Quién es el empresario argentino que León XIV destacó y será beatificado

El religioso puso en valor la defensa de salarios y derechos laborales que sostuvo Shaw, cuya causa de beatificación avanza desde 2021

Enrique Shaw fue el argentino elegido por el papa León XIV para ejemplificar cómo debe ser un empresario católico comprometido con la justicia social. Durante su encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), el Pontífice presentó a Shaw como un modelo de integración entre actividad empresarial y Doctrina Social de la Iglesia.

La mención ocurrió en el marco de la gira papal por Argentina. León XIV destacó la figura de un empresario que defendía salarios que contemplaran las necesidades familiares y consideraba que una compañía debía trascender el mero negocio.

La historia de Shaw, marcada por el compromiso social y religioso, adquiere nueva relevancia ante el avance de su proceso de beatificación. Fue declarado venerable por el papa Francisco en abril de 2021, y durante 2025 las evaluaciones sobre un milagro atribuido a su intercesión recibieron dictámenes favorables.

Qué dijo el papa León XIV sobre Enrique Shaw y su visión empresarial

El Pontífice fue directo al presentar a Shaw ante empresarios y trabajadores. "En el mundo empresarial nos interpela con fuerza la vida del venerable Enrique Shaw, empresario católico que se convirtió al descubrir la belleza del Evangelio, expresado en la Doctrina social de la Iglesia", expresó León XIV.

El papa subrayó especialmente la concepción que tenía Shaw sobre las relaciones laborales. Recuperó una frase clave del empresario argentino: "la industria no era sólo un engranaje productivo ni un medio de acumulación de capital, sino una verdadera comunidad de personas llamadas a crecer juntas".

Esa visión ubicaba a los trabajadores en el centro de la actividad productiva. Para Shaw, el crecimiento económico y el bienestar de los empleados no eran objetivos incompatibles.

León XIV también recordó que Shaw contribuyó a la fundación de la UCA, donde su pensamiento ha sido objeto de estudio. Para ilustrar su filosofía, citó una reflexión del empresario: "Es necesario formar empresarios cristianos y darles un estilo de vida: contribuir a un mundo mejor".

Shaw agregaba en ese texto que la misión consistía en "tratar de santificarnos a través de la profesión y de santificar la profesión". Una forma concreta de vivir la fe desde el mundo de los negocios.

Quién fue Enrique Shaw: marino, empresario y padre de nueve hijos

Enrique Shaw nació en París en 1921, en el Hotel Ritz. Desarrolló gran parte de su vida en Argentina. Fue marino, empresario, esposo y padre de nueve hijos.

A diferencia de otras figuras que alcanzaron reconocimiento dentro de la Iglesia, no fue sacerdote ni integró una congregación religiosa. Construyó su trayectoria espiritual desde la vida familiar y el mundo corporativo.

Su visión empresarial se diferenciaba de los criterios tradicionales de su época. Consideraba que las compañías debían generar ganancias, pero también garantizar condiciones laborales dignas y promover el desarrollo de quienes trabajaban en ellas.

Esa filosofía lo llevó a impulsar el salario familiar, una propuesta que buscaba contemplar no solamente las tareas desempeñadas por cada trabajador, sino también las necesidades económicas de su hogar. Defendía que la remuneración debía permitir una vida digna.

Las relaciones entre empresarios y empleados, según Shaw, tenían que sostenerse sobre la justicia, el respeto y el diálogo. No eran conceptos abstractos: los aplicaba en su propia empresa.

La creación de ACDE y su compromiso con la Doctrina Social de la Iglesia

Uno de sus principales legados fue la creación de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE). Shaw fue su primer presidente.

Desde ACDE promovió la aplicación de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia en el ámbito económico argentino. El objetivo era formar dirigentes capaces de combinar eficiencia empresarial con responsabilidad social.

La Doctrina Social de la Iglesia propone que la actividad económica debe estar al servicio de la persona humana. Shaw tradujo esos principios en prácticas concretas dentro de su compañía.

En un momento de su vida consideró abandonar el mundo corporativo para trabajar directamente junto a los obreros. Un sacerdote de la diócesis de Chicago le recomendó permanecer en su puesto y transformar las estructuras empresariales desde adentro.

Ese consejo marcó su trayectoria. Chicago es también la diócesis de origen de León XIV, quien llegó a definir a Shaw como "un hombre providencial para nuestros tiempos".

Su detención en 1955 por sus convicciones religiosas

El compromiso religioso de Shaw también tuvo consecuencias personales. En 1955, durante el enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia Católica, fue detenido por sus convicciones y sus manifestaciones públicas de fe.

El contexto era tenso. Ese año hubo quema de templos en Argentina, y Shaw no ocultó su postura católica. La detención no lo apartó de sus principios.

A pesar de ese episodio, mantuvo su actividad empresarial y su participación en organizaciones católicas. No abandonó ni su fe ni su trabajo.

La enfermedad, su muerte y la frase sobre sangre obrera

La vida de Shaw estuvo marcada por una enfermedad grave que lo llevó a necesitar transfusiones de sangre. Ante esa situación, los propios trabajadores de su empresa se ofrecieron como donantes.

Ese gesto reflejó el vínculo que había construido con ellos. No era una relación meramente laboral: había reciprocidad y afecto.

A ese episodio se atribuye una de sus frases más recordadas: "Ahora soy feliz, ya que por mis venas corre sangre obrera". Una síntesis de su filosofía empresarial.

Shaw murió en 1962, a los 41 años. Su figura continuó ganando reconocimiento dentro de la Iglesia argentina.

El camino hacia la beatificación: de venerable a futuro beato

En abril de 2021, el papa Francisco lo declaró venerable. Ese título significa que la Iglesia reconoció oficialmente sus virtudes cristianas heroicas. Es un paso fundamental en el proceso de beatificación.

Durante 2025, las instancias médicas y teológicas que analizaron un milagro atribuido a su intercesión emitieron evaluaciones favorables, al igual que la comisión de obispos y cardenales del Dicasterio para las Causas de los Santos. El proceso avanza hacia la beatificación.

Si se concreta, Shaw será uno de los primeros laicos argentinos en alcanzar ese reconocimiento. Su canonización mostraría que la santidad no es exclusiva de sacerdotes o religiosos: también puede vivirse desde la vida familiar y el trabajo.

La reivindicación del papa León XIV durante su visita a Argentina refuerza esa lectura. Shaw, para el Pontífice, es un modelo de cómo integrar fe y actividad productiva, sin separar el compromiso religioso de la responsabilidad social.