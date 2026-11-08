El Papa habló de economía, salarios y jubilados ante Milei: qué balance hizo el Gobierno

Pese a las diferencias de fondo, cerca del Presidente y de Karina Milei calificaron el mensaje papal como "ecuánime" y "muy bueno"

El mensaje papal enfatizó la ética en la autoridad, rechazando la corrupción y la falta de diálogo. El Gobierno intentó neutralizar la carga social del discurso sin entrar en una disputa abierta.

El Pontífice defendió el trabajo, la protección a jubilados y a los jóvenes, advirtiendo que el crecimiento debe ser inclusivo. El oficialismo minimizó esto resaltando su postura sobre el aborto.

El Papa instó a priorizar la dignidad humana y el diálogo sobre la economía, interpelando la gestión de Milei. El Presidente elogió el discurso, pero se distanció para evitar debates políticos.

El primer discurso público del papa León XIV en la Argentina dejó un mensaje político, económico y social de considerable profundidad para el gobierno de Javier Milei. Frente al Presidente, su gabinete, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático, el Pontífice trazó los principales lineamientos de la doctrina social de la Iglesia y planteó una agenda que, sin mencionar directamente a la administración libertaria, interpeló varios de los ejes centrales de su política económica y de su concepción del Estado.

Sin embargo, el propio presidente Javier Milei dejó un elogio al Papa, pero a la vez una toma de distancia del discurso. "Me pareció de una coherencia superlativa, y hay muchos elementos de muchísimo valor", dijo.

De todos modos, matizó: "Pero también prefiero eso guardarlo para mí porque lo que yo le diga de lo que he apreciado del discurso del Papa, de cosas muy valiosas a lo largo de toda su ponencia, va a tener una lectura política", explicó.

En el sentido contrario a lo que predicó León XIV respecto del diálogo, la escucha y el acercamiento entre los sectores, Milei se despachó con una crítica a sus opositores al comentar el propio discurso del Papa: "Yo no quiero caer en la miserabilidad de estar poniendo al Santo Padre en el debate rastrero de la política local, que además se caracteriza por una baja calidad y pésimo nivel intelectual".

La primera reacción oficial: elogios institucionales y cautela interpretativa

La primera reacción de la Casa Rosada fue de aprobación institucional, aunque con una llamativa cautela para interpretar el contenido del mensaje. Una fuente cercana a Javier Milei y a Karina Milei resumió ante iProfesional su impresión con una frase: "Estuvo bien, muy institucional". En Presidencia también consideraron que el discurso había sido "ecuánime" y que había estado "muy bien".

Un funcionario que salió del encuentro en el Palacio Libertad, en el Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento, destacó especialmente otro aspecto: "Me gustó porque habló en contra del aborto".

La referencia apuntaba al pasaje en el que León XIV defendió la vida desde sus primeros instantes hasta su término natural, una definición que coincidió con una de las posiciones históricas del movimiento libertario y de los sectores conservadores que acompañan al Gobierno.

Sin embargo, León XIV puso en el centro de su primera intervención pública en la Argentina el trabajo, los salarios, los jubilados, los discapacitados, los jóvenes que emigran y la necesidad de que "la economía esté al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía". También reclamó diálogo, escucha y superación de las diferencias políticas.

Sin embargo, la lectura oficial dejó en segundo plano buena parte de las definiciones económicas y sociales del Pontífice. Consultados sobre las referencias a los jubilados, los trabajadores, las personas con discapacidad, el diálogo político y la necesidad de que la economía esté subordinada a la dignidad humana, cerca del Gobierno respondieron: "Todo eso está en el Evangelio. Claramente lo iba a mencionar. También habló del aborto, la inteligencia artificial o la propiedad privada".

