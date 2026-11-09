El Brent perfora los u$s94 por barril ante indicios de calma en la región y advertencias sobre exceso de oferta. Qué pasará con los combustibles

El precio del petróleo Brent cede más de 4% al promediar las operaciones de este lunes, a partir de señales concretas de distensión en Medio Oriente.

El barril de crudo cae hasta los u$s93,85, lo que implica una reducción de 4,6% con relación a la apertura en u$s98.

Cae el precio del petróleo, tras declaración de Donald Trump

Analistas señalan que esta reducción es producto de las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien señaló que nuevos ataque a Irán "son muy improbables".

El marcado giro diplomático del líder republicano se produjo luego de su derrota en las elecciones legislativa de medio término. Además, influyó un informe de JPMorgan que hablaba de un "exceso de oferta acumulada".

Si bien este escenario debe consolidarse en los próximos días, los operadores entienden que hay menos margen para nuevas subas.

Este escenario también quita presiones inflacionarias sobre la economía argentina, ante la posibilidad de que se pausen o acoten nuevos aumentos en los combustibles.

Vaca Muerta multiplicó por 10 su producción de petróleo en 8 años

En apenas ocho años, la producción de petróleo no convencional de Vaca Muerta se multiplicó por 10,7 al pasar de 65.605 barriles diarios en septiembre de 2018 a 698.898 bbl/d en septiembre de 2026, lo que equivale a un ritmo de expansión anual del 34,4% que reconfiguró por completo la matriz hidrocarburífera de la Argentina.

La formación no convencional de Vaca Muerta ratifica mes a mes su posición como el motor de la matriz energética argentina, y tal como destaca el último informe Monitor Oil & Gas elaborado por la RICSA Alyc, la extracción de crudo no convencional alcanzó en septiembre de 2026 los 698.898 barriles diarios (bbl/d).

Este valor refleja un incremento interanual del 28% a tono con el ritmo de producción con el que se vino desarrollando la cuenca neuquina en los últimos ocho años. Así, la producción de shale oil se multiplicó por 10,7 en comparación con los 65.605 bbl/d registrados en septiembre de 2018, con una tasa de crecimiento promedio del 34,4% anual.

El empuje no convencional permitió que la producción nacional total de petróleo rozara el umbral del millón de barriles. Durante septiembre de 2026, el país alcanzó un volumen total de 973.700 bbl/d, lo que representó un alza del 15,5% interanual (sumando 130.700 bbl/d en doce meses) y un avance del 3,9% frente a agosto. De mantenerse la actual dinámica de producción, el hito técnico de los 1.000.000 de barriles por día podría concretarse antes de finalizar el año.

En la actualidad, Vaca Muerta aporta el 72,1% del total del petróleo producido en el país, cuando un año atrás explicaba el 65% del volumen general. La Cuenca Neuquina se afianza así como el principal polo hidrocarburífero nacional al concentrar el 80% de la oferta de crudo (778.982 bbl/d) y el 76% del suministro total de gas natural.

Desempeño exportador y duplicación del superávit energético

El crecimiento productivo coincidió con un contexto internacional caracterizado por precios elevados. El barril de crudo Brent promedió u$s114,2 en septiembre (un alza del 68% frente al mismo mes de 2025), tras tocar picos puntuales de u$s135,51 a comienzos de octubre a causa de las tensiones geopolíticas en el Estrecho de Ormuz.

Esta combinación de mayores volúmenes exportados (+39,8%) y mejores cotizaciones internacionales (+33,4%) impulsó las exportaciones del rubro Combustibles y Energía (CyE) hasta los u$s1.781 millones en septiembre, evidenciando un salto del 89,1% interanual.

Específicamente, las ventas externas de crudo generaron u$s1.127 millones en el mes (+86,4% interanual), alcanzando un acumulado de u$s7.753 millones en los primeros nueve meses del año, de acuerdo al detalle del informe de RICSA, en base a datos de la Secretaría de Energía.

Gracias a estos ingresos, la balanza comercial energética del país registró en septiembre un superávit de u$s1.441 millones, cifra que más que duplicó el saldo positivo obtenido en el mismo período del año anterior de u$s692 millones.

Entre enero y septiembre de 2026, el saldo positivo acumulado del sector energético trepó a u$s8.000 millones. La provincia del Neuquén se consolidó como la principal generadora de divisas del rubro, al explicar el 56% de los despachos al exterior de combustibles y energía (u$s1.003 millones en el mes y u$s6.933 millones acumulados).