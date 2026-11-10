El desembolso para la llegada del líder religioso movilizó importantes donaciones, aportes públicos y generó debates sobre su impacto social

La visita del papa León XIV a la Argentina contó con el aporte de empresarios, compañías privadas, donaciones de fieles y recursos de los gobiernos nacional y provinciales. Según una reconstrucción periodística, las contribuciones del sector privado habrían rondado los u$s3 millones e incluyeron tanto aportes económicos como la provisión de vehículos, infraestructura y servicios para las actividades realizadas en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La nómina oficial de empresas colaboradoras, publicada en el sitio de la visita apostólica, reúne a compañías de distintos sectores, entre ellos energía, finanzas, telecomunicaciones, industria, automotriz, turismo y servicios. Entre los principales nombres aparecen:

Corporación América, Grupo Techint, Edenor, Edemsa y Vista Energy

Santander, Mercedes-Benz y Toyota

Movistar, Andreani y Accenture

OSDE, PwC, Mercado McCann y Hoopla

Dolmen Buenos Aires Hotel, Marriott Buenos Aires y La Rural

Entre los empresarios que habrían realizado contribuciones económicas se menciona especialmente a José Luis Manzano, quien, según fuentes empresariales y eclesiásticas citadas en reconstrucciones periodísticas, habría sido uno de los principales aportantes. El empresario tiene participación en el sector energético y mantiene vínculos societarios con Daniel Vila, también mencionado entre quienes colaboraron con la organización.

La lista de empresarios involucrados también incluye a Eduardo Eurnekian, fundador de Corporación América; Marcos y Alejandro Bulgheroni, vinculados con el grupo Pan American Energy; Jorge Brito y Paolo Rocca, titular del Grupo Techint. Miguel Galuccio, fundador de Vista Energy, aparece entre los referentes empresariales vinculados con las compañías colaboradoras.

Qué empresas aportaron y qué servicios brindaron

La participación privada no se limitó a las transferencias de dinero. Varias compañías colaboraron mediante la provisión de bienes, infraestructura y servicios para facilitar las actividades del Pontífice.

Uno de los aportes más visibles fue el de Toyota, que fabricó dos papamóviles sobre la base de la Hilux que produce en su planta de Zárate. Los vehículos fueron adaptados junto con Vallé Equipamientos y trasladados por Furlong. El concesionario Toyota Kansai también habría participado en la articulación con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal Argentina y quedó a cargo del soporte de las unidades durante las actividades papales.

En materia de infraestructura, Mario Montoto y Alejandro Roemmers se habrían hecho cargo de las refacciones de la Nunciatura Apostólica, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, donde se alojó León XIV durante su estadía en el país.

La Sociedad Rural Argentina y La Rural SA, por su parte, cedieron instalaciones de su predio ferial para alojar a más de 2.500 voluntarios que participaron de la organización de la misa en Palermo.

El listado oficial de colaboradores también incluye a empresas de servicios, tecnología, hotelería, comunicaciones y transporte, que participaron de distintas necesidades operativas de la visita.

Cómo se financió la visita papal

La organización de las actividades se sostuvo mediante distintas fuentes de financiamiento: la Conferencia Episcopal Argentina contó con aportes de los fieles y contribuciones de empresas privadas, mientras que los gobiernos nacional y provinciales participaron en gastos de infraestructura, seguridad y logística.

Según la reconstrucción publicada, el empresariado habría aportado alrededor de u$s3 millones. Por otro lado, las donaciones de la feligresía se estimaron inicialmente en unos $740 millones, a través de colectas parroquiales y contribuciones digitales.

Sin embargo, la Conferencia Episcopal informó este martes que había recaudado más de $5.500 millones entre colectas y aportes privados. La cifra corresponde a los fondos reunidos por la Iglesia y no debe confundirse con el monto estimado de las contribuciones empresariales.

El Gobierno nacional asumió gastos relacionados con la seguridad, los vuelos de Aerolíneas Argentinas y los equipos de transmisión de las actividades. Las provincias y los municipios también afrontaron parte de los costos correspondientes a las distintas sedes.

El costo total de la visita fue estimado preliminarmente en unos u$s30 millones, según una información publicada por La Nación. Ese cálculo comprendería el operativo general y no solamente los gastos cubiertos por empresas y donaciones particulares.

El contrato estatal para organizar la misa en Palermo

Además de las contribuciones privadas, el Estado nacional destinó recursos a la producción de los actos centrales. Según la información publicada por distintos medios, la Jefatura de Gabinete contrató a DF Entertainment por $8.690 millones para la producción y coordinación general de la misa que León XIV encabezó en Palermo.

La contratación se realizó de manera directa y, según la información difundida, aunque se habría invitado a tres empresas a presentar cotizaciones, finalmente se recibió una sola oferta.

El contrato contemplaba servicios de producción, montaje de carpas para invitados, prensa y backstage, seguridad, atención médica, limpieza, conectividad, control de accesos y catering.

Uno de los aspectos que generó cuestionamientos fue la instalación de un sector VIP con capacidad prevista para unas 4.000 personas acreditadas, entre empresarios, funcionarios, dirigentes políticos y figuras del espectáculo. El dispositivo contemplaba espacios cubiertos, climatización, mobiliario y servicios gastronómicos diferenciados, mientras miles de fieles siguieron la celebración desde sectores abiertos al público.

El monto adjudicado a DF Entertainment correspondía a la producción integral y coordinación del evento, por lo que no representaba exclusivamente el costo de instalación y funcionamiento de la carpa VIP.

En paralelo, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal para que se investiguen las contrataciones y el destino de los recursos utilizados. El legislador Esteban Paulón también impulsó un pedido de informes para conocer cuánto aportaron el Estado nacional, los gobiernos locales, la Iglesia y los privados, además de los criterios utilizados para seleccionar a los proveedores.

La información sobre los aportes empresariales y las contrataciones estatales permite distinguir las distintas fuentes que participaron del financiamiento de la visita, aunque todavía restaría precisar cuánto representó cada una dentro del costo total del operativo.