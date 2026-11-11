Outlets liquidan zapatillas Nike, adidas y Puma desde $29.990 y hasta 71% de descuento

Stock Center, Moov y adidas ofrecen liquidaciones online; Nike y otras marcas tienen locales factory. Qué modelos se consiguen y dónde comprar

Los outlets deportivos ofrecen alternativas para comprar zapatillas de primeras marcas y ahorrar frente a los precios habituales. En noviembre, distintas cadenas publican rebajas de hasta el 80% en productos seleccionados, aunque ese porcentaje no alcanza a todo el catálogo y depende de los modelos, los talles y el stock disponible.

Stock Center, Moov y adidas tienen secciones de ofertas en sus tiendas online. A su vez, Nike y adidas cuentan con locales factory y outlet en distintos puntos del país, donde se pueden consultar las promociones vigentes para compras presenciales.

Stock Center liquida zapatillas Nike, adidas y Puma desde $29.990 y 2x1 en modelos seleccionados

Stock Center tiene distintas promociones para quienes buscan zapatillas de primeras marcas con oportunidades de compras y ahorro. En su tienda online, la sección de ofertas reúne modelos de zapatillas de Nike, adidas, Puma y otras marcas con rebajas de hasta el 70%, mientras que los últimos talles tienen descuentos de hasta el 80%.

Entre los modelos publicados se encuentran:

adidas Litecourt: $29.999, antes $99.999, con un descuento del 70%.

Nike Quest 5: $49.999, antes $169.999, con una rebaja del 71%.

Nike Air Winflo 9: $59.999, antes $199.999, con un descuento del 70%.

adidas Dropset 2: $59.999, antes $199.999, con una rebaja del 70%.

Nike GT Hustle Academy: $59.999, antes $199.999, con un descuento del 70%.

Puma Carina Street Mid: $39.999, antes $138.999, con una rebaja del 71%.

Nike Court Vision Low Next Nature: $74.999, antes $149.999, con un descuento del 50%.

adidas Kantana: $79.999, antes $159.999, con una rebaja del 50%.

Nike Air Winflo 11: $79.999, antes $199.999, con un descuento del 60%.

Nike Vomero 17: $124.999, antes $309.999, con una rebaja cercana al 60%.

La cadena también promociona un 2x1 en artículos seleccionados, con vigencia hasta el 9 de noviembre de 2026 o hasta agotar stock. La promoción tiene un listado específico de productos participantes y no alcanza a todas las zapatillas de la tienda.

Moov tiene liquidaciones con hasta 71% de descuento

Otra alternativa es la sección Sale de Moov, que reúne calzado, indumentaria y accesorios de marcas como Nike, adidas y Puma. En el catálogo online aparecen zapatillas con descuentos de hasta el 71%.

Entre los modelos publicados se encuentran:

adidas Country II SMU Silver: $54.999, antes $189.999, con un descuento del 71%.

$54.999, antes $189.999, con un descuento del 71%. adidas Adi Racer: $44.999, antes $149.999, con una rebaja del 70%.

$44.999, antes $149.999, con una rebaja del 70%. Nike Air Force 1 '07: $129.999, antes $259.999, con un descuento del 50%.

$129.999, antes $259.999, con un descuento del 50%. Nike Dunk Low Retro SE : $144.999, antes $289.999, con una rebaja del 50%.

: $144.999, antes $289.999, con una rebaja del 50%. Nike Air Max Muse: $159.999, antes $329.999, con un descuento del 51%.

$159.999, antes $329.999, con un descuento del 51%. adidas Adistar Control 5: $134.999, antes $269.999, con una rebaja del 50%.

Los precios corresponden a productos seleccionados de la tienda online. La disponibilidad puede variar según el talle, el color y las unidades disponibles.

Zapatillas adidas en oferta: cuánto cuestan las Samba y SL 72 en el outlet oficial

La tienda oficial de adidas también cuenta con una sección de outlet para calzado, indumentaria y accesorios. La marca anuncia descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados.

Entre las alternativas que aparecen en el catálogo se encuentran zapatillas Samba LT para mujer a $146.999, con un precio original de $209.999, y modelos SL 72 OG para mujer a $174.999, frente a un valor anterior de $249.999.

La sección también incluye opciones para niños y artículos de indumentaria. Los descuentos dependen de cada producto y no todos los modelos tienen la misma rebaja.

Dónde están los outlets deportivos en Buenos Aires

Además de las tiendas online, varias marcas tienen locales identificados como outlet o factory. Estos son algunos de los puntos de venta que figuran en los buscadores oficiales:

Stock Center

Quilmes Outlet : avenida Calchaquí 4005.

: avenida Calchaquí 4005. Munro Panamericana Outlet : Esteban Echeverría 3850, Vicente López.

: Esteban Echeverría 3850, Vicente López. Monte Grande Outlet : Boulevard Buenos Aires 351.

: Boulevard Buenos Aires 351. San Justo Outlet : Rivera Indarte 3386.

: Rivera Indarte 3386. Terrazas de Mayo Outlet : avenida Presidente Arturo Umberto Illia 3770, local 1, Los Polvorines.

: avenida Presidente Arturo Umberto Illia 3770, local 1, Los Polvorines. Soleil Factory : avenida Bernardo de Irigoyen 2647, local 219, San Isidro.

: avenida Bernardo de Irigoyen 2647, local 219, San Isidro. Córdoba Outlet: avenida Colón 4294.

Nike Factory Store

Arcos : Paraguay 4979, local 10, CABA.

: Paraguay 4979, local 10, CABA. Barracas : California 2098, CABA.

: California 2098, CABA. Chacarita : avenida Corrientes 6433, CABA.

: avenida Corrientes 6433, CABA. Rivadavia : avenida Rivadavia 8961, CABA.

: avenida Rivadavia 8961, CABA. Quilmes : avenida Calchaquí 3950.

: avenida Calchaquí 3950. Soleil : Bernardo de Irigoyen 2647, Boulogne.

: Bernardo de Irigoyen 2647, Boulogne. La Plata: Camino Centenario 2565, entre 506 y 507.

Adidas Outlet

Recoleta Urban Mall : Vicente López 2050, local RM-L120/3.

: Vicente López 2050, local RM-L120/3. Vieytes : Vieytes 1328, CABA.

: Vieytes 1328, CABA. Udaondo : Udaondo 1365, CABA.

: Udaondo 1365, CABA. Villa Urquiza : avenida Triunvirato 4251.

: avenida Triunvirato 4251. Floresta : avenida Rivadavia 8986.

: avenida Rivadavia 8986. Lomas de Zamora : Hipólito Yrigoyen 9369.

: Hipólito Yrigoyen 9369. Soleil: Bernardo de Irigoyen 2647.

Qué tener en cuenta antes de comprar en un outlet

Los descuentos publicados en las tiendas online no necesariamente se mantienen en los locales físicos. Stock Center, por ejemplo, aclara en sus términos y condiciones que los precios y las promociones de su página web son exclusivos de ese canal y pueden no aplicarse en las sucursales.

También hay que prestar atención a las condiciones de cambio. La cadena informa que los productos identificados como outlet tienen un régimen particular: los cambios se realizan por los canales y en las sucursales habilitadas, y están sujetos a la disponibilidad de productos de la misma selección promocional.

Por eso, antes de comprar conviene consultar el precio final, el talle disponible y las condiciones de la promoción en el canal elegido. En el caso de las compras presenciales, también es recomendable comunicarse con el local para confirmar que tenga el modelo buscado.