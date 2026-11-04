CyberMonday 2026 en zapatillas: adidas online ofrece 50% de descuento desde $79.999

El outlet online de adidas se suma al CyberMonday con descuentos especiales de tiempo limitidado y precios promocionales en zapatillas

La tienda oficial de adidas se suma al CyberMonday con promociones en su tienda online que alcanzan el 50% de descuento en una selección de zapatillas deportivas y urbanas, y precios desde $79.999. La propuesta incluye modelos para hombre y mujer, con alternativas para quienes buscan renovar el calzado para entrenar, correr o incorporar opciones de uso cotidiano.

Cuáles son las mejores ofertas de zapatillas para hombre

Entre las oportunidades más atractivas del outlet masculino en el CyberMonday y las promociones bancarias, se destacan las Jabbar Hi, que bajaron de $159.999 a $79.999, y las Campus 00s, que pasaron de $179.999 a $89.999. Ambos modelos tienen una rebaja del 50%, al igual que las Dame X, que se consiguen a $119.999 frente a un precio anterior de $239.999.

La lista de descuentos de adidas también incluye las Handball Spezial, con un precio promocional de $208.999, frente a los $379.999 originales, lo que representa una reducción del 45%. En la misma línea aparecen las Harden Volume 10, que pasaron de $299.999 a $164.999, y las D.O.N. Issue 7, disponibles a $148.999, con una rebaja del 40%.

Otras alternativas son las Courtic, a $101.999, y las Vulc Raid3r, a $82.999, ambas con descuentos del 40% y el 30%, respectivamente. También hay promociones en las Forum Mid, que se ofrecen a $111.999, y las Superstar II, a $175.999.

Ofertas de adidas en el CyberMonday para mujer

En el segmento femenino, la sección Performance de adidas reúne opciones a buenos preicios orientadas al running y al entrenamiento. Entre los modelos publicados figuran las Response Runner 2, a $99.999; las Duramo RC2, a $109.999; y las Galaxy 8 y Runfalcon 6, ambas a $129.999.

También aparecen en este segmento las Duramo SL 2 y las Ligra 8, a $139.999, junto con las Response 2, a $149.999.

Para quienes buscan calzado destinado a la actividad física, la oferta incluye además las Dropset Base, a $129.999, las Ultrarun 5 W, a $159.999, y las Supernova Ease 2, a $199.999.

Cuáles son los precios en calzado urbano para mujer

Para quienes buscan zapatillas de mujer con un perfil más urbano y orientadas a vestir, adidas también tiene una amplia selección de modelos Originals, aunque en este caso los precios publicados no muestran descuentos.

Entre las alternativas más accesibles aparecen las Tokyo MJ, a $149.999, las Forum Bold Stripes, a $159.999, y las Superskate ST, a $169.999. También se ofrecen las SL 72 OG, desde $209.999, y las Campus 00s, desde $179.999.

La colección incluye algunos de los modelos clásicos más buscados de la marca. Las Samba OG se consiguen desde $199.999, así como las Samba Jane y las Sambae.

Para quienes prefieren diseños tradicionales, las Stan Smith cuestan $199.999 y las Superstar parten de $219.999. También figuran las Gazelle, las Handball Spezial y las Gazelle Bold, con precios que rondan los $189.999 y $199.999, según el modelo.

La propuesta se completa con opciones de tendencia, como las Taekwondo Mei Ballet, a $179.999, y las Zapatillas tipo zuecos Samba OG, desde $239.999. De esta manera, la tienda oficial ofrece alternativas para distintos estilos, desde diseños retro y deportivos hasta siluetas urbanas que pueden incorporarse a los looks cotidianos.

Las promociones permiten encontrar alternativas tanto para quienes priorizan el calzado deportivo como para quienes buscan modelos urbanos de la marca. La selección combina descuentos de hasta el 50% con precios promocionales en distintas líneas de adidas. Las ofertas pueden consultarse en la tienda oficial de adidas.