El mensaje papal sobre economía y dignidad humana que incomodó a la Casa Rosada

La explicación oficial pareció colocar en un mismo plano todas las referencias del discurso, aunque el tratamiento de la inteligencia artificial y de la propiedad privada también estuvo atravesado por una preocupación social: que el desarrollo tecnológico, la iniciativa privada y la riqueza generada por los recursos del país beneficien al conjunto de la sociedad y no exclusivamente a las élites o a los sectores empresarios.

El mensaje papal no cuestionó la iniciativa privada, sino que reclamó que el crecimiento alcance también a quienes enfrentan mayores dificultades. Esas definiciones y su deliberada detención para saludar a la vicepresidenta Victoria Villarruel, ante la mirada incómoda de Milei, fueron el comentario de muchos de los presentes.

El Santo Padre debió haber sido informado por sus colaboradores argentinos de la ruptura entre el Presidente y su vicepresidenta.

El propio Javier Milei eligió una fórmula de reconocimiento y distancia. En una entrevista con Luis Majul por LN+, definió la intervención del Pontífice como un discurso "de una coherencia superlativa" y reconoció que contenía "muchísimos elementos de muchísimo valor". Sin embargo, se negó a desarrollar públicamente cuáles eran esas coincidencias o diferencias.

"Me pareció de una coherencia superlativa, y hay muchos elementos de muchísimo valor, pero también prefiero eso guardarlo para mí porque lo que yo le diga de lo que he apreciado del discurso del Papa, de cosas muy valiosas a lo largo de toda su ponencia, va a tener una lectura política", explicó.

Luego profundizó su argumento: "Yo no quiero caer en la miserabilidad de estar poniendo al Santo Padre en el debate rastrero de la política local, que además se caracteriza por una baja calidad y pésimo nivel intelectual".

Y agregó: "Prefiero tener una visión que es mi opinión y que cada uno haga el análisis que corresponda", y si total las opiniones siempre van a ser subjetivas, pero yo no quiero meterme en el barro de utilizar políticamente el discurso.

Consultado sobre el díálogo, Milei dijo que "el problema es... y no estoy en contra de ningunas de esas cuestiones, esa es la caricaturización malévola que hacen una parte del sistema politica con la complicidad del periodismo, pero me parece que los debates deberían ser honestos intelectualmente, pero en la Argentina no son honestos intelectualmente".

Señaló que "son de una precariedad conceptual e intelectual grosera y la verdad es que es un debate teñido por la demagógica, le puedo citar cientos de casos, frente al éxito que significa a la luz de los resultados el equilibrio fiscal, hay gente que dice que si el equilibrio, pero… y cada pero es un aumento del gasto y es violar el equilibrio fiscal, no se si lo hacen porque son deshonestos intelectualmente, ignorantes y malintencionados, o las tres cosas a la vez. Tenemos un problema de definiciones que son groseros. Estoy dispuesto al diálogo, pero a mí me votaron 40 leyes para destruir el equilibrio economico".

La contradicción presidencial: Milei critica a la oposición mientras León XIV pide diálogo

La respuesta presidencial dejó una particular contradicción política. León XIV había pedido precisamente lo contrario: escuchar, dialogar, superar las diferencias y evitar que la confrontación se convierta en un obstáculo para la convivencia democrática. Milei, en cambio, eligió no interpretar el mensaje y aprovechó su intervención televisiva para volver a cuestionar a la oposición por su supuesta baja calidad intelectual.

El Presidente intentó evitar que el mensaje papal fuera incorporado al debate político doméstico, pero el contenido de la intervención ya había abierto una discusión inevitable sobre el modelo económico, la protección social y las responsabilidades de quienes ejercen el poder.

La definición más contundente de León XIV estuvo vinculada con la relación entre economía y dignidad humana. "La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía", afirmó ante Milei y las principales autoridades del país.

El Pontífice sostuvo que la Argentina debe generar condiciones para que las personas puedan vivir de su trabajo y cubrir las necesidades de sus familias. Mencionó expresamente a quienes buscan empleo, a los adultos mayores y a los trabajadores que, aun teniendo una ocupación, encuentran dificultades para afrontar los gastos de sus hogares.

