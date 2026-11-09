El vehículo cuenta con una cúpula transparente, escalera eléctrica y una configuración especial para transportar hasta siete ocupantes

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá un protagonista inesperado fuera de los actos religiosos: una Toyota Hilux especialmente transformada para convertirse en papamóvil. La automotriz japonesa adaptó y donó dos unidades para los recorridos que el Sumo Pontífice realizará en Buenos Aires y Córdoba, con una serie de modificaciones que convierten a la tradicional pick-up fabricada en el país en un vehículo completamente diferente.

El proyecto demandó siete semanas de trabajo y se desarrolló siguiendo los requerimientos técnicos establecidos por el Vaticano. El resultado es una unidad de configuración especial, con una estructura trasera abierta, una cúpula transparente y distintos elementos diseñados para que el Papa pueda saludar y mantener contacto visual con las personas durante sus desplazamientos.

No se trata solamente de una camioneta con una adaptación estética. El desarrollo incluyó modificaciones en la carrocería, el acceso al habitáculo, la suspensión y los elementos de seguridad, además de una disposición interior pensada para facilitar la circulación de sus ocupantes.

Cómo es el papamóvil de Toyota y cuáles son sus características

La base elegida fue la Toyota Hilux, uno de los vehículos más representativos de la industria automotriz argentina. Para esta transformación se utilizó una configuración especial de cabina abierta, que permite optimizar el contacto del sector trasero con el exterior.

El papamóvil diseñado por Toyota para León XIV demandó siete semanas de trabajo.

El vehículo tiene 5,50 metros de largo, 2,10 metros de ancho y 3,10 metros de alto. Su distancia entre ejes es de 3.085 milímetros, mientras que el peso estimado, incluyendo las modificaciones y los siete ocupantes previstos, alcanza los 2.935 kilos.

En cuanto a la mecánica, cuenta con transmisión automática y tracción 4x4. Utiliza neumáticos de medida 265/60 R18 y recibió una adaptación específica de la suspensión para soportar la carga adicional sin comprometer la altura, el confort ni la respuesta dinámica.

Uno de los elementos más llamativos es la cúpula de policarbonato transparente, con diseño curvo, que permite la visibilidad del Santo Padre desde distintos ángulos. En su interior incorpora iluminación LED, mientras que la estructura fue evaluada mediante análisis de elementos finitos y distintas verificaciones funcionales.

Un dato que sobresale de la ficha técnica es que el papamóvil no está blindado. Según la información proporcionada por Toyota, los materiales empleados responden a los requerimientos específicos establecidos por el Vaticano para este proyecto.

El vehículo tiene una escalera eléctrica, una estructura trasera abierta y una cúpula transparente.

Un asiento especial para León XIV y capacidad para siete personas

El sector trasero fue diseñado para que León XIV pueda desplazarse con comodidad y, al mismo tiempo, mantener cercanía con los fieles.

La configuración contempla un asiento central destinado al Papa y dos asientos auxiliares, todos revestidos en eco-cuero blanco. El espacio cuenta con barandas de seguridad, piso revestido en tapizmel rojo y revestimientos interiores de ABS, un material plástico utilizado para conseguir terminaciones uniformes y resistentes.

La disposición general permite transportar hasta siete ocupantes: dos personas en el habitáculo delantero y cinco en el sector trasero, de acuerdo con las especificaciones solicitadas por el Vaticano.

También se diseñó una zona de circulación para facilitar el desplazamiento dentro del vehículo. El objetivo es que el acceso y la permanencia en el sector papal resulten lo más cómodos y seguros posible.

La escalera eléctrica y los detalles que lo distinguen

Otro de los desarrollos particulares está en el sistema de acceso. El papamóvil incorpora una escalera eléctrica trasera que se abre y se cierra mediante pulsadores, además de plataformas laterales, barandas y un piso adaptado para facilitar el ingreso y la circulación.

Las pisaderas traseras fueron diseñadas para soportar una carga vertical de hasta 200 kilos.

En materia de diseño protocolar, las dos unidades llevan banderines del Vaticano, con mástiles y soportes especialmente desarrollados para su instalación. También incorporan el escudo papal en ambos laterales y una patente identificatoria: S.C.V. 1, correspondiente al Stato della Città del Vaticano.

El vehículo cuenta con lugar para siete ocupantes y un asiento exclusivo para el Papa.

El color elegido es el blanco, tradicionalmente asociado con los vehículos utilizados por los pontífices.

Cómo se fabricó el papamóvil en Argentina

La transformación de las dos Hilux involucró a distintas empresas de la cadena de valor de Toyota en el país.

El trabajo de adaptación estuvo a cargo de Vallé Equipamientos, una compañía con 70 años de trayectoria especializada en carrozado y equipamiento vehicular, que cuenta con certificación de Toyota Motor Corporation en Japón.

Por su parte, Furlong, uno de los socios estratégicos de Toyota en materia logística, se ocupó del traslado de las unidades.

El concesionario Kansai tuvo un papel central en el vínculo con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina. Además, brindará soporte logístico durante las actividades previstas en Buenos Aires.

La iniciativa comenzó cuando Toyota tomó conocimiento de la posible visita del Papa a la Argentina y se puso a disposición para colaborar con la movilidad. A través de Kansai, estableció contacto con las autoridades religiosas y presentó la propuesta de donar dos Hilux transformadas en papamóviles.

El cronograma fue exigente: en julio se enviaron las especificaciones técnicas y en agosto se presentó la propuesta de desarrollo. La conversión de las camionetas se completó en apenas siete semanas.

Qué pasará con los papamóviles después de la visita

Las dos Toyota Hilux fueron donadas a la Santa Sede. Sin embargo, la automotriz argentina continuará vinculada con su mantenimiento.

Toyota tendrá a su cargo guardar, preservar y mantener las unidades para eventuales usos que solicite la Iglesia. La compañía también dejó abierta la posibilidad de exhibir los vehículos al público en el marco de sus propias actividades.

La elección de la Hilux tiene, además, un significado industrial para la compañía: se trata del vehículo más producido en la historia de la industria automotriz argentina y de uno de los principales exponentes de la capacidad exportadora del sector.

Toyota fabrica la Hilux en su planta de Zárate, provincia de Buenos Aires, donde también produce los modelos SW4 y Hiace. Desde el inicio de sus operaciones industriales en 1997, la compañía acumula 2,5 millones de vehículos fabricados en el país.

Para 2026, la automotriz proyecta una producción superior a las 184.000 unidades, un récord histórico. Cuenta con más de 7.500 empleados directos y una cadena de valor que supera los 30.000 puestos de trabajo.

El 80% de su producción se exporta a 22 países de la región. En ese contexto, la transformación de dos Hilux para la visita de León XIV representa un desarrollo particular para una camioneta que ya tiene un lugar destacado en la industria nacional.