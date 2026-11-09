Más de 90 locales porteños ofrecen descuentos y menús especiales hasta el 12 de noviembre. Platos internacionales, parrilla y opciones desde $5.000

La visita del papa León XIV a Buenos Aires también tiene su capítulo gastronómico. Hasta el 12 de noviembre, más de 90 restaurantes, bares y otros establecimientos de la Ciudad participan del Menú Papa León, una iniciativa que reúne promociones, descuentos y propuestas especiales en distintos barrios porteños.

La propuesta es impulsada por el Gobierno de la Ciudad junto con el sector privado y la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Cafés (AHRCC). La oferta incluye desde hamburguesas, pizzas y empanadas hasta parrillas, pastas y platos de cocina internacional, con alternativas para diferentes presupuestos.

Entre las opciones hay combos a precios promocionales, menús de varios pasos, descuentos sobre la carta y promociones 2x1. Para conocer las ubicaciones y las condiciones de cada beneficio, se habilitó un mapa interactivo con todos los establecimientos adheridos.

Qué restaurantes participan del Menú Papa León y cuáles son sus promociones

La iniciativa reúne propuestas de cadenas gastronómicas y restaurantes independientes. Estos son algunos de los locales participantes y sus principales ofertas.

Pizzerías y restaurantes de pastas

Las pizzerías y casas de pastas concentran varias de las alternativas del Menú Papa León.

La Continental ofrece una pizza grande de muzzarella con dos gaseosas por $33.000 o con dos chops de cerveza por $36.000. Por su parte, Hell's Pizza presenta promociones 2x1 en pizzas, mientras que Primera Parada tiene una pizza gigante de muzzarella con dos empanadas por $32.000.

En Itálica Pizza Bar, la propuesta consiste en una pizza grande de pepperoni acompañada por dos porrones de Stella Artois Pure Gold por $45.000.

También participan:

Napol.eat: pizza libre con una bebida por $29.000 por persona; pasta fresca con copa de vino por $26.900; y licuado de frutilla con medialuna de jamón y queso por $8.500.

Monti Bar de Pastas: plato de ñoquis con tuco rosa o blanco por $15.000, según las sucursales adheridas.

La Tía Zelmira: caseritos de muzzarella y albahaca con salsa y bebida por $35.000; milanesa con papas fritas y bebida por $40.000.

La Ochavita: canelones de verdura, ricota y mozzarella con estofado de salchicha parrillera por $10.000.

Army: pizza grande de mozzarella con dos chops de cerveza Quilmes por $33.000.

En el caso de Monti Bar de Pastas, una de las sucursales también incorpora una propuesta solidaria: destinará el 10% de las ventas de sus ñoquis de papa a una organización comunitaria.

Hamburguesas y comidas rápidas

Las cadenas de hamburguesas y los locales de comida rápida también tienen presencia en el circuito gastronómico.

El Desembarco ofrece su hamburguesa San Antonio con papas fritas a mitad de precio, por $11.450. La promoción está disponible en distintas sucursales incluidas en el mapa.

Mr Tasty participa con una Torre Cheddar simple, acompañada de papas fritas y gaseosa, por $8.300. La propuesta alcanza locales de Flores, Liniers, Caballito, Villa Crespo y otros barrios.

Por su parte, Mostaza ofrece el combo Mega Cuarto Bacon por $17.300, con un sundae de regalo, en los puntos adheridos.

Otras alternativas son:

Chicken Corner: sándwich de pollo frito con mermelada de panceta, cheddar, huevo a la plancha y salsa a elección, acompañado de papas y gaseosa o agua, por $18.500.

Green Grizzly: Dúo Clásico, con dos hamburguesas y 300 gramos de papas, por $25.499; Dúo Doble Papas por $29.499; y Dúo Grizzly Total, con bandeja grande y dip, por $31.990.

Ribs al Río, Patio Costanera Norte: Baby Junior con papas fritas por $22.050 o sándwich de bondiola con papas fritas por $15.920.

Burger Point Hamburguesería: 10% de descuento en todo el menú, con todos los medios de pago.

Hueburgers: combo con gaseosa por $25.000.

Parrillas y restaurantes con menús especiales

Para quienes buscan carnes y platos tradicionales, el Menú Papa León incluye distintas parrillas y restaurantes con propuestas de varios pasos.

República del Fuego ofrece un ojo de bife acompañado de ensalada y bebida por $39.800.

En La Pedrera, las opciones incluyen vacío con papas fritas por $70.000, asado con papas fritas por $60.000, mix de carnes con papas fritas por $75.000 y milanesa napolitana para dos personas por $45.000.

Sagardi Argentina presenta un menú de tres pasos a elección por $65.000 y una propuesta de pintxos por $35.000.

Entre los demás establecimientos adheridos figuran:

Cantina Recoleta: asado banderita con doble guarnición para dos personas por $45.000.

Argento La Vía: parrillada para dos personas con guarnición y dos copas de vino por $80.000.

Hispano Cocina Española: menú con entrada, plato principal, postre y bebida por $39.000 por persona. Incluye alternativas como rabas, tortilla española y paella.

Donde Manda Capitán: menú con bife de chorizo y guarnición o ravioles de salmón con crema de camarones, bebida y postre o café por $39.000.

Bernardino Restaurant: menú de dos pasos, con tres alternativas de plato principal y tres de postre, copa de vino, bebida sin alcohol y café por $39.000.

Mala Cara Resto: empanada de entrada, tira de asado con guarnición, budín de pan y agua o gaseosa por $35.000.

La Parrillita del Pasaje: choripán por $7.000.

Empanadas, cocina internacional y otras propuestas

El recorrido gastronómico también incluye preparaciones de distintas tradiciones culinarias, con opciones que van desde empanadas y sándwiches hasta platos mexicanos y coreanos.

Lo de Raúl presenta dos alternativas: Habemus Empanada, con tres empanadas y una bebida por $12.000, y Maldita Milanga, un sándwich de milanesa tucumano con papas fritas y bebida por $19.000.

En el patio de comidas del Shopping Abasto, Mandu ofrece hot dogs coreanos por $5.000, kimbap por $8.000 y onigiris coreanos por $5.000.

En Sazón Mexica, la promoción para dos personas incluye dos tacos, dos quesadillas, nachos con guacamole y dos aguas de sabor por $30.000.

Otras propuestas son:

El Hornero de San Telmo y La Posta del Hornero: dos empanadas con bebida por $10.000.

El Gauchito: dos empanadas con una lata de gaseosa o agua por $10.000.

La Caña Vermutería: bocadillo de carne desmechada o ceviche de langostinos con una bebida a elección por $16.590.

Capochetta: sándwich Splendido de mortadela con pistacho, stracciatella de burrata, tomates secos, rúcula y pesto de albahaca, con bebida, por $22.500.

Deltoro Grill: menú turista con empanada de lomo, bife de chorizo, bebida y flan o café por $30.000.

La Bodeguita: dos panchos venezolanos con gaseosa por $11.000 o dos panchos comunes con gaseosa por $6.000.

Aurelia Cantina: dos tacos a elección por $30.000, con la posibilidad de sumar agua fresca por un total de $35.000.

Descuentos, promociones 2x1 y beneficios especiales

Además de los combos y menús con precios establecidos, algunos establecimientos ofrecen descuentos sobre determinados productos o sobre el total de la carta.

Entre ellos se encuentran:

Polche: 10% de descuento sobre toda la carta pagando en efectivo.

Mondongo y Coliflor: 15% de descuento pagando en efectivo.

Ruta 6, Casa de Tequeños: 10% de descuento.

Bembos Shawarma: 10% de descuento.

Madero Tango: 30% de descuento en la cena show.

Gallo Negro: happy hour 2x1 en cervezas y tragos.

Faizan: promoción 2x1 de 18 a 21; 15% de descuento en efectivo y 10% mediante transferencia.

Catedral Tango: 10% de descuento en empanadas.

Restaurant La Perlita: 15% de descuento en almuerzo y cena.

También hay propuestas con condiciones particulares. Malvón ofrece un 15% de descuento en efectivo sobre su brunch entre el 7 y el 10 de noviembre, de 11 a 16.

En Campobravo, en tanto, figura un menú corporativo libre de gluten por $24.000, que incluye plato principal, bebida y café. La promoción está disponible de martes a viernes, de 12 a 16.

Hasta cuándo se puede aprovechar el Menú Papa León 2026

La iniciativa gastronómica se desarrolla del 6 al 12 de noviembre de 2026 en restaurantes, bares y otros establecimientos adheridos de la Ciudad de Buenos Aires.

Las promociones varían según cada local: algunas consisten en descuentos sobre la carta, otras ofrecen combos a precios especiales y también hay menús diseñados exclusivamente para la ocasión.

Cómo consultar el mapa de restaurantes adheridos

Para conocer todos los establecimientos que participan, el Gobierno porteño habilitó un mapa interactivo de Google My Maps que reúne las ubicaciones y las promociones disponibles.

Cada marcador permite identificar un restaurante o una sucursal y consultar los beneficios publicados. De esta manera, es posible localizar las propuestas de las distintas cadenas y también las de los establecimientos independientes.

Antes de acercarse, conviene revisar las condiciones de cada promoción: algunas requieren pagar en efectivo, otras tienen horarios específicos y determinados menús solamente están disponibles ciertos días de la semana.