"Corresponde favorecer cuanto abra oportunidades, estimule la iniciativa privada y permita que el crecimiento alcance también a quienes encuentran mayores dificultades", expresó. Esto pareció aludir a que el Gobierno defiende el crecimiento de la economía, aunque no alcance a todos los sectores empresarios y sociales.

Trabajo, salarios y jubilaciones en el centro del mensaje papal

La formulación fue significativa porque combinó el reconocimiento de la actividad privada con una advertencia sobre los límites de un crecimiento que no se traduzca en bienestar para la población. El trabajo, señaló, no es solamente un factor económico: permite sostener a las familias y participar de la vida de la sociedad.

En ese marco, el Papa puso sobre la mesa cuestiones particularmente sensibles para la Argentina actual: los salarios, el poder adquisitivo, las jubilaciones, el desempleo y la situación de quienes padecen discapacidad o dependencia. Su planteo fue que ninguna política económica puede desentenderse de las consecuencias que produce sobre la vida cotidiana de las personas.

Otro de los pasajes más fuertes estuvo dedicado a la emigración juvenil y a las dificultades que enfrenta una generación para construir su futuro en el país.

"Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes deben abandonar su tierra para realizar sus sueños", advirtió León XIV.

La frase tuvo una dimensión que excede el debate económico inmediato. El Pontífice planteó que la Argentina debe revisar sus condiciones de desarrollo, fortalecer la educación, la formación profesional, las universidades y la investigación para que los jóvenes puedan encontrar oportunidades dentro de sus propias fronteras.

También llamó a confiar en las nuevas generaciones y a ofrecerles herramientas para descubrir sus capacidades, desarrollar su inteligencia y creatividad y ponerlas al servicio de la sociedad.

La reflexión incluyó una referencia a la responsabilidad de las generaciones actuales frente a quienes todavía no han nacido. "Nuestra responsabilidad hacia las generaciones venideras comienza por acoger la vida desde sus primeros instantes y custodiarla hasta su término natural", afirmó.

Autoridad, instituciones y corrupción en el mensaje del Pontífice

En ese punto, León XIV vinculó la defensa de la vida con el cuidado de las personas enfermas, dependientes y con discapacidad. Recordó que su existencia "conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir". Fue uno de los pasajes que algunos funcionarios libertarios destacaron especialmente al salir del encuentro.

El mensaje también tuvo definiciones directas sobre el ejercicio de la autoridad y las obligaciones de quienes ocupan cargos públicos.

"Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad", sostuvo el Papa. Para los funcionarios libertarios, no hizo más que explicar el Evangelio y no quisieron darse por aludidos sobre las declaraciones a veces destempladas y furibundas del Presidente contra sus adversarios o contra el periodismo.

La referencia introdujo una dimensión institucional que atravesó toda su intervención. León XIV reclamó preservar las instituciones, garantizar la convivencia democrática y fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus representantes.

En ese contexto, advirtió sobre el impacto del crimen organizado, las redes de trata de personas, el tráfico de armas y drogas y la corrupción. "Esas realidades dañan la convivencia, alimentan la violencia y desvían recursos necesarios para el bien común", señaló.

También fue categórico sobre el deterioro institucional que provoca la corrupción: "La corrupción erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones".

El Pontífice consideró indispensables la coordinación entre los Estados y la solidez de las instituciones, pero advirtió que esa fortaleza depende, en última instancia, de la integridad de quienes tienen responsabilidades de gobierno.

La agenda papal interpela el modelo libertario desde la doctrina social

En materia democrática, defendió el sufragio, la participación pública, la libertad para expresar convicciones y la confianza en la ley. Pidió que las diferencias políticas puedan procesarse mediante la escucha, el diálogo y la búsqueda de acuerdos.

En la lectura que hicieron sectores de la oposición, el mensaje papal dejó una agenda especialmente clara: el bien común por encima de los intereses particulares y la dignidad humana por encima de cualquier ideología.

León XIV puso en el centro a la familia, la solidaridad, la escucha y el encuentro. Reclamó una sociedad que no abandone a los más vulnerables, que alivie el sufrimiento y reconozca el valor de cada persona.

El planteo alcanzó especialmente a los jubilados, los trabajadores, las personas con discapacidad y quienes atraviesan situaciones de dependencia. También a quienes no tienen empleo y a aquellos que, pese a trabajar, no logran vivir dignamente de sus ingresos.

El Papa no presentó una oposición entre iniciativa privada y protección social. Por el contrario, sostuvo que es necesario estimular la actividad económica, abrir oportunidades y garantizar que sus beneficios lleguen a todos los sectores.

En ese sentido, su mensaje se ubicó en el terreno de la doctrina social de la Iglesia: la economía es un instrumento para el desarrollo humano y no un objetivo que justifique cualquier sacrificio social.

Recursos naturales y tecnología al servicio del bienestar colectivo

León XIV también hizo referencia a las posibilidades económicas de la Argentina y a la extraordinaria riqueza de sus recursos naturales.

"Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural", expresó. "Sus campos, sus reservas de agua, sus fuentes de energía, sus minerales y la diversidad de sus ecosistemas ofrecen amplias posibilidades de desarrollo".

Pero inmediatamente introdujo una condición: el aprovechamiento de esa riqueza debe contemplar el cuidado ambiental y las necesidades de las comunidades.

"Una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas, procurando que el aprovechamiento de estos recursos contribuya al bienestar de las comunidades y preserve las condiciones que hacen posible la vida y el trabajo en sus territorios", afirmó.

La definición también alcanzó a la propiedad privada y a la inteligencia artificial, dos cuestiones que fueron mencionadas por los funcionarios libertarios para destacar coincidencias con el pensamiento del Gobierno. Sin embargo, el enfoque papal estuvo centrado en que la tecnología, la inversión y la explotación de los recursos contribuyan al bienestar colectivo y no queden restringidas a los sectores con mayor capacidad económica.

Karina Milei, el protocolo vaticano y la ausencia de Villarruel

La visita también dejó señales políticas en el plano protocolar. Durante la audiencia privada de Javier Milei con León XIV, prevista para los dos jefes de Estado, estuvo presente Karina Milei. Según fuentes que conocen el funcionamiento del Vaticano, la presencia de la secretaria general de la Presidencia volvió a generar comentarios, como había ocurrido durante la visita de Milei al papa Francisco al comienzo de su mandato.

La audiencia privada estaba concebida como un encuentro entre ambos jefes de Estado, pero Karina Milei volvió a participar. En aquella oportunidad, su insistencia para ingresar al salón de la audiencia había sorprendido a funcionarios del Vaticano.

También hubo señales en la recepción oficial. En la Casa Rosada, Milei excluyó a la vicepresidenta Victoria Villarruel, que sí participó del encuentro institucional con León XIV en el Palacio Libertad, junto con las autoridades políticas, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

En el saludo protocolar del encuentro, el primero en la fila de saludos protocolares en la Casa Rosada al Pontífice fue el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el segundo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la tercera, Karina Milei. El canciller Pablo Quirno quedó en cuarto lugar, pese a que, de acuerdo con el orden protocolar vaticano, correspondía que encabezara la comitiva.

Las escenas volvieron a mostrar el peso de Karina Milei en la organización política y protocolar del Gobierno, incluso en una visita de características institucionales y religiosas extraordinarias. La secretaria general de la Presidencia es la funcionaria de mayor confianza del Presidente pero, al mismo tiempo, se concibe a sí misma como una garantía de protección espiritual de su hermano, tanto en este encuentro como en el que ocurrió con Francisco en Roma.