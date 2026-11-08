Durante la ceremonia en Palacio Libertad, se destacó la importancia del bien común y el pedido de oraciones por el país al nuevo Pontífice

El presidente Javier Milei brindó este domingo un discurso de bienvenida al papa León XIV en el Palacio Libertad, en el marco de su primera visita oficial a la Argentina. Ante un auditorio integrado por funcionarios nacionales, dirigentes de distintos espacios políticos, representantes del Poder Judicial, autoridades religiosas y miembros del cuerpo diplomático, el mandatario destacó la presencia de referentes de todo el arco político y sostuvo que hay cuestiones que trascienden las diferencias partidarias.

"Es un profundo honor para mí recibir al papa León XIV", afirmó Milei al comienzo de su intervención, que fue transmitida por cadena nacional. En ese sentido, le dio la bienvenida al Pontífice en nombre de los argentinos y señaló que su llegada inaugura jornadas de alegría y reflexión para católicos, integrantes de otras religiones, personas no creyentes y quienes viajaron desde otros países para participar de las actividades.

"Me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias", expresó el Presidente. También planteó que la visita representa una oportunidad para poner en primer plano los puntos de encuentro entre los distintos sectores de la sociedad.

Durante su mensaje, Milei hizo una referencia especial a la figura de Jorge Bergoglio, el papa Francisco, fallecido en abril de 2025. Lo definió como "el argentino más importante de la historia" y recordó que fue el primer pontífice latinoamericano.

"Su partida dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo, tanto para sus fieles como para quienes no pertenecen a la Iglesia", sostuvo. Además, destacó su humanidad y generosidad, y señaló que tuvo la oportunidad de conocerlo personalmente.

"Se trató de una figura excepcional, que nos inspiró a todos, independientemente del credo. Una persona de inmensa generosidad que tuve el honor de conocer de primera mano", agregó.

En otro tramo, el mandatario afirmó que Francisco continuará presente en la memoria colectiva y recurrió a una reflexión sobre la trascendencia después de la muerte. "Francisco no es solo inmortal en los cielos, sino también en la tierra. Como alguien alguna vez dijo, la inmortalidad es una vida que sigue hablándonos después de la muerte", expresó. La mención al anterior pontífice fue acompañada por un aplauso de los presentes.

Milei vinculó la fe con la responsabilidad de gobernar

El Presidente también dedicó parte de su discurso a la relación entre los principios religiosos y el ejercicio de las responsabilidades del Estado. En ese marco, sostuvo que quienes ocupan cargos públicos deben gobernar para el conjunto de la sociedad y orientar sus decisiones hacia el bien común.

"Quienes ejercemos responsabilidad de Estado debemos gobernar para todos y obrar conforme al bien común. Esa es la certeza, la enseñanza y la profunda responsabilidad que nos impone la fe", afirmó.

Milei vinculó ese planteo con la orientación económica de su administración y explicó que utiliza el concepto de "equilibrio general intertemporal" para describir el criterio con el que busca evaluar las decisiones de Gobierno.

Según detalló, la idea consiste en considerar los efectos de las políticas públicas sobre el conjunto de la sociedad y no solamente sobre un sector o un momento determinado. En esa explicación, planteó que las decisiones deben contemplar tanto las necesidades actuales como las consecuencias que tendrán para las próximas generaciones.

En esa línea, sostuvo que su administración busca construir un país que pueda ser heredado por quienes todavía no forman parte de la vida adulta. "Queremos construir un país fundado sobre la roca, para los que hoy vivimos en él y para los que van a heredarlo", manifestó.

"Nos haremos responsables no solo de los argentinos del presente, los niños de hoy y los de mañana. Por eso también trabajamos", agregó.

El pedido de Milei al Papa para que rece por la Argentina

Hacia el cierre de su intervención, el mandatario volvió a destacar la importancia de la visita papal y sostuvo que la presencia de León XIV representa un acontecimiento espiritual para el país.

"Somos un pueblo de fe, que nos lleva a vencer el mal con el bien. La visita de Su Santidad nos eleva espiritualmente a todos los argentinos", expresó.

Finalmente, Milei le agradeció al Pontífice por su llegada y le hizo un pedido en nombre del país: "Santidad, gracias por venir. Quiero pedirle únicamente que rece por la Argentina, como hacemos nosotros".

El encuentro en el Palacio Libertad formó parte de las actividades oficiales previstas durante la estadía de León XIV en el país, que se extenderá hasta el 11 de noviembre. La reunión convocó a autoridades de los tres poderes del Estado, representantes de distintas fuerzas políticas, referentes de la Iglesia y miembros de la sociedad civil.