas especiales de estacionamiento a 45 grados. Una de ellas está sobre la mano derecha de Avenida Callao, entre Vicente López y Avenida del Libertador.

La otra zona habilitada corre por Avenida del Libertador en sentido a Retiro, entre Libertad y Avenida Callao. Ambas opciones quedan fuera del anillo de seguridad pero a distancia caminable.