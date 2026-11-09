Nació con parálisis cerebral, fue abandonada por su madre y encontró en el Pequeño Cottolengo Don Orione un lugar donde sentirse querida

El papa León XIV se emocionó este lunes con el relato de Marta Griselda Torres, una mujer que vive desde hace muchos años en el Cottolengo Don Orione.

Torres le contó al Santo Padre que no puede caminar ni ver, pero que tras mucho tiempo de ser rechazada en la sociedad, en ese lugar encontró amor pudo conocer "profundamente a Dios".

"En el Cottolengo soy feliz. Conocí profundamente a Dios", expresó la mujer, que le agradeció con énfasis al papa por la visita.

El Pontífice se mostró emocionado y debió secarse las lágrimas, conmovido por el relato de la mujer. Luego, ella le acercó un libro que escribió sobre la experiencia dentro del Cottolengo Don Orione.

Luego, al dar un mensaje, León XIV agradeció a los voluntarios del lugar por hacer "caridad" en cada acto diario.

Quién es Marta Torres, la mujer que emocionó al papa León XIV con su historia de vida

La visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, tuvo uno de sus momentos más conmovedores cuando Marta Griselda Torres tomó la palabra para contar su historia. Nació con parálisis cerebral, no puede caminar ni ver y fue abandonada por su madre cuando era apenas una bebé. Después de atravesar años de dificultades y buscar un lugar donde vivir, encontró en la institución católica un espacio al que hoy considera su hogar.

Frente al Sumo Pontífice, Marta repasó parte de su vida y explicó cómo fue su llegada al Cottolengo. "Hace muchos que vivo en el Cottolengo. Nací con una discapacidad que me impide caminar y ver, o, mejor dicho, una parálisis cerebral. Mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños: se fue de mi casa y no volvió más. Quedé con mi papá y mis hermanos, que se hicieron cargo de mí", relató.

Su infancia y juventud estuvieron atravesadas por tratamientos médicos, internaciones y operaciones. También tuvo que recorrer distintas instituciones en busca de un lugar donde pudiera vivir, aunque ninguna de esas experiencias logró darle la estabilidad que necesitaba.

"Desde joven tuve que afrontar muchas dificultades: internaciones, operaciones y numerosos tratamientos. Durante largos años recorrí muchos lugares con el fin de buscar un lugar para vivir, pero eran transitorios y no eran adecuados para mí. Hasta que llegué al Cottolengo: fue un faro de luz que iluminó mi vida", recordó.

El lugar donde encontró una familia

Para Marta, el Pequeño Cottolengo Don Orione significó mucho más que encontrar un espacio de residencia. Allí pudo sentirse acompañada y dejar atrás la sensación de rechazo que había experimentado durante años.

"No es sólo un lugar para vivir, sino un lugar en donde fui recibida, alojada y querida. Me ayudaron a no sentirme rechazada, porque de tanto andar y no encontrar nada me sentía así. Acá me siento tan feliz, también conocí profundamente a Dios a través de las personas que me acompañaron", expresó.

La institución, ubicada en Claypole, alberga a más de 400 personas con discapacidades graves. Durante el encuentro, otra de sus residentes, Norma Donato, también compartió su experiencia y contó que vive allí desde los 14 años, un lugar donde encontró "a una familia y a Dios".

El libro que le regaló al Papa para ayudar a otras personas

Uno de los momentos centrales del encuentro llegó cuando Marta le entregó a León XIV un libro escrito por ella misma. La obra nació de su deseo de transformar las experiencias que atravesó en un mensaje de acompañamiento para quienes viven situaciones similares.

"Durante mucho tiempo quise ayudar y no sabía cómo hacerlo, por eso escribí este libro. Deseo que mi historia sea conocida, escuchada, porque quiero hacer el bien, que pueda servir a otras personas que viven en mi misma situación o parecida: que no se sientan solas, que tienen derecho a ser recibidas, amadas y respetadas", le explicó al Papa.

Luego, le acercó personalmente el ejemplar y le dedicó unas palabras de agradecimiento: "Santo Padre, hoy le entrego este libro, que es parte de mi vida. Espero que le sirva de mucho bien y que usted también pueda ayudar a otras personas. Se lo entrego como agradecimiento a Dios por haberme regalado muchas cosas, a usted, Santo Padre, por haber venido a visitarnos, por habernos elegido y por poner la mirada en los otros. ¡Gracias, Santo Padre!".

Como gesto de reconocimiento, León XIV le regaló un rosario.

La reacción de León XIV ante el testimonio de Marta

Las palabras de Marta y Norma conmovieron al Sumo Pontífice, que debió secarse las lágrimas durante el encuentro. Después de escuchar a las residentes, agradeció a los voluntarios y trabajadores del Cottolengo por la tarea cotidiana que realizan y destacó el valor de la caridad.

En su mensaje, León XIV también dejó una reflexión sobre la dignidad de las personas con discapacidad y el lugar que deben ocupar en la sociedad.

"Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida", sostuvo.

Finalmente, el Papa remarcó que la manera en que una sociedad acompaña a quienes tienen necesidades especiales también habla de su nivel de desarrollo: "El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales".