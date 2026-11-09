El CEO de Nvidia confesó una infidelidad con presunta espía china y ahora lo investigan

Jensen Huang envió una carta a sus empleados, reconociendo la relación extramarita. Qué se sabe del caso y por qué Washington está en alerta

Huang continúa como CEO y Nvidia no cree que la seguridad esté comprometida.

Nvidia abrió una investigación independiente para determinar si su CEO y cofundador, Jensen Huang, fue blanco de una operación de inteligencia extranjera. La decisión se conoció después de que el empresario reconociera ante los empleados de la compañía que mantuvo una relación extramarital con una mujer china identificada por funcionarios estadounidenses como presunta agente de inteligencia.

El caso tomó relevancia luego de que The New York Times revelara el vínculo entre Huang y Alice Huang, una ciudadana china que habría tenido conexiones con el aparato de inteligencia de Pekín. La mujer trabajaba en el sector tecnológico y estaba vinculada con una empresa que compraba procesadores de Nvidia.

En un comunicado, el directorio de la fabricante de chips confirmó que puso en marcha una investigación para esclarecer si su máximo ejecutivo fue objetivo de una operación de inteligencia. No obstante, la empresa buscó llevar tranquilidad sobre las posibles consecuencias del episodio: aseguró que, hasta el momento, no tiene "ningún motivo para creer que la seguridad nacional o los secretos de Nvidia se hayan visto comprometidos".

Huang, por su parte, manifestó su respaldo a la investigación y aseguró que colaborará con el proceso. "Amo a nuestro país y a nuestra empresa", expresó en un mensaje dirigido al personal. También afirmó: "Estoy comprometido a proteger a Nvidia y a apoyar la seguridad nacional de Estados Unidos".

Jensen Huang pidió disculpas a los empleados de Nvidia

Además de referirse a la investigación, el empresario reconoció ante los trabajadores que había sido infiel a su esposa y pidió disculpas por su comportamiento.

Huang volvió a manifestar su compromiso con la compañía y sostuvo que está "totalmente comprometido con Nvidia". También prometió que trabajará para recuperar la confianza de sus empleados.

Pese a la controversia, la empresa confirmó que no habrá cambios en su conducción. Chris Martin, vocero de Nvidia, aseguró a Forbes que Huang continuará desempeñándose como CEO.

"Las noticias de hoy no frenarán a Nvidia", afirmó Martin. Y agregó: "Jensen está comprometido a seguir liderando Nvidia como CEO sin interrupciones".

Quién es Alice Huang y qué vínculos tenía con Nvidia

Uno de los aspectos centrales de la investigación es la identidad de Alice Huang y su posible relación con organismos de inteligencia de China.

La mujer era ejecutiva de Megaspeed, una compañía de centros de datos con sede en Singapur que compraba procesadores a Nvidia. La firma ya había despertado sospechas en Estados Unidos por su posible participación en operaciones de contrabando de chips avanzados de inteligencia artificial hacia China, en un contexto marcado por las restricciones estadounidenses a la exportación de esta tecnología.

Todavía no se conoce con precisión qué función cumplía Alice Huang dentro de la organización ni cuál era el alcance de sus responsabilidades.

La preocupación de las autoridades estadounidenses se profundizó después de que la mujer apareciera mencionada en un documento clasificado, elaborado bajo la supervisión del secretario de Estado, Marco Rubio. Allí se la señalaba como una posible recluta del Ministerio de Seguridad del Estado de China, el principal organismo de inteligencia civil del país asiático.

En ese mismo contexto, Jensen Huang también habría sido objeto de una investigación por su presunta vinculación indirecta con operaciones de contrabando de chips avanzados de Nvidia hacia China.

La información sobre la relación entre el empresario y la presunta agente habría llegado incluso al presidente estadounidense, Donald Trump. Sin embargo, todavía no está claro por qué su administración no tomó medidas inmediatas después de recibir esos datos.

Nvidia había calificado anteriormente el vínculo entre su CEO y Alice Huang como "inesperado". Ahora, la investigación interna deberá establecer si existió algún tipo de operación de inteligencia y, fundamentalmente, si la relación pudo haber expuesto información sensible de la compañía.

De cuánto es la fortuna de Jensen Huang

La controversia involucra a uno de los empresarios más influyentes de la industria tecnológica mundial. Según la estimación de Forbes correspondiente al domingo 8 de noviembre, la fortuna de Jensen Huang asciende a u$s162.200 millones, patrimonio que lo ubica en el octavo puesto entre las personas más ricas del mundo.

La mayor parte de su riqueza está vinculada con su participación accionaria de aproximadamente el 3,5% en Nvidia, compañía que cofundó y que se convirtió en uno de los principales protagonistas del auge global de la inteligencia artificial.

La fabricante de procesadores gráficos alcanza una capitalización bursátil estimada en u$s4,5 billones, un valor que refleja el peso estratégico que adquirió su tecnología para el desarrollo de centros de datos, modelos de inteligencia artificial y sistemas de computación avanzada.

En ese escenario, cualquier sospecha sobre una posible filtración de información o una operación de inteligencia extranjera representa un asunto especialmente delicado para Nvidia, tanto por sus intereses comerciales como por su relevancia para la seguridad tecnológica de Estados Unidos.